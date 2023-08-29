2023-08-29

最近女王去逛台中逢甲夜市的時候，發現了一間超多人的小吃攤，這間人氣小吃在逢甲夜市便當街的草根綠豆沙旁店名叫「串門ㄦ逢甲店」，看到那大大的正宗老重慶-麻辣串串擼串，你就找到它啦，既然找到了那就讓我們帶大家，進入今天的美食介紹吧~

⏏文章摘要

串門ㄦ逢甲店在哪裡?

地址：台中市西屯區逢甲路22-5號(草根綠豆沙旁)

電話：0986-629-151

營業時間：17:00~23:50

串門ㄦ 的正確地址是逢甲路的22-5號。就在逢甲便當街的入口處附近，老台中人應該很快就可以找到，外地人先找到官芝霖大腸包小腸那條街往內走大概50公尺(左手邊)就到囉! 反正看到那長長的排隊人潮，就知道是它囉! 非常好找的喔~

串門ㄦ逢甲店環境介紹

然後 串門ㄦ 逢甲店 店內是沒有用餐空間的，所有的麻辣串串都會以這個超有設計感的擼串杯裝盛，然後店內的串串選擇目測約30-50款，選擇非常多樣特色必點的菜色等等女王會在替大家分享在下面的段落，大家就繼續往下閱讀吧!

對了! 如果你住附近可以試著先訂餐看看，要不然到人多的時候現場估計等個30分鐘以上是要的喔! 所以大家可以打電話預定看看喔~

串門ㄦ菜單

接下來就讓我們來看看一下串門ㄦ菜單內必點的串串吧！首先先說大家最關心的價格，大家看到檯面上的串串價格非常簡單，基本價$20~$30元能選擇的串串非常多，正宗重慶人最愛的必點的是：麻辣蓮藕、馬鈴薯片、特製豆皮捲，其他串串大家就依自己喜好點餐，下面女王也會再推一些大家也可以自行參考囉~

★ 查看：串門ㄦ菜單價格(一串$20~$30)

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

特製正宗老重慶擼串醬汁

話說這些串串全部都是現做現煮，所以大家拿到手上都會是熱騰騰的口感，除非你很久沒來拿那就另當別論! 再烹煮時老闆會先用特條的四川火鍋湯底進行香魯加熱，最後再沾裹上那特調的正宗老重慶擼串醬汁，大家看外表就知道這個串串口感絕對是勁辣十足，愛吃辣的人一定要來試試喔!

串門ㄦ麻辣串串推薦(擼串)

然後女王今天點了兩大盆的擼串，看這紅澄澄外表女王的口水已經流到嘴邊，女王自己吃完後更對這口感香辣夠勁的美食佩服，個人覺得它最厲害的是，夠味的辣感吃多了不會太死鹹，最後尾韻還有種甘甜的香氣，味道真的非常容易上癮! 拿來當作聚餐下酒菜真的超級適合~

麻辣蓮藕

介紹完店家特色，最後就幫大家補充一些個人覺得不錯的串串，大家就看看參考吧!第一道重慶人最愛必點的麻辣蓮藕，一咬下去，外脆內軟，香氣四溢，而且還伴隨著濃郁的麻辣味，真的是夠味！

馬鈴薯片

同樣是重慶人最愛必點的馬鈴薯片，每片薯片都香辣脆口，外辣內甜的滋味就是它好吃的地方！

特製豆皮捲

這個食材是空運來的特製豆皮，口感扎實Ｑ彈再裹上入味的麻辣滷汁，這獨特的口感讓人難以忘懷，真的是美味到停不下來。

麻辣豬軟骨

超大麻辣豬軟骨，整個醬汁都進入嫩排骨內，肉質鮮美，每一口都充滿了香辣的風味。

百頁豆腐

蓬鬆的豆腐吸附飽滿的香辣的醬汁，這口味不用女王多說愛吃辣的人應該秒懂~哈哈。

麻辣白菜、木耳、大蝦、鳥蛋、花椰菜、香菇、火鍋料等等美食，都非常適合這個麻辣串串的滷汁，其餘的美味女王就留給大家自己探索，喜歡就去試試吧! 反正價格很平價大家就自己來吧~哈哈

2023台中逢甲美食推薦

總之最新開幕的「串門ㄦ逢甲店」絕對是2023台中逢甲美食的新明星商品！能讓你在台灣品嘗到正宗重慶美味擼串風味。下課之後快去跟好友一起去，擼這個2023台中逢甲美食推薦吧!

串門ㄦ全台資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉絲團：串門ㄦ chuan men er

電話：04 2393 0125

地址：台中市西屯區逢甲路22-5號(草根綠豆沙旁)

電話：0986-629-151

營業時間：17:00~23:50