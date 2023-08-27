中壢無菜單料理來分享這家嶼日式無菜單料理，破千則網路評價4.5顆星中壢美食，話說之前無菜單料理曾爆流行，當時就像雨後春筍非常多家，不過海水退去就知道誰沒穿褲子，現在北部無菜單料理能留下來的真的就有兩把刷子，尤其是桃園無菜單料理屹立不搖所剩不多，嶼日式無菜單料理就是其中之一，專業日料主廚會依據當天季節食材來製作，如果客人有需求也可以調整客製化菜單，最便宜只要880元就能吃到高CP值無菜單料理

嶼日式無菜單料理停車資訊&交通指引

嶼日式無菜單料理地址就在桃園中壢裕民街22號，鄰近中壢中正公園以及中壢圖書館，開車來對面就有付費停車場可以停車，搭火車出中壢火車站前站走路過來不到約8分鐘，簡約店面門口招牌就寫著嶼日式料理無菜單專門

嶼日式無菜單料理營業時間

嶼日式無菜單料理營業時間有兩個時段分別是11:00–14:00以及16:30–20:50，樹小編建議想來用餐最好還是先訂位，因為無菜單畢竟食材有限，而且訂位也比較不會撲空

嶼日式無菜單料理用餐環境

走進嶼日式無菜單料理店內裝潢風格很像日本料亭，以暖色調為主簡單樸實，用餐空間屬於長條形，分為前後兩個座位區塊，在後面還有包廂區，樹小編這天用餐安排在前面區塊，後面當天有客人預訂非常多人，不太好意思拍照

用餐座位有方桌也有圓桌，樹小編當天來用餐，就有一家子來坐圓桌，這樣用餐起來也挺方便，店內掛著台灣海域魚類圖鑑，可以看看自己認識哪幾種魚，樹小編小時候都覺得大人好厲害，可以一看就知道這是什麼魚，另外還有幅庖丁解牛字畫也很有意思

嶼日式無菜單料理價錢

嶼日式無菜單料理主打就是無菜單料理為主，價位有嶼套餐880元、嶼立套餐1080元、上嶼套餐1480元、魚嶼套餐1980元、嶼山套餐2880元、千嶼套餐3680元，以及極嶼套餐5680元等等，另外還有單點海鮮或握壽司等等日料，記得來吃前先預約訂位，也可以事先溝通菜色以及價位等等，店內也有提供啤酒跟清酒 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

嶼日式無菜單料理嶼山套餐

樹小編這天吃的無菜單料理是嶼山套餐2880元價位，日料主廚會依當天季節食材來製作料理，所以你跟我吃到相同價位，也許是不同的季節食材，這也是無菜單的特色

嶼山套餐前菜

嶼山套餐前菜有手工豆腐佐蟹肉、水雲醋、無花果等等，手工豆腐的口感綿密濃郁，加上海鮮食材的鮮味爽口又開胃

樹小編還記得第一吃水雲醋是在日本沖繩，不過時間有點久了，水雲醋整杯拿起來喝，入口會有黏滑口感味道清爽

無花果被譽為超級食物，粉紅色果肉入口會有脆脆的籽，帶有獨特的蜜香，樹小編就很愛吃無花果，但長大才知道小時候吃的無花果絲其實不是無花果，而是木瓜絲，吃過真正的無花果就覺得好好吃

嶼山套餐刺身拼盤

這盤擺盤很好拍的刺身拼盤有東港黑鮪魚、日本黑鮪魚大肚、青甘肚、天使紅蝦、海膽生蠔等等，整盤滿滿海鮮食材非常澎派，海鮮食材旁邊還有紫蘇葉以及金桔可以搭配

樹小編先在海膽生蠔上面擠上擠滴金桔增加清爽果香，很大顆又超級肥美的生蠔，上面還有海膽的組合太邪惡，入口生蠔肥嫩帶點乳香，加上甘甜海膽的助攻好好吃

吃完美味的海膽生蠔滿嘴海味，接下來就是生魚片有東港黑鮪魚、日本黑鮪魚大肚、青甘肚等等，青甘肚肥美脆口鮮甜有嚼勁，東港黑鮪魚肉質細嫩帶有豐富油脂，樹小編覺得入口脂味香甜，根本就是海中和牛，另外日本黑鮪魚綿嫩大腹在口中會有濃郁油脂香氣，如果不吃生魚片的話，也可以跟店家討論，更改為炙燒的方式，呈現出不同的吃法

最後則是用阿根廷天使紅蝦來結尾，話說很流行的天使紅蝦也有分等級，另外我覺得天使紅蝦最好吃的吃法，還是用刺身生食最棒，有種即刻感受蝦肉鮮甜的爽度

嶼山套餐海鮮炊飯

吃完刺身接下來上海鮮炊飯，店家端上桌打開陶鍋蓋子，就聞到炊飯的香氣，裡面屏東鰻魚、泡澎湖龍占魚、鮭魚卵等等，米飯還加入菇類，這些組合不可能不好吃啊!!光是打開鍋蓋的那一刻，樹小編就迫不及待想要品嚐

不得不誇一下店家，剛吃完生魚片然後上熱呼呼的炊飯很棒，炊飯吸收了菇類的香氣，搭配上海鮮食材的鮮味，嘴裡就是一個香啊!!這道我想小朋友應該也會喜歡

嶼山套餐龍蝦料理

我想應該沒有海鮮控不喜歡龍蝦的吧!!外觀紅紅火火的水姑娘龍蝦，粉嫩肉質緊實有彈性，加上松露來畫龍點晴式提香，入口讓人回味再三非常過癮

嶼山套餐日本甘鯛魚

日本甘鯛魚肉質細緻魚肉多汁，樹小編老媽就很愛吃甘鯛也會料理，不少日本人也喜歡吃甘鯛魚，我也是默默就吃了不少口

嶼山套餐日本和牛

吃完滿滿的鮮味，再來換成日本和牛上桌，店家端上桌打開鍋蓋整個香氣四溢，可以搭配旁邊的食材一起入口，和牛肉有著完美粉嫩油花，分切成剛好可以入口的大小，柔軟醇厚嫩又多汁

嶼山套餐綠竹筍甜樂燒

現在是台灣綠竹筍產期，好的食材只要簡單料理就有呈現很棒的滋味，嶼日料師傅使用綠竹筍甜樂燒，竹筍甜美清脆口感超棒，對我來說好吃的綠竹筍美味不亞於海鮮和牛等食材，另外旁邊還有天婦羅，厚實鮑魚入口扎實又不油膩

嶼山套餐魚湯&餐後甜點

最後附上一碗喝起來暖呼呼的比目魚湯收尾，湯頭清新鮮美，還有水果以及自製紅豆奶酪，吃完這無菜單料理，可以說是已經快飽到天靈蓋，嶼日式無菜單料理的食材真的很棒，難怪可以在中壢屹立不搖，大家想找無菜單料理不妨可以參考

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊

喜歡樹小編的文章不妨幫忙按讚分享給我掌聲鼓勵

歡迎加入Darren蘋果樹旅遊玩樂誌跟著我玩透透吃夠夠吧

►E-mail：darrenje0322@gmail.com

►FB：Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 ►IG：darrenappletree ►TikTok：https://vt.tiktok.com/ZSXwxbu4/ ►阿樹團購優惠社團(好物優惠開團)：桃園吃喝玩樂團購優惠吃貨團