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【82年餐酒館】氣氛很讚的挑高兩層樓餐酒館！還有好吃的義法料理及創意的下酒小點！適合約會和小酌！

2023-08-25 15:34:33 Viva Wei 人氣：124
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Viva Wei

發表篇數：373篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：82年餐酒館
place新竹縣竹北市隘口二路145號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新竹竹北美食「82年餐酒館」，地點近新竹高鐵站及六家火車站，旁邊就還有停車場方便停車！挑高的兩層樓用餐空間，氛圍感滿滿滿，還設有一個小包廂，用餐更有隱私！重點是餐點口味好吃，除了調酒以外，也有無酒精飲品！很適合來這小酌聚餐和浪漫約會唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

 

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【82年餐酒館】

▋地址：新竹縣竹北市隘口二路145號

▋電話：03-6672689

▋營業時間：週二至週四17:00-01:00、週五至週日17:00-02:00（每週一公休）

▲「82年餐酒館」距離新竹高鐵站和六家火車站步行約8分鐘，對面馬路有停車格，門口前方有一兩個停車位，旁邊走10秒鐘就有收費停車場（一小時20元），交通相當便利！

．新竹高鐵站：距離「82年餐酒館」步行約8分鐘（700公尺）

．六家火車站：距離「82年餐酒館」步行約6分鐘（500公尺）

▲打開「82年餐酒館」的大門，走進去就可以看到挑高兩層樓的建築，如果帶小朋友或是長者來用餐，建議在訂位時請店家先保留一樓的座位，用餐會比較方便！

▲一樓的用餐空間很舒適，入口左邊有一張六人桌，右手邊則有四張四人桌，如果用餐人數比較多的話，店家也可以協助併桌用餐喔！

▲二樓設有一個小包廂空間，低消為每位1200元，注重隱私的朋友，就可以預約在包廂內用餐唷！

▲二樓的座位數比較多，空間還蠻寬敞的，不但有冷氣開放，最近還加裝了循環扇，希望客人可以吃得更舒適！

▲從二樓俯瞰一樓的吧檯區，看起來就是很美很有質感，用餐的時候坐在這邊，還可以看到調酒師在調酒的樣子，也是挺有趣的🥰

 

 

【82年餐酒館｜完整菜單MENU】

▲這是「82年餐酒館」的完整菜單，供參考！（PS：菜單皆有時效性，實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲是說調酒師不只要會調酒，還要是店裡的顏質擔當耶！（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲來到「82年餐酒館」當然不免俗的要小酌一杯阿！如果不清楚要怎麼點，也可以直接告知調酒師你喜歡的口味，請調酒師為您介紹和推薦唷！

【如果你也82年次 350元】

這杯招牌的「如果你也82年次」，主要的基底酒是紅酒，再加入紅香艾、黑醋栗、蜜桃、蘋果汁、萊姆，最後再加上一串蘋果切片點綴，是一杯順口好喝的酒飲（喝酒不開車，開車不喝酒）

【葡萄柚氣泡飲 150元】

如果不喝酒，店家也有提供無酒精飲品，可以點杯氣泡飲佐餐！

 

【82年餐酒館｜創意好吃的餐酒料理】

▲來到「82年餐酒館」不只有開胃的下酒菜，還有精緻好吃的排餐料理，以及可以讓你填飽肚子的義大利麵和燉飯等品項，就是一間很適合小酌聚餐和浪漫約會的好地方！

 

 

【起司肉醬薯條220元】

▲薯條會在端上桌以後進行桌邊的刨起司show！看上去就超療癒的啦！

▲這個肉醬是店家現炒的，熱呼呼的肉醬吃起來香氣很足，沾著薯條一起吃還蠻對味的！

 

 

【西班牙臘肉焗烤洋蔥320元】

▲這道「西班牙焗烤臘肉洋蔥」很特別，其實他是奶油培根義大利麵的概念，只不過主廚是把麵體的抽掉，並加上了濃郁的焗烤，變成一道創意又好吃的義式小點！

 

【頑皮惡魔280元】

▲「頑皮惡魔」是用豆皮包住香菜和皮蛋，一旁還有辣粉可以沾著吃，是一道很有創意的台式小點！愛的人會非常愛，但不愛的人就是完全不會點啦😂 不過我自己是挺愛的！

 

【橙香鴨胸佐焦糖香料紅酒醋680元】

▲鴨胸是有經過舒肥料裡的，口感吃起來特別軟嫩，而鴨胸的外皮酥酥脆脆，搭配香甜的焦糖香料紅酒醋，還有橙香蘿蔔泥，就是一道清爽解膩又好吃的精緻排餐！很值得點！

 

【迷迭香紅酒牛肉燉飯420元】

▲這一道「迷迭香紅酒牛肉燉飯」在端上桌時也會上演刨起司show，如果你是起司控，還可以請店家再多刨一點唷！

▲這天還直擊了店家料理的過程，是說他們的廚房非常乾淨，而且主廚對待每一份餐點都很認真，起鍋前都會用乾淨的餐具試吃味道做調整👍

▲燉飯富有米芯的口感，吃起來比較有嚼勁，牛肉則是軟嫩好吃，整體來說還不賴😋😋

 

【蒜辣海鮮義大利麵380元】

▲蒜辣海鮮義大利麵的賣相很可以，裡面有新鮮的海鮮食材和入味的義大利麵，光是吃這一盤就很滿足💯

▲餐點都是現點現做，一份一份的料理，會需要花點時間耐心等待喔！

▲海蝦配料有透抽、蛤蜊和蝦子，每一種品項都還蠻新鮮的🤩

▲麵條的醬汁收的剛剛好，每一口都很入味，蒜香味也很濃郁，還蠻好吃的！但我覺得辣度不是很夠，大約是微辣等級，若下次再訪會請店家炒個中辣，吃起來肯定會更讚啦😋

▲整體來說，這間「82年餐酒館」交通便利又好停車，而且餐點口味很不錯，無論是想要吃下酒菜小酌一杯，或是吃正餐飽餐一頓都沒有問題！這天吃到的＂西班牙臘肉焗烤洋蔥＂和＂頑皮惡魔＂，是我在外面沒有吃過的料理方式和口味，富有創意又好吃！而燉飯和義大利麵也是頗有水準，就是一間適合約會及聚餐的好地方！值得推薦給大家唷！

 

「82年餐酒館」店家資訊

▋地址：新竹縣竹北市隘口二路145號

▋電話：03-6672689

▋營業時間：週二至週四17:00-01:00、週五至週日17:00-02:00（每週一公休）

▋官方臉書：【點我看FB粉絲團】【點我看IG粉絲團

 

***本文感謝”82年餐酒館”邀約,內文為真實感受分享***

 

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

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平常就喜歡拍照記錄生活，吃吃喝喝到處旅遊，在這裡分享的文章是屬於我最平凡的小幸福，謝謝你們喜歡我的文章　^______^ 【與我聯絡：vivagozo@hotmail.com 】

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