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> 圖文創作 > 【台北大安】韓蒔HAN SHIH(附菜單)超讚韓國美食 海鮮煎餅必點！

【台北大安】韓蒔HAN SHIH(附菜單)超讚韓國美食 海鮮煎餅必點！

2023-08-28 16:02:18 Jun 人氣：106
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窩客好文

Jun

發表篇數：7篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：韓蒔HAN SHIH
phone02-2708-0202
place台北市大安區四維路180號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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據統計，百貨美食街裡民眾最愛的餐飲類別，已逐漸由日式轉為韓式，記得以前美食街裡，日式蛋包飯、豬排飯、咖哩飯等都是大人小孩最愛美食，如今隨韓流興起，豆腐鍋、泡菜鍋或石鍋拌飯，反倒搶了風采。

「韓蒔HAN SHIH」是一間位於台北精華地段大安區的韓式料理，在疫情最嚴峻的2021年開幕，憑藉台灣人對韓食的熱衷，硬是靠有口皆碑的美食挺過疫情，成立不到三年，已是沒訂位吃不到的熱門美食之一了。

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資訊

韓蒔HAN SHIH

所在地點：遠企對面四維路上

地址：台北市大安區四維路180號

營業時間：11:30–14:30, 17:30–20:30

電話：02-2708-0202

韓蒔HAN SHIH 粉絲團

菜單

介紹

大安區敦化南路，是商務企業聚集地，不少上班族從外區或新北來回通勤，此區也是全台最燙金地段，動輒破億豪宅一幢幢矗立敦化南路林蔭間，與玻璃帷幕商業大廈比鄰，買不起台北市的苦命上班族只能望樓興嘆，靠美食解悶。

「韓蒔HAN SHIH」這間清新的韓式料理小店，在這區午餐時段可說一位難求，我走來路上身後一群OL興高彩烈說著這間多好吃。

大面採光充分導入自然光，清新淺色木紋，不僅質感俱佳，餐廳內也明亮輕鬆不少，可愛粉嫩氛圍很有鬆弛感，心情愉悅。

座席約30席左右，不大不小，中午時段可是客滿，最好提前預約。

對這句深有同感，人生苦短，再來一碗~

好像無論到哪間韓國料理餐廳，都離不開真露、初飲初樂和CASS啤酒，真是離不開酒的民族呀。

餐點

這次坐在明亮窗邊，食物看起來好吃加倍!

鋼杯裝麥茶，琥珀色澤好好看。

飯饌小菜

「飯饌」반찬是韓國傳統小菜，古早時期佛教傳入，禁止葷食，於是發展各式各樣素菜，後來被嗜肉嗜血的蒙古大軍征服後恢復葷食，但這些小菜已是韓式料理核心，「韓蒔HAN SHIH」的飯饌我覺得還好，就是一般常見的泡菜、海帶芽、黃豆芽，可以續一次。

韓國葡萄汁/水梨汁 50元

韓國HAITAI的點心一直廣受台灣人歡迎，吃韓國料理不可少的飲料(酒以外的)，而且果汁裏面都還有果肉，也不會太甜，相當有意思。

銅盤烤肉(牛肉) 單人套餐 (附三樣小菜、白飯*1) 330元

我最喜歡的韓國料理之一就是銅盤烤肉了，醃漬過的肉類和蔬果在銅盤上烤，受熱流出的肉汁流淌到銅盤周邊淺底凹槽，囊括了高湯、醬汁、肉汁、蔬果湯汁精華，是很有創意和特色的料理。

相傳當年被蒙古大軍征服的高麗，因為看到蒙古士兵以金屬盾牌、頭盔來烤熟肉類，因此得出了這種奇特的烤肉方式，流傳至今。

「韓蒔HAN SHIH」的銅盤烤肉很不錯，凹槽高湯裡的蔬菜都有先大火加熱過，縮短上桌煮食時間，肉的份量也給得很大方，這一鍋可說誠意滿滿，看了就食慾大開。

牛肉軟嫩無比，沾點醬料獲配著高湯蔬菜，真是好吃極了！吸飽牛肉與蔬果的高湯湯頭也很甜美。

辣牛肉鍋(每日限定) (附三樣小菜、白飯*1) 300元

首爾代表食物辣牛肉湯，以前是韓國宮廷菜餚之一，被認為是健康的養身補湯，最適合盛夏時享用。

雖然濃湯湯頭不錯，但….牛肉都好老！燉太老了~食之無味，不行不行。

海鮮煎餅 300元

當這盤表皮煎到赤赤脆脆的厚實海鮮煎餅上桌時，我就知道，今天的MVP就是它了！

這焦黃上色真的好看啊~而且有夠厚，大概有一個指節的厚度喔，餡料塞滿滿，看起來有夠好吃的啦！

沾著特製醬汁，皮酥裏豐，大概是我吃過最好吃的韓式煎餅之一，不亞於「Broccoli beer韓國餐酒食堂」厲害的海鮮煎餅披薩。

結語

我真的蠻喜歡「韓蒔HAN SHIH」，整體空間、質感、餐點、氛圍，都是讓人心情愉悅享用美食的好地方，其實料理無他，就是真摯款待而已，期待下次的再訪~

Jun 2023.08

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