還沒申請『理智卡』嗎? 獨享合作廠商超殺優惠資格 【限時免費申請】

下午茶點到不知道要點甚麼了、無論各大小品牌都是相似的飲品讓你喝膩了吧。今天就由我來推薦超特別的「0%無酒精手搖飲料」，讓你的下午茶和別部門不一樣。果藏緣起於新竹的光復一級戰區，周邊步行不到1公里塞滿了10幾20家飲料品牌，舉凡各大小品牌都有。而果藏因推出的飲料是各式品牌都沒有的，深獲竹科、台元與當地民眾喜愛。今天就來介紹它們的「醺藏-0%無酒精微醺飲品系列吧」。 若是不喜歡酒味的朋友，可以選擇他們家茗藏系列，是使用茶基底調出的奶茶、鮮果系列等 。這個夏天，不妨就用只有新竹喝的到的手搖飲料來點小確幸吧。

目錄

1. 下午茶飲料推薦01》現沖醺啤 - 全台手搖飲獨家推出，只有這裡才有

2. 下午茶飲料推薦02》海尼根綠 - 醺藏系列入門款，蘭姆蜜入茶的經典

3. 下午茶飲料推薦03》醺藏歐蕾 - 起司厚奶蓋、奶茶搭配微微酒香，貝里斯奶酒等級

4. 下午茶飲料推薦04》醺藏鮮果 - 仲夏夜夢之水果酒，熱飲更好喝

5. 下午茶飲料推薦05》醺甜泡泡 - 網美/網帥入門款，漸層泡泡更好拍

6. 下午茶飲料推薦06》醺藏芝芝 - 水果冰沙搭配獨特奶蓋，層次豐富

現沖醺啤，是果藏我個人認為最適合喝酒的0%無酒精飲料了。

獨特的藍姆蜜搭配現沖氣泡飲，冰冰涼涼的感覺完全複製了喝酒的快樂。許多朋友喝完都誤以為是在喝酒呢XD(我也是其中之一，還特地跑回去問他們是不是真的沒有酒精)。更特別的是，他們獨家使用訂製的PP酒瓶，打造「即刻微醺的感覺」。這款更是各式部落客來訪必點的品項之一。

回到目錄

海尼根綠，其實很多家店都有販售，我想最知名的不外乎是茶的魔手吧。近期因為大家的飲食習慣開始偏向健康主義，0%無酒精微醺飲品開始出現在各大品牌中。而大家最常使用的就是海尼根0.0了。果藏獨家使用蘭姆蜜，搭配精選的茉莉花綠茶，打造最獨特且清爽的海尼根綠。如果你是第一次喝微醺飲品，不妨就用這款大家都熟悉味道的海尼根綠做入門吧。除了海尼根綠，我個人最喜歡的是烏龍搭配蘭姆蜜了，完美融合了茶香與烏龍香，每次來都會點。

回到目錄

歐蕾，顧名思義就是奶茶的意思。為了加強奶茶的層次感，果藏的歐蕾系列多加了一層起司厚奶蓋，讓整體風味除了奶香之餘，更增添了香醇的口感。

而讓我真正覺得厲害的是，即使層次感豐富的歐蕾，加上蘭姆蜜，增添酒香與更凸顯了奶香味。

回到目錄

果藏的鮮果系列，除了與眾不同的水果茶之外，最特別的就是幾乎都是雙拼水果系列了。

水果茶本身已經很多人喝完介紹過，簡單來說就是與市面上的水果茶使用的都不一樣，創造唯一水果茶的口感。雙拼水果系列中，最多人喝與最特別的分別是芭樂系列與香蘋冰蜜了。芭樂的口感我想就不用我多說，除了吃的到新鮮的紅心芭樂外，芭樂檸檬更是榮獲新竹大小事管理員的MVP口袋名單。香蘋冰蜜使用了水蜜桃、蘋果與百香果，酸酸甜甜的真的是一絕。

此外，醺藏系列中的水果搭配酒真的是只有果藏才喝的到，整個就是雞尾酒等級的風味，這種下午茶小確幸怎麼能不來杯水果呢。

回到目錄

這款我想我就不多作介紹了，這款已經被許多網美/網帥報導過，更是榮登Walkerland美食雜誌收錄報導。

藍柑橘風味搭配100%檸檬汁，搭配現沖氣泡水真的是很消暑。醺甜系列更是小女生的最愛，這款是我女友最喜歡的飲品，好拍又好喝。

回到目錄

芝芝系列則是身為麻古芝芝控的我必點的品項之一。麻古的芝芝是屬於冰沙系列，果藏的芝芝也是如此。新鮮雙拼水果打成的冰沙，搭配濃郁的起司奶蓋與蘭姆蜜調和。下午茶的昏睡時光，不妨就來杯冰沙醒醒腦吧。

提醒一下，以上推薦的系列中，除芝芝無法做熱飲之外，其他的都是可以做熱飲哦^^

以上就是我今天整理超特別的下午茶飲料口袋名單，0%無酒精微醺飲品系列。他們的獨家訂製酒瓶，喝完之外也可以作為飲料罐使用，真的是蠻不錯的。

如果想吃點甜點，那就再買一顆只要35的泡芙，下午茶的享受不外乎如此。

店家資訊

名稱：果藏 新竹光復店

電話：0903977973

時間：11:00-21:00 (周日公休)

地點：新竹市東區光復路一段89號

推薦：雙拼水果系列 or 醺藏鮮果真心必喝

回到目錄

#下午茶 #蛋糕 #甜點 #飲料 #炸雞 #雞排