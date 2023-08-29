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嘉義郭老師烘焙室：用心烘焙，味蕾的甜蜜饗宴

2023-08-29 05:42:22 Geebai Man 米其林筆記 人氣：14,019
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窩客好文

Geebai Man 米其林筆記

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：郭老師烘焙室
phone88-0522-5445
place嘉義市西區吳鳳南路521巷10弄43號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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DSC03049.JPG

烘焙的匠心
在嘉義的街頭巷尾，有一個獨特的地方，那就是成立於2006年的郭老師烘焙室。
這個烘焙天地，充滿著美味的誘惑，每一道甜點都經過師傅用心的手藝，為味蕾帶來無限的驚喜。
郭老師烘焙室的創立源於對烘焙藝術的熱愛。自2006年開始，這個烘焙室就成了嘉義居民心中的美味樂園。
烘焙師傅們不僅僅將技藝融入每一個步驟，更將心意注入每一片餅皮，每一粒果仁，成就了這裡獨特的風味。

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多款美味的選擇

郭老師烘焙室，你能找到一系列令人垂涎的甜點選擇。
杏仁小魚的外層酥脆，內心鬆軟，核桃糕的香氣濃郁，牛軋糖的甘甜滑嫩，低溫烘焙堅果的嚼感和風味都經過精心調配。
這些甜點不僅是味覺的享受，更是對於烘焙師傅用心的見證。
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烘焙的匠心
在嘉義的街頭巷尾，有一個獨特的地方，那就是成立於2006年的郭老師烘焙室
這個烘焙天地，充滿著美味的誘惑，每一道甜點都經過師傅用心的手藝，為味蕾帶來無限的驚喜。
郭老師烘焙室的創立源於對烘焙藝術的熱愛。自2006年開始，這個烘焙室就成了嘉義居民心中的美味樂園。
烘焙師傅們不僅僅將技藝融入每一個步驟，更將心意注入每一片餅皮，每一粒果仁，成就了這裡獨特的風味。

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 嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」優良烘焙得主 郭老師烘焙室

郭老師烘焙室的甜點不僅僅是食物，更是一份對於味蕾的回憶。
在他們的甜點中，你或許能找到童年的記憶，或許能回味起某個特別的時刻。
無論是送禮還是自享，這些甜點都能為你帶來一份濃郁的幸福。
這個充滿美味的角落，自2006年開始用心烘焙。
他們的杏仁小魚、核桃糕、牛軋糖、低溫烘焙堅果等甜點，不僅是一種味覺的享受，更是一份對於烘焙藝術的尊重。
讓我們一同品味這份甜蜜，感受烘焙的魅力，享受屬於嘉義的烘焙美味。

文章標籤

烘焙教室 創新甜點 年節送禮 嘉義美食
 
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