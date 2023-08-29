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台北。萬華︱西門町站：樂事X卡夾布列島︱超美日本風格還有和服體驗，適合親子遊玩夾娃娃機零食

2023-08-29 16:24:57 洋洋的吃喝玩樂 人氣：108
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：50篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 萬華區

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每個大人心中都有一個小孩夢，今天要來介紹這個位在西門町武昌街二段的卡夾布列島娃娃機店西門店 ，超大一棟，而且色彩鮮艷的彩繪外觀超好拍，店裡擁有超美日本風格還有和服體驗，乾淨的店內環境和超多夾娃娃機台，是很適合男女老少一家大小都很適合來的夾娃娃機店家，這次還推出樂事夾夾樂活動喔！

原文網誌：https://carina101.pixnet.net/blog/post/233378403

卡夾布列島娃娃機西門店
住址：台北市萬華區武昌街二段120巷2號
電話：0223116133


檢視較大的地圖

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對比一般路邊的夾娃娃機台店，卡夾布列島娃娃機西門店真的好寬敞而機台種類好多，而且非常乾淨整潔，除了夾娃娃以外，這邊有超多零食可以夾，而且還有穿著和服親切的店內服務人員，有任何問題都可以請教他們，女兒在這邊玩的不亦樂乎

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這次卡夾布列島娃娃機在8/4-8/31還有樂事夾夾樂活動，夾滿送多樣樂事、多力多滋、奇多、百事可樂、激浪等商品指定件數就可以兌換好禮

周末還有限定加碼活動，兌換產品數量有限，快快來玩

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寬敝的走道兩旁有滿滿的樂事商品可以夾

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剛好夾滿八樣樂事商品換了一個購物袋可以把今天的戰利品都順利帶回家

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除了期間限定活動，店裡充滿日式的造景跟圖案彩繪超好拍，還有免費的和服體驗活動，女生男生大人小孩都可以免費租借和服體驗拍照喔，女兒就連換了兩套

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這天剛好還有造型氣球兌換活動，夾滿十樣就可以跟櫃台換兌換券以後找工作人員兌換氣球

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然後店裡的活動真的很豐富，加入官方line就送20wow幣、gogole五星好評又送20wow幣，店內拍照標記打卡也送20wow幣，什麼錢都還不用換就有60wow幣可以玩了，還有整點抽跟週週抽活動， 第一次帶女兒到夾娃娃機店，她夾到了汽水、洋芋片跟洗臉巾的時候超開心的，最後居然夾的比媽媽還多，說好下次再帶她來玩LINE_ALBUM_卡夾布列島_230821_19.jpgLINE_ALBUM_卡夾布列島_230821_18.jpg

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夾娃娃機 好好夾 好好拍 樂事夾夾樂 more
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