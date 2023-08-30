台中西屯美食『羊角炭火燒肉』位於捷運文心櫻花站附近~是台中知名的老牌燒肉吃到飽餐廳！不僅全面799起吃到飽，還有牛舌、帶骨牛小排、和牛、泰國蝦等無限爽吃！最重要的是，還有生啤酒可以瘋狂爽喝啊！乾杯XD文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

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🔺『羊角炭火燒肉』是台中一家十分知名的老字號燒肉吃到飽餐廳！

🔺而『羊角炭火燒肉』交通、停車相當便利！除了附近的路邊停車以外，週邊不遠的地方也有三個停車場！如果不想開車，捷運文心櫻花站離這邊只要步行240公尺，相當方便！

🔺店內空間、動線相當寬敞！約會、聚餐這邊都還蠻適合的呢！

🔺座位區一旁有飲料自助、冰淇淋的話則在另一邊！而且冰淇淋還有榴槤口味耶！飯後一定要給他來上一球！

🔺醬料、蔥的部份可以在這邊自助取用~

🔺廚房外可以看到待會可以點來烤的現流泰國蝦~但剛裡的這隻魚是寵物，不是食材喔！據說很多人看到都會問呢，包含我XD

🔺送餐部份店家更是下足了血本，直接買了現在市面上最夯的貓咪機器人送餐！每次他經過我都忍不住想要跟他招手一下，實在有夠可愛的啦XD

🔺【799頂級豪華餐】這是店家最入門的價位，但這菜色就已經相當的豐富！而且這個價位就已經可以吃到安格斯牛、鹽蔥牛舌以及生啤酒喝到爽了！也太讚了一點~【菜單具時效性，需以現場店家公告為主】

🔺【1099頂級旗艦餐】菜單上藍框的部份就是1099多的品項，其中牛肉多的那三項真心實在的非常吸引我啊！【菜單具時效性，需以現場店家公告為主】

🔺【1880和牛燒肉旗艦餐】紅框的部份就是1880多出的品項，而這六個更是吃到飽比較少見的高價位食材！如果選這個方案，盯著這幾樣吃一定沒錯XD【菜單具時效性，需以現場店家公告為主】

🔺而且九月底前店家也推出了加購活動！【活動具時效性，需以現場店家公告為主】

【799頂級豪華餐】每人加價329元升級A5和牛薄切吃到飽、加價199元升級生魚片吃到飽、加價439元升級泰國蝦吃到飽【加購部份亦須另加一成服務費】

【1099頂級旗艦餐】每人加價229元升級A5和牛薄切吃到飽、加價99元升級生魚片吃到飽、加價439元升級泰國蝦吃到飽【加購部份亦須另加一成服務費】

【1880和牛燒肉旗艦餐】免費直接升等生魚片吃到飽

另外，壽星本人也有消費當月85折、當日75折的優惠，但要注意僅限799及1099方案，並且加價購活動不能與壽星優惠併用喔！此外也要注意，壽星優惠結帳時一定要“出示證件正本”，拍照或影本都不行喔！

🔺入座還沒想好要哪個套餐時，先來碗店家準備的香醇雞湯暖暖胃，為了等等的拼搏做準備啦XD

🔺這次就給他爽烤一波~~~~點起來！！！

🔺說到燒烤，生啤酒怎麼可以不來上一杯又一杯呢！而這邊的生啤是青島生啤，如果是1880的方案，還能有Asahi、Bar、Tiger的罐裝啤酒可以選擇！當然也都是暢飲啦XD【喝酒不開車，開車不喝酒】

🔺火爐是以瓦斯爐搭配無菸木炭進行燒烤！等木炭到一定溫度以後，爐火就可以關小或關掉！而且我覺得很厲害的是，進去都沒有聞到濃重的煙味，出來身上也不會臭臭，嗅覺環境還蠻利害的耶！

🔺店內也有不少熟食品項可以點，其中這個“爆漿鮮蚵古早飯”特別吸引我！魯肉飯上尬著鮮嫩肥的蚵仔，這在外面一碗差不多就近百了啊~~

🔺喜歡吃生魚片的可以考慮用加購的方式打開生魚片吃到飽模式！而生魚片共有鮭魚和旗魚兩種可以點，我個人是比較喜歡鮭魚啦，吃的話一定是對著鮭魚拼命XD

🔺這幾道安格斯牛排、飛魚卵香腸、羊肩排以及醬燒嫩烤雞腿肉是799套餐裡就有的品項~

🔺其中我特別喜歡肉感扎實、肉汁滿滿的安格斯牛排和不腥不羶的羊肩排！尤其這安格斯牛排更是店內紅牌！據說先前有一組人來，直接盯著這個品項嗑了二十多份！實在有夠狂的啦~

🔺雖然送餐是用機器人，但服務人員還是會在外場巡視，來個燒焦邊緣的神協助呢XD

🔺油花比較豐富的板腱牛、上選雪花牛、豬五花、紐約客牛排，推薦可以來上幾輪！

🔺一放上烤網，肉片整個被炭火炙烤的吱吱冒油~整個ㄆㄤ貢拱~~~

🔺吃肉肉當然必須要來點百搭泡菜和生菜啊！他們家搭配生菜的泡菜種類也超多~~~清爽又解膩！整個豐盛！

🔺加點泡菜、加點辣，再來塊炭火炙燒的肉肉！一口肉、一口酒，實在享受~~~

🔺我覺得在最便宜的set裡面就包含了“鹽蔥牛舌”實在很了不起！捲滿鹽蔥的脆口牛舌蠻不錯吃的耶~而這牛舌建議只要烤單面就可以出爐享用啦！

🔺如果想來點頂級和牛的話，可以考慮直上1880套餐，或用加價購的方式選擇A5日本特選薄切和牛吃到飽方案喔！

🔺吱吱冒油的和牛，一入口特殊的香氣就佈滿口腔，整體表現還蠻超出預期的耶！如果有加點的話，盯著吃就對了XD

🔺肉吃多了，也需要來些炭烤野菜解解膩，他們家野菜品項種類相當豐富，不論是烤來單吃、配著肉或是包著生菜都蠻可以的！

🔺如果懶得烤，現成的和風蔬菜沙拉也是是不錯的選擇~

🔺這幾樣美國牛肋條、帶骨牛小排、日本澳羽和牛薄切是1099套餐開始才有的品項！不論是賣像或肉質與799的相比都有不少的提升，這個加價有值得！

🔺其中最愛的帶骨牛小排推薦一定要給他點起來！尤其是與骨頭相連的那圈骨膜，又香又有嚼勁！懂吃的都懂啊XD

🔺如果不吃牛的，這幾款1099套餐內的西班牙伊比利豬梅花排、嫩烤松板豬、嫩烤雞松阪也相當可以！

🔺除了肉感十足的豬梅花、Q脆彈牙的松阪豬以外，其中還有個比較沒見過的“嫩烤雞松阪”更是特別耶！

🔺原來這雞松阪是雞後頸和雞背的交界，吃起來還蠻有多汁有嚼勁的耶~我還是第一次吃到呢！而且，由於這雞松阪還蠻有厚度的，建議煎到焦香焦香以後給他來上一刀看看有沒有熟透喔！

🔺除了路上走的以外，海裡游的那必須也要給他來上一輪！奶油扇貝、台灣鮑魚、紐西蘭淡菜、Q彈軟絲，這幾樣也很不錯！

🔺而且除了軟絲以外，其他都是已經事先處理過的熟凍海鮮！烤熱以後就可以安心吃啦！

🔺如果是自己烤肉，絲瓜蛤蜊基本是座上賓！雖然這邊沒有絲瓜蛤蜊，不過有更猛的絲瓜鮮蚵燒喔！鮮肥鮮肥的蛤蜊和絲瓜一起烤上，連湯都很鮮美呢~

🔺接下來就是烤我最愛的蝦子的環節啦！這次挑了天使蝦、白蝦以及限量黑鑽蝦~

🔺當然，如果你也跟我一樣愛吃蝦的話，這現流的活跳跳泰國蝦也必須給他加價點起來XD雖然上桌前有先冰鎮過，但偶爾還是會有一些體力比較好的泰國蝦會亂跳~偶爾發生追著蝦子跑的事件也是正常的啦XD

🔺把蝦蝦全部一起上烤網烤上一番，光看就流口水！但吃來吃去，我個人其實還是最愛泰國蝦啦！

🔺建議吃個七分飽左右，就可以開始甜點的收尾啦！而他們家甜點的品項蠻多的~其中的泡芙、提拉米蘇內餡出乎意料的蠻好吃的呢！

🔺冰淇淋當然必須要給他來上幾球！除了我愛的meiji巧克力系列以外，旁邊泰國明果的耶子、榴槤與泰奶口味也很可以耶！

🔺手擠冰淇淋這次的是抹茶與巧克力，沒想到擠的還蠻有樣子的咩XD

🔺當然，甜點中最重頭戲還是軟綿綿花糖以及炭烤日式麻糬啦！

🔺烤麻糬一份有四片，這就要下點功夫不斷翻面才不會黏到網子喔！而棉花糖簡單壓在爐火旁邊就可以等他好，外面略帶脆的甜糯口感，不論大小朋都很愛！

🔺烤完的麻糬沾點煉乳、沾點花生粉就超級好吃！每次最後我留的肚子空間就是為了它啦XD

整體來說，這家『羊角炭火燒肉』不僅品項多，品質也很不錯！不論是牛小排、和牛、安格斯、泰國蝦等等都相當可以！如果約會或聚餐的話，這邊我覺得都蠻適合的！尤其最重要的還是有我愛的生啤無限暢飲啦！哈哈~乾杯XD

【店家資訊】

📍營業地點：台中市西屯區文心路三段186號

⏰營業時間：11:30-15:00 17:30-22:30 (六、日中間無休至23:00)

☎聯絡電話：04-23118000

🔍店家IG：羊角炭火燒肉文心路 (@yokaku0413)

🔍店家粉專：羊角 炭火燒肉- 台中文心店

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**本文感謝“羊角炭火燒肉”邀約！內文為真實感受分享！**

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