少年很少到岡山這一帶來逛逛，剛好最近跟一位離開公司崗位的老同事約吃飯，約吃飯前上網去找一些自己還沒吃過的餐廳（當時是想找吃到飽的燒烤店），發現這一間「有之和牛」自己還沒吃過，於是就約老同事來這裡吃飯

由於這一間有之和牛就位在岡山「樂購廣場」的二樓，就位在高雄捷運紅線南崗山站的斜對面而已，從一號出口走出就可以看到馬路對面的樂購廣場，坐捷運來到這裡可以說是相當的方便：不過對於其他的交通工具來說還是有點遠的，像是當天用餐時我詢問住在三民區的老同事怎麼來，他說騎機車來到這裡，騎了快40分鐘左右。所以搭捷運的話，來到這裡算是很方便的，又不用擔心停車方不方便的問題

有之和牛鍋物放題岡山樂購廣場店 高雄市岡山區捷安路1巷2號 07-6270808

營業時間：1100-2300

不過說真的，第一次拜訪「有之和牛」有點訝異它的餐廳主體是位在樂購廣場外的二樓，要是沒事先做過功課的人來到這裡可能一時之間找不到這一間餐廳，簡單來說來到樂購廣場的二樓，從室內走出到二樓外的廣場就可以看到這一間有之和牛

第一次拜訪的印象就是餐廳內的裝潢跟自己曾吃過的「本格和牛燒肉」餐廳氛圍相類似，偏日式和風的風格，有質感而且厚實的木頭桌椅，搭配著和風的掛畫與擺飾，雖然感覺整個餐廳的內用空間並不算很大，但是當天用餐的感覺就是餐桌之間有保留一定的間距，所以用起餐來感覺算是很舒服的。

一進餐廳就可以看到餐廳的櫃台，接下來服務人員會帶客人入座，之後會給客人一本菜單來決定要吃那一種價位的吃到飽。簡單來說有之和牛它是一間吃到飽餐廳，其實少年本來以為它是一間主打燒烤的餐廳，但自己用完餐後的感覺它是一間主打「鍋物」的餐廳，但其實它也有提供燒烤的服務，不過內用的客人要同時享受火鍋加上烤肉的餐點，除了吃到飽的價位之外，每個人都還要加價99元

目前有之和牛提供了四種吃到飽的價位，分別是688、888、1180和1880元等四種價位（以上的價位是晚餐和假日的價格，午餐會再便宜一些），細看它的菜單888元就有澳洲的和牛品項，但是假如想要同時享受澳洲、美國和日本的和牛，同時想要享受天使紅蝦等等這一類的高檔海鮮，就要點到最貴的吃到飽價格

不過當天去有之和牛吃飯，覺得它的「點餐時間限制」是讓自己有點不能適應的，有之和牛的點餐方式是客人用手機掃描餐廳給的QRCODE，連結到點餐系統來點餐，不過像是當天我和同事兩個人用餐，它是限制送單後隔八分鐘之後才能再送單，而且不管是火鍋還是烤肉的食材，一次只能選六樣，每一樣只能選一份。 說真的第一次吃的時候自己覺得有一點困擾，雖然它有120分鐘的用餐時間，自己和同事兩個人吃到後來是可以吃飽的，而且是吃的很飽，但是在用餐的過程當中總有一種不能完全放鬆的感覺，就是要分心注意每8分鐘可以再點餐並送單的時間到了沒

另外自己在用餐的過程當中，覺得餐廳很多食材每盤的份量是不多的，對於那一種用餐人數很多的，一桌同時六個人或是以上的客人，這樣的點餐時間限制和食材份量擺放，可能無法在第一時間吃的很爽快

在介紹當天自己吃了什麼餐點前，先來介紹當天餐廳內客人可以無限自取的自助吧，除了燒肉和火鍋食材需要用手機點餐，自助吧這裡提供多種的蔬菜和火鍋料，白飯和和牛咖哩醬汁，飲品的品項也不少，不過比較讓自己留下印象的就是它提供四種冰品，有很不錯的COLD STONE，另外還有一種俄羅斯品牌的冰淇淋，當天兩個品牌冰淇淋的味道和冰況都很不錯，我指的冰況就是很好挖，不會有那一種硬到挖不太動的情形，另外對於喜歡吃蛋的我，當天現場有提供無限自取的雞蛋，這一點倒是在其他的火鍋店比較少見

少年當天吃的是平日午餐，是1080元的吃到飽價格，另外有選擇火烤兩吃，所以除了吃到飽價格之外，還有額外加上一個人99元火烤兩吃的價格。接下來少年就快速的來介紹當天吃了什麼餐點

烤肉是用瓦斯爐加上烤網的方式，操作上對於自己來說算是簡易的，換烤網可以跟服務人員說，吃起來的感受就是燒烤的爐具感覺乾淨，也不會感受到有油煙味的感覺

火鍋的湯頭可以選擇鴛鴦鍋的形式，一共有12種湯頭可以選擇，當天自己選的是老熬牛骨和麻辣奶香的湯頭（不過自己有一點忘了它的有一些口味湯頭是不是還要加價？！）這一點就請各位看官們有來到這裡用餐的話，就稍稍留意一下！ 當天的湯頭如何呢？當天兩個湯頭喝起來覺得都不錯，但自己比較愛麻辣奶香，連當天的同事喝過都稱讚

自己一開始在用餐的時候，當時食材上桌時搞不懂那一種食材是用來燒烤、那一種是拿來吃火鍋的？關於這一點我有問服務人員，當時的服務人員告知少年食材上有灑上芝麻的，就是用來燒烤的食材

所以也是這一點，少年才會感覺這一間有之和牛是一間主打「鍋物」的餐廳，並不是以燒烤為主的餐廳，因為以燒烤為主的餐廳，應該會有不少燒肉食材會用不同的調味料下去醃製，調理成多種不同風味的燒烤食材，關於這一點，有之和牛當天端出來的燒烤食材是感受不到的

雖然有點餐時間的限制，同時有一些食材的份量感覺也不多，但是少年也要公平的說，當天所吃到的食材所感受到的都是高檔、優質的食材，而且有一些食材雖然感覺份量少，但是所給的肉片尺寸是非常大片一片的形式，總之它的肉品口感品質自己吃起來是感覺相當的不錯！

食記心得

自己吃完有之和牛後的感受就是它的吃到飽價位對於我來說不算便宜，自己也不太喜歡它的點餐時間限制，自己覺得這樣的設定對於用餐人數較少的小家庭或是情侶檔來說，應該比較沒影響；但是對於一起用餐人數比較多的客人，點比較高檔的肉品一盤只有幾片，可能要等到一兩輪才能全部吃到，雖然有之和牛的用餐時間有兩個小時，但總有一種無法痛快吃的很爽的感覺吧？！ 我想南部人喜歡吃到飽就是喜歡吃回本、吃的很爽那樣的感覺

不過說真的當天所吃到到肉品食材都是非常不錯的，幾乎都沒有感覺雷的肉品，就連自助吧的香腸自己也覺得好好吃！但假如想要吃到高檔的食材，例如想要同時享受澳洲、美國和日本的和牛或是高級海鮮，當然就是要點最貴的吃到飽價格

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