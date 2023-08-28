【台北信義】Meat Love橡木炭火韓國烤肉(附菜單)正宗韓式橡木炭烤的美味
發表篇數：7篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 信義區
豬五花、烤牛肉、生菜包肉……遠近馳名的韓式燒肉，不僅是韓國人自傲的飲食文化，更是以精緻著稱的日式燒肉Yakiniku源由，其實韓國人吃燒烤的歷史，要從蒙古軍隊征服古高麗國說起，大漠豪放不羈的遊牧民族傳統料理，對韓國燒烤影響深遠，至今也隨著韓流、韓劇，輸出到全世界。
跨海來台的正宗韓國燒烤品牌「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」，創辦人金泰勳主打正統韓國橡木烤肉，進口的韓國橡木炭燃燒後呈銀白色，不會冒大煙也不會閃燃，賦予燒肉淡雅燻香，加上精緻美味「飯饌」與韓式炸雞、大醬鍋，可說吃韓國燒肉的不二首選！
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資訊
Meat Love橡木炭火韓國烤肉 信義店
所在地點：世貿對面
地址：台北市信義區信義路四段468號
營業時間：12:00–00:00
電話：02-2729-9488
Meat Love橡木炭火韓國烤肉 粉絲團
菜單
介紹
大大招牌的「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」，位於繁忙的信義路、基隆路口，想當年這個路口對面，是2015年登台的台灣韓式烤肉先趨「Honey Pig」，2020年結束營業後，這裡就只剩「Meat Love」了。
信義路、基隆路口陸橋拆掉後，從這裡望台北101更無障礙了，這裡可是車水馬龍的台北市正核心。
2層樓的「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」，走進大門是挑高很有空間感的一樓大廳，拾級而上才能到二樓用餐區。
以「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」的熱門程度來說，用餐空間顯得有點不足，大約不到20桌。
面窗的位子很優，可以俯瞰川流不息的路口。
空間風格就是很傳統的韓式工業風烤肉餐廳，天花垂下來的抽風銅管，很直接聯想到韓式烤肉。
窗邊一排真露和Cassa、TERRA，來吃韓國燒肉怎能不配燒啤呢~
用餐空間牆面掛畫，是將經典童話故事以韓國畫風格，重新將女角詮釋美艷動人，這些畫可大有來頭，是一位專門畫韓國傳統服裝的畫家-黑曜石우나영 저繪製。
她的畫作備受電影明星青睞，如「雷神索爾」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)、「浩克」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)，而且店裡面的都是真跡喔！
餐點
我很討厭韓國扁筷，有夠難拿又難用，不過「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」主打使用新羅時期宮廷御用同等級的沉甸甸黃銅餐具，無論看起來、用起來都好很多。
吃韓國烤肉必備的辣醬、蒜片和鹽。
服務人員送上精緻的「飯饌」，繞著烤爐圍一圈，少說有個10樣：韓國泡菜「辛奇」、雜菜冬粉、涼拌小黃瓜、沙拉、醋溜海帶芽、拌蔥絲、黃豆芽、馬鈴薯等等。
「飯饌」반찬是韓國傳統小菜，古早時期佛教傳入，禁止葷食，於是發展各式各樣素菜，後來被嗜肉嗜血的蒙古大軍征服後恢復葷食，但這些小菜已是韓式料理核心。
飯饌通常單人份至少有三道，宮廷料理則有十二道以上，現代的韓國餐廳，基本上這些飯饌都是免費無限供應，有些餐廳甚至可以類似吃到飽自助索取，是韓國餐廳特色之一。
這冷湯好喝，酸甜開胃超涼爽。
我覺得「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」的飯饌表現很不錯，無論單吃或包烤肉都很讚。
且這樣炎夏，來些清爽冰涼的飯饌更有食慾，這是倒入沾生洋蔥的酸甜醋。
圍著烤爐熱一圈的飯饌，是「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」的特色，烤爐中間就是主打的正統韓國高品質橡木炭，燃燒時火力穩定、加溫迅速，且帶淡淡橡木香氣，對人體也較無害。
TERRA*2+復古真露 579元
正如前面說的，來吃韓國燒肉，怎能少了燒啤！說到世界蒸餾酒銷量冠軍-真露，一定令許多人跌破眼鏡，沒錯，便宜好喝的真露，隨韓流風行全球100多國，在歐美甚至被認為是蒸餾酒中的極品。
將真露與爽冽啤酒，依自己想醉的比例混合，想醉一點真露就多一點，吼乾啦!超爽超容易嗨~難怪人家都說韓國人酒量很好，人家是有練過的~
果香酸甜炸雞 250元(加點)
外酥裏嫩的果香無骨炸雞我覺得還蠻不錯的，好吃，配燒啤剛剛好，但這辣味是會辣舌根的，友人就被辣到只能一直配酒。
雙人套餐B 2,150元
我們今天兩個人用餐，除了加點的炸雞啤酒外，另外點了個雙人套餐比較不用想~
牛胸肉大醬鍋
畢畢啵啵冒著熱氣而來的，是韓菜著名的大醬鍋，以韓國大醬(豆醬)燉煮，加入蔬菜、豆腐和牛胸肉，在韓國是很道地的平民美食。
湯頭還不錯，又辣又香，裡面還有不少蔬果，整體是好吃的。
橡木炭燒紅就可以上肉了！
韓式LA牛小排
第一道送上兩條醃漬過的牛小排，牛肉在韓國人心中地位崇高，過往只要成為朝鮮君主，就一定要吃牛肉，祭祀的時候也會準備，而且未經朝廷許可宰殺牛肉，可是以叛亂論罪的。
看著肥美多汁的美國牛小排，在「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」自豪的橡木炭熱度下產生梅納反應，逐漸變的焦脆可口，感到心情愉悅，難怪朝鮮王朝時代，群臣總會找理由吃牛肉宴，甚至吃到韓牛幾乎絕種。
甚至若需要不擇手段攏絡人心，一場精心款待的牛肉盛宴，在古朝鮮可是非常有效的。
看著滋滋作響的牛小排，不禁覺得古今中外，美食總是最能平復人心、安撫心情的有效方式呀。
經特別醃漬後的牛小排柔嫩多汁、香氣四溢，服務人員桌邊代烤，將肉片排成一圈，我們只需動筷子和動嘴巴，爽。
配白飯，或是包進生菜，加點辣醬和蒜頭送進嘴裡，再乾一杯燒啤！人生哪~
霜降松阪豬 厚厚的五花肉
爽爽的吃完牛肉，再來就是韓國燒肉裡，最具代表的豬肉啦~
超厚的整塊五花肉，還有兩旁少許「黃金六兩」松阪豬肉送上特製烤盤，因為豬肉油脂多，這種烤盤能有效瀝油，烤這種厚實豬肉其實就是耐心，上下左右前後都要煎到金黃酥脆。
使出大剪子將肉肉剪成小塊小塊，丟上烤盤慢慢煎炙，這就是韓式烤五花肉（삼겹살구이）。
燒烤後的五花肉與松阪肉，大量豬油逼出，肉裏呈現焦脆金黃。
肉肉排排站好，就可以開動囉~
相較先醃漬過的牛小排，整塊原塊的豬肉是沒有經過調味的，肉質好壞一吃就知，以前可能還會使用解凍肉，現在基本上都是溫體豬肉。
生菜包著豬五花，再夾點蔥蒜、辣醬，感受那焦香酥脆和各種韓國小料，在口腔中帶來的讚嘆與美味吧！
結語
如果你最近心情不好或狀況頗多，需要打起精神振奮一下，推薦你來無論品質或份量都很讚的「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」，沒有任何人在享受完酥脆多汁的韓國烤肉後，還沒辦法打起精神的，吃肉一時爽，一直吃肉一直爽~
Jun 2023.08
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