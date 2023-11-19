同事聚會，擺個鬼滅之刃超狂圓筒，裡面裝著低油低卡海鮮餅乾，夠酷吧!!現在辦公室團購族有福了，風靡動漫界的鬼滅之刃，除了無數的勵志角色之外，這回聯名推出4款「超狂零食」有炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助..等等，鬼滅之刃人氣角色，環繞魚脆條、醬燒蝦脆片、蚵脆片，三款醬烤薯片，這可是目前最夯的辦公室團購零食，也是大小朋友最愛的，勵志系醬烤薯片！

魚、蝦、蚵 三種海鮮餅體

⊚醬燒魚脆條(烤魚)：巧香魚酥淋上香濃鮮魚獨門醬汁，搭配中空設計餅體，酥脆口感美味停不了!

⊚醬燒蝦脆片(烤蝦)：手工獨門鮮蝦醬汁，烤過的神奇泡泡蝦餅，每一口都吃得到蝦肉清甜。

⊚蚵脆片(蒸蚵)：蚵的鮮味與酥脆餅乾完美融合，每一口都吃得到海鮮清甜！

依據四種角色 研發四種口味

⊚鬼滅之刃 • 竈門炭治郎-和風海苔風味

⊚鬼滅之刃 • 竈門禰豆子-檸檬椒鹽風味

⊚鬼滅之刃 • 我妻善逸-唐辛子起司風味

⊚鬼滅之刃 • 嘴平伊之助-天香椒麻風味

劇照、名言、貼紙

新版團購零食桶，蒐集多款鬼滅之刃劇照

還有4個角色的金句名言，

嘴裡嚐著鮮味蝦餅，

道把鬼滅之刃複習了一遍！很勵志喔~~

每罐內附一張旅行箱貼紙， 8種圖案隨機附上！

竈門炭治郎-和風海苔風味

竈門炭治郎性格，心地善良、正義勇為

新版團購零食桶，依據竈門炭治郎性格，

研發出

和風海苔口味，

象徵海苔般陽光健康，

如沐春風相對應！

來自大海，海苔特有的海味清香，

雙倍加持的海鮮口感，

連刀工一流、人氣一流的炭治郎

都來推薦了，

哪有不吃的道理！

竈門禰豆子-檸檬椒鹽風味



禰豆子性格，直性子、愛家人

新版團購零食桶，依據禰豆子性格

研發出

檸檬椒鹽口味，就像檸檬入口，

檸即刻感受清爽檸檬味，

檸檸檬再搭配胡椒和鹽巴，

檸完美融合一家親！

我妻善逸-唐辛子起司風味



善逸性格，心思細膩、爆發力驚人

新版團購零食桶，，依據善逸性格

研發出

唐辛子起司口味，

唐辛子淺嚐不辣，勁尾韻長，

搭配濃郁起司，彰顯細膩風格！

嘴平伊之助-天香椒麻風味

伊之助性格急性子、豪爽不服輸 新版蝦餅，

新版團購零食桶，，依據伊之助性格，

研發出

天香椒麻口味，

天府之國四川特產大紅袍花椒，

醇麻爽口，

與青花椒二種搭配一起使用，

麻度層次更豐富， 香氣濃郁，

最直接感受的「麻」，

一次到位，決不服輸！