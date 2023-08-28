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正建利餅舖：嘉義的傳統滋味代表

2023-08-28 17:32:00 Geebai Man 米其林筆記 人氣：13,233
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Geebai Man 米其林筆記

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：正建利
phone00-5232-595
place嘉義市西區北興街459號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
5.00
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DSC03059.JPG

正建利餅舖在嘉義已經傳承了三代，是一家專門從事喜餅訂製和神明供品製作的老字號店家。
他們生產麻糬壽桃、滿月麵包、傳統大餅等各種商品，並在過去的五十多年中始終堅持傳統的製作方式，並且從未因時代潮流的改變而消失。
這家餅舖以保留傳統的滋味而著稱，這些傳統口味在他們的產品中得以保存。

DSC03060.JPG店內擺設樸素，陳列著一塊塊傳統大餅，包括鳳梨椰果、魯肉豆沙等口味。
他們長期堅持著傳統滋味，從未嘗試減少原料或偷工減料，這種堅持可能源於對神明的奉獻心意，也可能是對婚嫁的真誠祝福。
正建利的產品並不注重繁複的包裝，而是以樸實的面貌呈現給顧客。
他們相信，真正的美味只有在品嚐時才能真正體會，因此不過度注重包裝的華麗，而是著重在口味的傳承和品質的保持。
雪香餅是正建利的招牌產品之一，以其皮薄餡多而受到顧客讚譽，吸引了台灣各地的許多顧客前來訂購。

DSC03062.JPG即便到現在，仍有很多人專門選擇訂製正建利的喜餅，與親朋好友分享這種充滿喜悅滋味的產品。
這家餅舖的故事和傳統口味的堅持，都在口耳相傳中延續著，為嘉義地區的居民帶來了美味和回憶。
這樣的老字號店家不僅是美食的傳承者，也是文化的薪火傳人，讓傳統在現代社會中得以繼續綻放。

DSC03058.JPG嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」　優良烘焙得主 正建利

嘉義 餅舖 正建利 傳統美食
 
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