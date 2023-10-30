為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 2023 迎接夏天 超特別6款新竹飲料推薦》果藏 - 新竹、竹科下午茶推薦，讓你上班、開會也能喝就是狂 I 進口蘭姆蜜打造0%千杯不醉的微醺…

2023 迎接夏天 超特別6款新竹飲料推薦》果藏 - 新竹、竹科下午茶推薦，讓你上班、開會也能喝就是狂 I 進口蘭姆蜜打造0%千杯不醉的微醺口感

2023-10-30 19:56:00 Jacob 人氣：191
share
窩客好文

Jacob

發表篇數：26篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：果藏 茗藏茶系專賣
place新竹市東區光復路一段89號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

IMG_3316.jpg

 

還沒申請『理智卡』嗎? 獨享合作廠商超殺優惠資格 【限時免費申請

 

下午茶點到不知道要點甚麼了、無論各大小品牌都是相似的飲品讓你喝膩了吧。今天就由我來推薦超特別的「0%無酒精手搖飲料，讓你的下午茶和別部門不一樣。果藏緣起於新竹的光復一級戰區，周邊步行不到1公里塞滿了10幾20家飲料品牌，舉凡各大小品牌都有。而果藏因推出的飲料是各式品牌都沒有的，深獲竹科、台元與當地民眾喜愛。今天就來介紹它們的「醺藏-0%無酒精微醺飲品系列吧」。若是不喜歡酒味的朋友，可以選擇他們家茗藏系列，是使用茶基底調出的奶茶、鮮果系列等。這個夏天，不妨就用只有新竹喝的到的手搖飲料來點小確幸吧。

 

目錄
1. 下午茶飲料推薦01》現沖醺啤 - 全台手搖飲獨家推出，只有這裡才有
2. 下午茶飲料推薦02》海尼根綠 - 醺藏系列入門款，蘭姆蜜入茶的經典
3. 下午茶飲料推薦03》醺藏歐蕾 - 起司厚奶蓋、奶茶搭配微微酒香，貝里斯奶酒等級
4. 下午茶飲料推薦04》醺藏鮮果 - 仲夏夜夢之水果酒，熱飲更好喝
5. 下午茶飲料推薦05》醺甜泡泡 - 網美/網帥入門款，漸層泡泡更好拍
6. 下午茶飲料推薦06》醺藏芝芝 - 水果冰沙搭配獨特奶蓋，層次豐富

 

 

 

現沖醺啤，是果藏我個人認為最適合喝酒的0%無酒精飲料了。

IMG_3271.jpg

獨特的藍姆蜜搭配現沖氣泡飲，冰冰涼涼的感覺完全複製了喝酒的快樂。許多朋友喝完都誤以為是在喝酒呢XD(我也是其中之一，還特地跑回去問他們是不是真的沒有酒精)。更特別的是，他們獨家使用訂製的PP酒瓶，打造「即刻微醺的感覺」。這款更是各式部落客來訪必點的品項之一。

 

回到目錄

 

海尼根綠，其實很多家店都有販售，我想最知名的不外乎是茶的魔手吧。近期因為大家的飲食習慣開始偏向健康主義，0%無酒精微醺飲品開始出現在各大品牌中。而大家最常使用的就是海尼根0.0了。果藏獨家使用蘭姆蜜，搭配精選的茉莉花綠茶，打造最獨特且清爽的海尼根綠。如果你是第一次喝微醺飲品，不妨就用這款大家都熟悉味道的海尼根綠做入門吧。除了海尼根綠，我個人最喜歡的是烏龍搭配蘭姆蜜了，完美融合了茶香與烏龍香，每次來都會點。

 

 

回到目錄

歐蕾，顧名思義就是奶茶的意思。為了加強奶茶的層次感，果藏的歐蕾系列多加了一層起司厚奶蓋，讓整體風味除了奶香之餘，更增添了香醇的口感。

IMG_3285.jpg

而讓我真正覺得厲害的是，即使層次感豐富的歐蕾，加上蘭姆蜜，增添酒香與更凸顯了奶香味。

 

 

回到目錄

果藏的鮮果系列，除了與眾不同的水果茶之外，最特別的就是幾乎都是雙拼水果系列了。

286269706_316377294038648_1704630125151504130_n.jpg

水果茶本身已經很多人喝完介紹過，簡單來說就是與市面上的水果茶使用的都不一樣，創造唯一水果茶的口感。雙拼水果系列中，最多人喝與最特別的分別是芭樂系列與香蘋冰蜜了。芭樂的口感我想就不用我多說，除了吃的到新鮮的紅心芭樂外，芭樂檸檬更是榮獲新竹大小事管理員的MVP口袋名單。香蘋冰蜜使用了水蜜桃、蘋果與百香果，酸酸甜甜的真的是一絕。

此外，醺藏系列中的水果搭配酒真的是只有果藏才喝的到，整個就是雞尾酒等級的風味，這種下午茶小確幸怎麼能不來杯水果呢。

 

 

回到目錄

這款我想我就不多作介紹了，這款已經被許多網美/網帥報導過，更是榮登Walkerland美食雜誌收錄報導。

IMG_3234.jpg

藍柑橘風味搭配100%檸檬汁，搭配現沖氣泡水真的是很消暑。醺甜系列更是小女生的最愛，這款是我女友最喜歡的飲品，好拍又好喝。

 

 

回到目錄

芝芝系列則是身為麻古芝芝控的我必點的品項之一。麻古的芝芝是屬於冰沙系列，果藏的芝芝也是如此。新鮮雙拼水果打成的冰沙，搭配濃郁的起司奶蓋與蘭姆蜜調和。下午茶的昏睡時光，不妨就來杯冰沙醒醒腦吧。

IMG_3311.jpg

提醒一下，以上推薦的系列中，除芝芝無法做熱飲之外，其他的都是可以做熱飲哦^^

以上就是我今天整理超特別的下午茶飲料口袋名單，0%無酒精微醺飲品系列。他們的獨家訂製酒瓶，喝完之外也可以作為飲料罐使用，真的是蠻不錯的。

如果想吃點甜點，那就再買一顆只要35的泡芙，下午茶的享受不外乎如此。

287216691_371564871748299_5548305694497151407_n.jpg

店家資訊
名稱：果藏 新竹光復店
電話：0903977973
時間：11:00-21:00 (周日公休)
地點：新竹市東區光復路一段89號
推薦：雙拼水果系列 or 醺藏鮮果真心必喝

 

回到目錄

 

 

 

#下午茶 #蛋糕 #甜點 #飲料 #炸雞 #雞排

文章標籤

果藏 飲料 飲料店 新竹飲料 竹科飲料 下午茶 飲料店推薦 飲料推薦 新竹下午茶 新竹下午茶推薦 甜點 泡芙 巧克力塔 檸檬塔 台元 台元下午茶 台元下午茶推薦 竹科下午茶推薦 竹科飲料推薦 新竹飲料推薦
 
創作者介紹
創作者 3L-Jacob 的頭像
3L-Jacob

理智派的生活手札




#飲料
morechevron_right
文章關鍵字
果藏 飲料 新竹 新竹美食 more
檢舉
share
chevron_left

2023新竹下午茶推薦》精選4種雞排與炸雞推薦I最

2023新竹飲料評鑑》丘森茶室-竹科店I新竹飲料I

chevron_right
延伸閱讀

210418新竹-一百種味道

 jacklsy

[食記] 新竹。葉大粒粉圓冰、古早味清涼冰品。加了油蔥的熱芋泥!

 西西漫走筆記

Eat Eat Bistro~寧靜街巷中的下午茶點

 淑雯

〈新北市‧三峽〉食匠溫州大餛飩　~~　巨碩味美的大餛飩，讓人一口嚐不盡的好滋味

 化為六月息
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Jacob

發表篇數：26篇

旅遊 I 景點 I 體驗 I 飲食 I 毛孩 I 健身 商業洽詢、公益邀約: stocktril@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
尋蜜可頌鯛魚燒 林森新竹店 照片

尋蜜可頌鯛魚燒 林森新竹店

4.95 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
豆戀迷Do Re Mi豆湯品專賣店 新竹清大店 照片

豆戀迷Do Re Mi豆湯品專賣店 新竹清大店

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
奧莉baking 照片

奧莉baking

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
ㄧＯ八抹茶茶廊 照片

ㄧＯ八抹茶茶廊

5.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
佳佳甜品 新竹巨城店 照片

佳佳甜品 新竹巨城店

3.50 (1人評鑑)

區域：新竹市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up