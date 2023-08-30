這間竹東菊食堂日式料理是我公婆的口袋名單，

每次想吃日式料理都會選這間，上次已經有寫一篇文介紹，

這次因為有吃了不同的餐點，所以再來寫一篇

2023.06.03

這次我們有訂位，而且比較早來，店內也已經有不少客人在用餐!

竹東菊食堂

免費提供的茶品還是一樣好喝

這次我一樣點了鮭魚親子丼飯，我覺得鮭魚片有變大片，又肥又嫩又鮮!

真的是愛鮭魚者必點的一道

這次我們點了很多種口味的手捲

有魚卵手捲、鮭魚卵手捲、鮮蝦手捲跟蟹味棒手捲

鮭魚卵手捲真的是超級必點!

竹東菊食堂 竹東菊食堂

滿滿的鮭魚卵在口中蹦發的Q彈口感

鮮味與甜鹹搭配小黃瓜吃起來更加清爽!

竹東菊食堂

鮮蝦手捲一如往常的水準

這次有幾次的經驗，一次就點了兩份

竹東菊食堂

這次也點了日式料理店很少的品項-鮭魚炒飯

有油香但吃起來不油，鹹香好吃的米粒跟略帶油脂的鮭魚非常搭配!

竹東 | 菊食堂日本料理 | 店家資訊

【菊食堂 日本料理】

地址： 新竹縣竹東鎮中正路156-1號

電話：03-595-9333

營業時間 : 11-14/17-21周一休息

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