台北 / 新北 室內設計 安全合法套房規劃

【 湛藍空間設計 】

有鑑於現在大環境景氣不佳,很多人都想做穩定且報酬率不錯的投資,套房投資就是目前滿多人會選擇的一個項目,因為租屋需求越來越強大,因為相對高房價的景氣下,買不起房的年輕人,多數選擇長期租屋,也不願辛苦一輩子繳貸款,但真的要找到不錯的套房,真的不是太容易,市面上大多還是較老舊的套房,因此滿多手上有閒置房子,想整理出租,或是想將早期不合法不安全的套房轉型成為合法套房的房東就更需要懂得現在的趨勢了,但套房投資其實有很多法規與規範,想投資的朋友就必須了解如何做才能夠穩定出租,兼顧安全合法又能通過各項政府規定的項目...等等,這些就是我們所提供的服務了

而現今的套房再也不是你以前以為的傳統套房,一張床一個書桌,就搞定,現在的租客其實對安全乾淨跟美觀方面,都有更大的需求,所以我們在規劃方面會更著重於精品套房,安全合法美觀乾淨實用性都能照顧到

【 湛藍空間設計 】

設計顧問 Vincent 文森

☎ 連絡電話 : 0934-353-190

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裝修範例 : 溫馨質感秒殺款兩房一廳 ↓ ↓ ↓

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美觀,乾淨,與舒適就是我們時常在做的套房規劃,小巧,精緻,麻雀雖小,五臟俱全,類飯店感,不僅在出租更快速更能幫助房東獲取更好的報酬,因為舒適的套房,會讓租客願意花費更多的預算去承租,當然地點跟方便性也很重要

💎選擇【湛藍空間設計】的優勢如下:

⭕️設計師專業估價,絕不故意低估

再事後追加一堆款項,杜絕裝潢蟑螂

⭕️工班師傅資深經驗

專業隔套房與居家裝潢

⭕️無須限制包租代管

⭕️專業合法套房改裝

⭕️合法安全無毒材質

⭕️全程合法申請

⭕️施工品質保固

⭕️特色風格套房設計

⭕️環境綠化設計

⭕️傢俱家飾配套規劃

⭕️小資族費用精算規劃

當然並不是所有房東都想配置如圖示一樣的家具家電,這些都可以依照您的預算去做量身打造與配置建議,若您有裝修或是合法套房規劃的需求,可與我們聯繫

📌📌流程為 : ↓ ↓ ↓

加入 LINE 或 電話 連繫 ,先大致了解您的需求與預算,沒問題後,約時間至案件現場會勘丈量,並說明相關室內裝修法規後續繪製平面配置圖(大約需一週) ➜ 再次進行見面說明,若確認施工方向後,進行細部估價,工程施工價格確認後簽約,即可安排施工事宜與申請室內裝修相關合法文件

另外亦可幫忙給想做合法套房的房東,列出一份投報表,讓您知道大約裝修需要多少費用,大約需要多久,大概有哪些雜項支出,大概甚麼時候能夠回收,以及套房能夠出租多少費用,這樣心裡大概才有個方向,知道付出多少成本,以及能回收的年限

工程行事曆,讓房東們能更清楚甚麼時候做哪個項目

預計哪時候能完工,能隨時掌握施工日程 ↓ ↓ ↓

裝修範例 : 文青秒租款的套房,也深獲租客的喜愛唷 ↓ ↓ ↓

裝修範例 : 小清新款 上班族的最愛 ↓ ↓ ↓ ↓

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