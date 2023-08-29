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探訪 萊德生活烘焙：白色建築中的美味驚喜

2023-08-29 06:06:47 Geebai Man 米其林筆記 人氣：41,408
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窩客好文

Geebai Man 米其林筆記

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：萊德生活烘焙
place嘉義市東區垂楊路100號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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DSC03024.JPG

在垂楊路上的一座純白外牆建築內，一個充滿美味的烘焙世界等待著品味的冒險。
這裡便是「萊德生活烘焙」，一個引人垂涎的麵包天地。
當你踏進這個空間，眼前展現的是一排排大小不一的麵包、吐司，以及令人難以抗拒的歐式可頌，每一種麵包都透露出誘人的焦香。
這裡的每一款麵包都有著令人難以忘懷的獨特魅力，而對於「萊德」這個名字，對美食有心得的人都心知肚明，它象徵著品質的堅持。

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在這個台灣主流偏好「軟而不硬」的消費習慣中，「萊德生活烘焙」卻保持著對歐式硬質麵包的熱情。
在一片改良柔軟光滑台式麵包的市場中，「萊德」將外皮薄脆、內部保有完美氣孔的歐式麵包引進台灣。
能夠找到能品嚐這種硬質麵包的地方，對於喜歡原味麵包的人來說，無疑是一種幸運。

DSC03022.JPG

當你踏進「萊德生活烘焙」，你會發現這裡充滿了美味。
無論是麵包、吐司，還是歐式可頌，每一款都代表著對烘焙藝術的尊崇。
而他們對於歐式硬質麵包的熱情和堅持更讓人讚嘆。
或許是被美味香氣所吸引，又或者是被質感的完美所打動，「萊德生活烘焙」將為你帶來一場難忘的味蕾之旅。
讓我們一同享受這份烘焙的美好。

DSC03021.JPG

萊德生活烘焙的蛋黃酥是一款引人垂涎的點心，深受台灣人的喜愛。
每一塊蛋黃酥都是精心製作而成，融合了烘焙的精湛技巧和優質的食材。
外層的酥皮薄脆，內層則是豐富的蛋黃餡料，給予人們一種口感層次豐富的享受。

蛋黃酥的內餡特別值得一提，其中最引人注目的是濃郁的蛋黃餡。
這種餡料融合了蛋黃的香濃與餡料的滑嫩，帶來了絕佳的口感和味覺體驗。
每一口咬下，都能感受到蛋黃餡的豐富滋味在口中散發開來，彷彿融化在舌尖，帶來愉悅的滋味。

DSC03019.JPG

 嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」優良烘焙得主 萊德生活烘焙

萊德生活烘焙」給我個人帶來了美味的驚喜。
這個地方不僅僅是一個烘焙店，更是一個味蕾的探索之旅。
他們以對品質的嚴格堅持，將歐式麵包的精華注入每一款產品中。
每一口麵包都能夠讓你感受到外皮的酥脆和內部的柔軟，每一口都彷彿是對味蕾的愛的呵護。

文章標籤

萊德生活烘焙 歐式麵包 麵包推薦
 
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