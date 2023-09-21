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【湛藍空間設計】台北/新北 合法安全好出租精品套房隔間規劃/室內設計推薦/住家裝潢設計/隔套房價錢費用成本法規/拆除泥做油漆施工來電免費丈量評估

2023-09-21 00:10:00 湛藍空間設計 人氣：129,590
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湛藍空間設計

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文章類別：生活-居家雜貨

台北 / 新北  室內設計 安全合法套房規劃

 【 湛藍空間設計

若您有裝修或是合法套房規劃的需求,可與我們聯繫

📌📌流程為 : ↓ ↓ ↓

加入 LINE 或 電話 連繫,先大致了解您的需求與預算,沒問題後,約時間至案件現場會勘丈量,並說明相關室內裝修法規,後續繪製平面配置圖(大約需一週)再次進行見面說明,若確認施工方向後,進行細部估價,工程施工價格確認後簽約,即可安排施工事宜與申請室內裝修相關合法文件

💎選擇湛藍空間設計的優勢如下:

⭕️設計師專業估價,絕不故意低估
再事後追加一堆款項,杜絕裝潢蟑螂
⭕️工班師傅資深經驗
專業隔套房與居家裝潢
⭕️專業合法套房改裝

⭕️無須限制包租代管
⭕️合法安全無毒材質
⭕️全程合法申請
⭕️施工品質保固
⭕️特色風格套房設計
⭕️環境綠化設計
⭕️傢俱家飾配套規劃
⭕️小資族費用精算規劃

 

設計顧問   Vincent  文森

☎ 連絡電話 : 0934-353-190

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✻✻ ✻  最新套房隔間案例分享 1 ✻ ✻ ✻ 

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此案例為整層住家,改裝成4間合法套房出租

每間配置日用小家電,冰箱,洗脫烘衣機

衣櫃,大電視機,床墊,精美桌椅,舒適小沙發...等等

都可依照房東的需求,為您做搭配

當然若房東要自行準備,不搭配也是可以的唷

細節部分都可討論與客製化 

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出租套房也可以精緻化,進而獲得更好的出租費用

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另最多人最想知道的就是,改裝套房後,需先準備多少支出費用,我們亦可幫忙給想做合法套房的房東,列出一份投報表,讓您知道大約裝修需要多少費用,大約需要多久,大概有哪些雜項支出,大概甚麼時候能夠回收,以及套房能夠出租多少費用,這樣心裡大概才有個方向,知道付出多少成本,以及能回收的年限

✻ ✻ ✻  套房隔間範例 2  ✻ ✻ ✻

出租套房也可以跟您想像中的不一樣

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套房公共空間走道,除了所有消防安全合法性外

美觀也是很重要的,我們也都可為您客製化做佈置

 

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✻✻ ✻✻ 兩房一廳參考案例  ✻✻ ✻✻

小家庭的承租方案,租約能夠更穩定

因小家庭穩定性較高不易搬遷,通常一住就是好多年

所以兩房一廳的需求,目前市場上也是很熱門的呢

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