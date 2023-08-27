居酒屋幸ちゃん隱藏在林森北路日本料理，外觀低調店內幾乎都是日本人的條通居酒屋，就連老闆也是在日本居住很多年的台灣人，熱愛日本也喜歡料理回到台灣開了居酒屋幸ちゃん，之前連臉書粉絲團都沒有，主要透過日本熟客口耳相傳，可以說是在台日人口袋私藏中山區居酒屋美食

居酒屋幸ちゃん在哪裡

居酒屋幸ちゃん地址就在台北中山區林森北路145巷15號，這裡就是傳說中條通居酒屋一級戰區，旁邊就是知心寮Sake Bar，搭捷運出中山站走路過來大約要8分鐘，店面沒有過多裝潢非常低調

居酒屋幸ちゃん營業時間

居酒屋幸ちゃん營業時間從下午5點到晚上11點，樹小編從捷運站走到這裡，看到居酒屋的外觀很像是日本住家，就連店名招牌也做成表札姓氏門牌的感覺，門外玄關位置感覺有種回家的溫馨感

居酒屋幸ちゃん用餐環境

走進居酒屋幸ちゃん可以先看到居酒屋吧檯，不少老客人都會選擇坐在吧檯跟老闆聊天小酌，往後面走還有方桌座位，用餐環境整體以沉穩色調為主，座位安排也不會太擁擠

居酒屋幸ちゃん是越晚人越多，不少日本人會吃完正餐來這裡二次會，另外店內也有包廂空間，不過目前只開放給熟客預約

來居酒屋幸ちゃん店內還可以看到牆面上有燒酎、日本酒等等，其中有幾瓶酒上面會掛著牌子，因為會有客人喝不完就直接寄酒 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

居酒屋幸ちゃん菜單價錢

居酒屋幸ちゃん菜單價錢，有開胃小菜、沙拉、刺身、燒物、炒物、炸物、鍋物、鐵板燒等等，基本上除了下酒料理之外，想要吃飽的餐點也有

居酒屋幸ちゃん酒單價錢

居酒屋幸ちゃん酒單價錢，來到居酒屋基本裡面就是要點一杯飲品，不論是酒精飲品或無酒精飲料，這裡日本酒有清酒、燒酎、果實酒等等，也有沙瓦、啤酒、Highball等等 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

刺身盛合

先從比較清爽的刺身盛合吃起，這盤刺身有干貝、鮪魚、鰹魚，干貝口感水潤鮮甜，粉紅色肉質鮪魚咬下去滑嫩，鰹魚生魚片表面有經過炙燒，入口會帶點煙燻味肉質Q彈

沖繩風味炒苦瓜

來居酒屋喜歡喝啤酒的朋友，不妨可以來份沖繩風味炒苦瓜，沖繩苦瓜處理得好一點也不會苦，入口爽脆搭配蛋香，再來杯冰涼的生啤超有爽度

鐵板豬舌

牛舌比較常吃，這次換點鐵板豬舌來嚐嚐，店家在處理豬舌刻意切成厚切，所以咬起來特別脆彈有嚼勁，也是不錯的下酒料理

酥炸大牡蠣

這道是炸牡蠣加上塔塔醬，在日本料理很常出現的塔塔醬，搭配上炸物有夠無敵，現炸肥嫩牡蠣入口酥脆飽口，將塔塔醬搭著吃有夠對味

涼拌蔥醬雞肝

店家推薦有不少日本人來到店內都會點這道涼拌蔥醬雞肝，不用特別沾醬透過蔥鹽調味，直接入口可以感受到雞肝綿嫩口感

南蠻炸雞

不論是大人或小孩都愛的南蠻炸雞，店家淋上自家製蛋沙拉，說真的第一次吃到這樣的吃法，炸雞外皮薄脆，雞肉不會太乾，搭配蛋沙拉爽口好吃

起司豚平燒

在日本關西地區或大阪很容易看到的豚平燒鐵板料理，主要由高麗菜、豆腐、蛋以及起司來組成，以雞蛋包裹著高麗菜、豆腐等等，搭配甜甜醬汁非常下飯

涼拌泡菜章魚

這道同樣很下酒的涼拌泡菜章魚，章魚入口很彈牙，調味以酸甜韓式泡菜醬汁，整體表現爽口開胃，點餐完後來還看到店家有賣和牛牛腸鍋，改天會想要再來試試，因為之前在九州吃過之後，就非常懷念這道鄉土料理

檸檬沙瓦

先來杯檸檬沙瓦，他們家的檸檬沙瓦喝起來微酸，帶點檸檬清香，剛好搭配炸物非常合適，如果不想要點酒精飲品，推薦也可以點檸檬沙瓦 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

カンパチーノ燒酎

カンパチーノ本格芋燒酎加入氣泡水，瓶身酒標有魚的LOGO，淡淡果香清爽口感非常適合搭配生魚片 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

DAIYAME燒酎

樹小編很喜歡這瓶DAIYAME燒酎，瓶身酒標設計乍看下還以為是紅酒，喝起來在嘴中有著荔枝香氣，口感圓潤搭配生魚片或炸物都可以 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

來到幸居酒屋真的有像在日本居酒屋的感覺，越晚越多日本人來用餐，就讓樹小編想到在日本居酒屋小酌的畫面，這麼低調又有不少日本鄉土料理的居酒屋，分享給大家有機會我也會想要再訪居酒屋幸ちゃん

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阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

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