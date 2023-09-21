台北 / 新北 室內設計 安全合法套房規劃

【 湛藍空間設計 】

若您有裝修或是合法套房規劃的需求,可與我們聯繫

📌📌流程為 : ↓ ↓ ↓

加入 LINE 或 電話 連繫,先大致了解您的需求與預算,沒問題後,約時間至案件現場會勘丈量,並說明相關室內裝修法規,後續繪製平面配置圖(大約需一週) ➜ 再次進行見面說明,若確認施工方向後,進行細部估價,工程施工價格確認後簽約,即可安排施工事宜與申請室內裝修相關合法文件

💎選擇【湛藍空間設計】的優勢如下:

⭕️設計師專業估價,絕不故意低估

再事後追加一堆款項,杜絕裝潢蟑螂

⭕️工班師傅資深經驗

專業隔套房與居家裝潢

⭕️專業合法套房改裝

⭕️無須限制包租代管

⭕️合法安全無毒材質

⭕️全程合法申請

⭕️施工品質保固

⭕️特色風格套房設計

⭕️環境綠化設計

⭕️傢俱家飾配套規劃

⭕️小資族費用精算規劃

設計顧問 Vincent 文森

☎ 連絡電話 : 0934-353-190

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✻✻ ✻ 最新套房隔間案例分享 1 ✻ ✻ ✻

此案例為整層住家,改裝成4間合法套房出租

每間配置日用小家電,冰箱,洗脫烘衣機

衣櫃,大電視機,床墊,精美桌椅,舒適小沙發...等等

都可依照房東的需求,為您做搭配

當然若房東要自行準備,不搭配也是可以的唷

細節部分都可討論與客製化

出租套房也可以精緻化,進而獲得更好的出租費用

另最多人最想知道的就是,改裝套房後,需先準備多少支出費用,我們亦可幫忙給想做合法套房的房東,列出一份投報表,讓您知道大約裝修需要多少費用,大約需要多久,大概有哪些雜項支出,大概甚麼時候能夠回收,以及套房能夠出租多少費用,這樣心裡大概才有個方向,知道付出多少成本,以及能回收的年限

✻ ✻ ✻ 套房隔間範例 2 ✻ ✻ ✻

出租套房也可以跟您想像中的不一樣

套房公共空間走道,除了所有消防安全合法性外

美觀也是很重要的,我們也都可為您客製化做佈置

✻✻ ✻✻ 兩房一廳參考案例 ✻✻ ✻✻

小家庭的承租方案,租約能夠更穩定

因小家庭穩定性較高不易搬遷,通常一住就是好多年

所以兩房一廳的需求,目前市場上也是很熱門的呢

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