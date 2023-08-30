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> 圖文創作 > 【新竹竹東】菊食堂N訪|滿滿鮭魚卵的手捲!生魚片丼飯、壽司還有火鍋! | 肉肉芽分享家

【新竹竹東】菊食堂N訪|滿滿鮭魚卵的手捲!生魚片丼飯、壽司還有火鍋! | 肉肉芽分享家

2023-08-30 20:49:17 肉肉芽分享家 人氣：103
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窩客好文

肉肉芽分享家

發表篇數：3篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮

造訪商家：菊食堂日本料理
phone03-5959-333
place新竹縣竹東鎮中正路156-1號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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這間竹東菊食堂日式料理是我公婆的口袋名單，

每次想吃日式料理都會選這間，上次已經有寫一篇文介紹，

這次因為有吃了不同的餐點，所以再來寫一篇

2023.06.03

這次我們有訂位，而且比較早來，店內也已經有不少客人在用餐!

竹東菊食堂

免費提供的茶品還是一樣好喝

這次我一樣點了鮭魚親子丼飯，我覺得鮭魚片有變大片，又肥又嫩又鮮!

真的是愛鮭魚者必點的一道

這次我們點了很多種口味的手捲

有魚卵手捲、鮭魚卵手捲、鮮蝦手捲跟蟹味棒手捲

鮭魚卵手捲真的是超級必點!

竹東菊食堂

竹東菊食堂

滿滿的鮭魚卵在口中蹦發的Q彈口感

鮮味與甜鹹搭配小黃瓜吃起來更加清爽!

竹東菊食堂

鮮蝦手捲一如往常的水準

這次有幾次的經驗，一次就點了兩份

竹東菊食堂

這次也點了日式料理店很少的品項-鮭魚炒飯

有油香但吃起來不油，鹹香好吃的米粒跟略帶油脂的鮭魚非常搭配!

竹東 | 菊食堂日本料理 | 店家資訊

菊食堂 日本料理】 
地址： 新竹縣竹東鎮中正路156-1號
電話：03-595-9333
營業時間 : 11-14/17-21周一休息
FB google導航

如果你對於這篇文章有任何疑問或者建議，都歡迎你在底下留言給我~

作者資訊
肉肉芽分享家 / Zoeyalee肉芽粒

嗨嗨，你好~我是zoeyalee肉芽粒，
是個普通的女子。偶爾寫寫文，協槓一下。

IG / 臉書

※文章內容皆是親身體驗，文內如有成分功效說明等相關資訊皆轉自網路及該產品官網，本人不負相關責任。※

 



#竹東美食
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文章關鍵字
菊食堂 竹東日式料理 竹東生魚片 竹東美食 more
肉肉芽分享家 菊食堂日本料理 竹東菊食堂
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食記為主，設計為輔。 還有偶爾的一些碎碎念。

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