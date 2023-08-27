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中山美食|台北居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理

2023-08-27 19:01:48 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：179
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窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：690篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：居酒屋幸ちゃん
phone02-2521-0121
place台北市中山區林森北路145巷15號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

居酒屋幸ちゃん隱藏在林森北路日本料理外觀低調店內幾乎都是日本人的條通居酒屋，就連老闆也是在日本居住很多年的台灣人，熱愛日本也喜歡料理回到台灣開了居酒屋幸ちゃん，之前連臉書粉絲團都沒有，主要透過日本熟客口耳相傳，可以說是在台日人口袋私藏中山區居酒屋美食

居酒屋幸ちゃん在哪裡

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

居酒屋幸ちゃん地址就在台北中山區林森北路145巷15號這裡就是傳說中條通居酒屋一級戰區，旁邊就是知心寮Sake Bar，搭捷運出中山站走路過來大約要8分鐘，店面沒有過多裝潢非常低調

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居酒屋幸ちゃん營業時間

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

居酒屋幸ちゃん營業時間從下午5點到晚上11點，樹小編從捷運站走到這裡，看到居酒屋的外觀很像是日本住家，就連店名招牌也做成表札姓氏門牌的感覺，門外玄關位置感覺有種回家的溫馨感

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

居酒屋幸ちゃん用餐環境

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

走進居酒屋幸ちゃん可以先看到居酒屋吧檯，不少老客人都會選擇坐在吧檯跟老闆聊天小酌，往後面走還有方桌座位，用餐環境整體以沉穩色調為主，座位安排也不會太擁擠

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居酒屋幸ちゃん是越晚人越多，不少日本人會吃完正餐來這裡二次會，另外店內也有包廂空間，不過目前只開放給熟客預約

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居酒屋幸ちゃん店內還可以看到牆面上有燒酎、日本酒等等，其中有幾瓶酒上面會掛著牌子，因為會有客人喝不完就直接寄酒 喝酒不開車，未成年請勿飲酒

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

居酒屋幸ちゃん菜單價錢

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

居酒屋幸ちゃん菜單價錢，有開胃小菜、沙拉、刺身、燒物、炒物、炸物、鍋物、鐵板燒等等，基本上除了下酒料理之外，想要吃飽的餐點也有

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居酒屋幸ちゃん酒單價錢

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

居酒屋幸ちゃん酒單價錢，來到居酒屋基本裡面就是要點一杯飲品，不論是酒精飲品或無酒精飲料，這裡日本酒有清酒燒酎果實酒等等，也有沙瓦啤酒Highball等等 喝酒不開車，未成年請勿飲酒

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

刺身盛合

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

先從比較清爽的刺身盛合吃起，這盤刺身有干貝、鮪魚、鰹魚，干貝口感水潤鮮甜，粉紅色肉質鮪魚咬下去滑嫩，鰹魚生魚片表面有經過炙燒，入口會帶點煙燻味肉質Q彈

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沖繩風味炒苦瓜

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

來居酒屋喜歡喝啤酒的朋友，不妨可以來份沖繩風味炒苦瓜，沖繩苦瓜處理得好一點也不會苦，入口爽脆搭配蛋香，再來杯冰涼的生啤超有爽度

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鐵板豬舌

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

牛舌比較常吃，這次換點鐵板豬舌來嚐嚐，店家在處理豬舌刻意切成厚切，所以咬起來特別脆彈有嚼勁，也是不錯的下酒料理

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酥炸大牡蠣

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

這道是炸牡蠣加上塔塔醬，在日本料理很常出現的塔塔醬，搭配上炸物有夠無敵，現炸肥嫩牡蠣入口酥脆飽口，將塔塔醬搭著吃有夠對味

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涼拌蔥醬雞肝

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

店家推薦有不少日本人來到店內都會點這道涼拌蔥醬雞肝，不用特別沾醬透過蔥鹽調味，直接入口可以感受到雞肝綿嫩口感

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

南蠻炸雞

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

不論是大人或小孩都愛的南蠻炸雞，店家淋上自家製蛋沙拉，說真的第一次吃到這樣的吃法，炸雞外皮薄脆，雞肉不會太乾，搭配蛋沙拉爽口好吃

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

起司豚平燒

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

在日本關西地區或大阪很容易看到的豚平燒鐵板料理，主要由高麗菜、豆腐、蛋以及起司來組成，以雞蛋包裹著高麗菜、豆腐等等，搭配甜甜醬汁非常下飯

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涼拌泡菜章魚

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

這道同樣很下酒的涼拌泡菜章魚，章魚入口很彈牙，調味以酸甜韓式泡菜醬汁，整體表現爽口開胃，點餐完後來還看到店家有賣和牛牛腸鍋，改天會想要再來試試，因為之前在九州吃過之後，就非常懷念這道鄉土料理

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檸檬沙瓦

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

先來杯檸檬沙瓦，他們家的檸檬沙瓦喝起來微酸，帶點檸檬清香，剛好搭配炸物非常合適，如果不想要點酒精飲品，推薦也可以點檸檬沙瓦 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

カンパチーノ燒酎

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

カンパチーノ本格芋燒酎加入氣泡水，瓶身酒標有魚的LOGO，淡淡果香清爽口感非常適合搭配生魚片 喝酒不開車，未成年請勿飲酒

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

DAIYAME燒酎

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

樹小編很喜歡這瓶DAIYAME燒酎，瓶身酒標設計乍看下還以為是紅酒，喝起來在嘴中有著荔枝香氣，口感圓潤搭配生魚片或炸物都可以 喝酒不開車，未成年請勿飲酒

中山美食|居酒屋幸ちゃん/條通林森北路日本料理(菜單價錢)

來到幸居酒屋真的有像在日本居酒屋的感覺，越晚越多日本人來用餐，就讓樹小編想到在日本居酒屋小酌的畫面，這麼低調又有不少日本鄉土料理的居酒屋，分享給大家有機會我也會想要再訪居酒屋幸ちゃん

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阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)
經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群
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