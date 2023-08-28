豬五花、烤牛肉、生菜包肉……遠近馳名的韓式燒肉，不僅是韓國人自傲的飲食文化，更是以精緻著稱的日式燒肉Yakiniku源由，其實韓國人吃燒烤的歷史，要從蒙古軍隊征服古高麗國說起，大漠豪放不羈的遊牧民族傳統料理，對韓國燒烤影響深遠，至今也隨著韓流、韓劇，輸出到全世界。

跨海來台的正宗韓國燒烤品牌 「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」 ，創辦人金泰勳主打正統韓國橡木烤肉，進口的韓國橡木炭燃燒後呈銀白色，不會冒大煙也不會閃燃，賦予燒肉淡雅燻香，加上精緻美味 「飯饌」 與 韓式炸雞、大醬鍋 ，可說吃韓國燒肉的不二首選！

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餐點

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資訊

Meat Love橡木炭火韓國烤肉 信義店

所在地點：世貿對面

地址：台北市信義區信義路四段468號

營業時間：12:00–00:00

電話：02-2729-9488

Meat Love橡木炭火韓國烤肉 粉絲團

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菜單

介紹

大大招牌的 「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」 ，位於繁忙的信義路、基隆路口，想當年這個路口對面，是2015年登台的台灣韓式烤肉先趨「Honey Pig」，2020年結束營業後，這裡就只剩 「Meat Love」 了。

信義路、基隆路口陸橋拆掉後，從這裡望台北101更無障礙了，這裡可是車水馬龍的台北市正核心。

2層樓的 「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」 ，走進大門是挑高很有空間感的一樓大廳，拾級而上才能到二樓用餐區。

以 「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」 的熱門程度來說，用餐空間顯得有點不足，大約不到20桌。

面窗的位子很優，可以俯瞰川流不息的路口。

空間風格就是很傳統的韓式工業風烤肉餐廳，天花垂下來的抽風銅管，很直接聯想到韓式烤肉。

窗邊一排真露和Cassa、TERRA， 來吃韓國燒肉怎能不配燒啤呢~

用餐空間牆面掛畫，是將經典童話故事以韓國畫風格，重新將女角詮釋美艷動人，這些畫可大有來頭，是一位專門畫韓國傳統服裝的畫家- 黑曜石우나영 저 繪製。

她的畫作備受電影明星青睞，如「雷神索爾」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)、「浩克」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)，而且店裡面的都是真跡喔！

餐點

我很討厭韓國扁筷，有夠難拿又難用，不過 「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」 主打使用新羅時期宮廷御用同等級的沉甸甸黃銅餐具，無論看起來、用起來都好很多。

吃韓國烤肉必備的辣醬、蒜片和鹽。

服務人員送上精緻的 「飯饌」 ，繞著烤爐圍一圈，少說有個10樣：韓國泡菜「辛奇」、雜菜冬粉、涼拌小黃瓜、沙拉、醋溜海帶芽、拌蔥絲、黃豆芽、馬鈴薯等等。

「飯饌」반찬 是韓國傳統小菜，古早時期佛教傳入，禁止葷食，於是發展各式各樣素菜，後來被嗜肉嗜血的蒙古大軍征服後恢復葷食，但這些小菜已是韓式料理核心。

飯饌通常單人份至少有三道，宮廷料理則有十二道以上，現代的韓國餐廳，基本上這些飯饌都是免費無限供應，有些餐廳甚至可以類似吃到飽自助索取，是韓國餐廳特色之一。

這冷湯好喝，酸甜開胃超涼爽。

我覺得 「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」 的飯饌表現很不錯，無論單吃或包烤肉都很讚。

且這樣炎夏，來些清爽冰涼的飯饌更有食慾，這是倒入沾生洋蔥的酸甜醋。

圍著烤爐熱一圈的飯饌，是 「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」 的特色，烤爐中間就是主打的正統韓國高品質橡木炭，燃燒時火力穩定、加溫迅速，且帶淡淡橡木香氣，對人體也較無害。

TERRA*2+復古真露 579元

正如前面說的，來吃韓國燒肉，怎能少了燒啤！說到世界蒸餾酒銷量冠軍-真露，一定令許多人跌破眼鏡，沒錯，便宜好喝的真露，隨韓流風行全球100多國，在歐美甚至被認為是蒸餾酒中的極品。

將真露與爽冽啤酒，依自己想醉的比例混合，想醉一點真露就多一點，吼乾啦!超爽超容易嗨~難怪人家都說韓國人酒量很好，人家是有練過的~

果香酸甜炸雞 250元(加點)

外酥裏嫩的果香無骨炸雞我覺得還蠻不錯的，好吃，配燒啤剛剛好，但這辣味是會辣舌根的，友人就被辣到只能一直配酒。

雙人套餐B 2,150元

我們今天兩個人用餐，除了加點的炸雞啤酒外，另外點了個雙人套餐比較不用想~

牛胸肉大醬鍋

畢畢啵啵冒著熱氣而來的，是韓菜著名的大醬鍋，以韓國大醬(豆醬)燉煮，加入蔬菜、豆腐和牛胸肉，在韓國是很道地的平民美食。

湯頭還不錯，又辣又香，裡面還有不少蔬果，整體是好吃的。

橡木炭燒紅就可以上肉了！

韓式LA牛小排

第一道送上兩條醃漬過的牛小排，牛肉在韓國人心中地位崇高，過往只要成為朝鮮君主，就一定要吃牛肉，祭祀的時候也會準備，而且未經朝廷許可宰殺牛肉，可是以叛亂論罪的。

看著肥美多汁的美國牛小排，在 「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」 自豪的橡木炭熱度下產生梅納反應，逐漸變的焦脆可口，感到心情愉悅，難怪朝鮮王朝時代，群臣總會找理由吃牛肉宴，甚至吃到韓牛幾乎絕種。

甚至若需要不擇手段攏絡人心，一場精心款待的牛肉盛宴，在古朝鮮可是非常有效的。

看著滋滋作響的牛小排，不禁覺得古今中外，美食總是最能平復人心、安撫心情的有效方式呀。

經特別醃漬後的牛小排柔嫩多汁、香氣四溢，服務人員桌邊代烤，將肉片排成一圈，我們只需動筷子和動嘴巴，爽。

配白飯，或是包進生菜，加點辣醬和蒜頭送進嘴裡，再乾一杯燒啤！人生哪~

霜降松阪豬 厚厚的五花肉

爽爽的吃完牛肉，再來就是韓國燒肉裡，最具代表的豬肉啦~

超厚的整塊五花肉，還有兩旁少許「黃金六兩」松阪豬肉送上特製烤盤，因為豬肉油脂多，這種烤盤能有效瀝油，烤這種厚實豬肉其實就是耐心，上下左右前後都要煎到金黃酥脆。

使出大剪子將肉肉剪成小塊小塊，丟上烤盤慢慢煎炙，這就是韓式烤五花肉（삼겹살구이）。

燒烤後的五花肉與松阪肉，大量豬油逼出，肉裏呈現焦脆金黃。

肉肉排排站好，就可以開動囉~

相較先醃漬過的牛小排，整塊原塊的豬肉是沒有經過調味的，肉質好壞一吃就知，以前可能還會使用解凍肉，現在基本上都是溫體豬肉。

生菜包著豬五花，再夾點蔥蒜、辣醬，感受那焦香酥脆和各種韓國小料，在口腔中帶來的讚嘆與美味吧！

結語

如果你最近心情不好或狀況頗多，需要打起精神振奮一下，推薦你來無論品質或份量都很讚的 「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」 ，沒有任何人在享受完酥脆多汁的韓國烤肉後，還沒辦法打起精神的，吃肉一時爽，一直吃肉一直爽~

Jun 2023.08