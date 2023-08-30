【新竹竹東】菊食堂N訪|滿滿鮭魚卵的手捲!生魚片丼飯、壽司還有火鍋! | 肉肉芽分享家
2023-08-30 20:49:17 肉肉芽分享家 人氣：103
窩客好文
發表篇數：3篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮
這間竹東菊食堂日式料理是我公婆的口袋名單，
每次想吃日式料理都會選這間，上次已經有寫一篇文介紹，
這次因為有吃了不同的餐點，所以再來寫一篇
2023.06.03
這次我們有訂位，而且比較早來，店內也已經有不少客人在用餐!
竹東菊食堂
免費提供的茶品還是一樣好喝
這次我一樣點了鮭魚親子丼飯，我覺得鮭魚片有變大片，又肥又嫩又鮮!
真的是愛鮭魚者必點的一道
這次我們點了很多種口味的手捲
有魚卵手捲、鮭魚卵手捲、鮮蝦手捲跟蟹味棒手捲
鮭魚卵手捲真的是超級必點!
竹東菊食堂
竹東菊食堂
滿滿的鮭魚卵在口中蹦發的Q彈口感
鮮味與甜鹹搭配小黃瓜吃起來更加清爽!
竹東菊食堂
鮮蝦手捲一如往常的水準
這次有幾次的經驗，一次就點了兩份
竹東菊食堂
這次也點了日式料理店很少的品項-鮭魚炒飯
有油香但吃起來不油，鹹香好吃的米粒跟略帶油脂的鮭魚非常搭配!
竹東 | 菊食堂日本料理 | 店家資訊
【菊食堂 日本料理】
地址： 新竹縣竹東鎮中正路156-1號
電話：03-595-9333
營業時間 : 11-14/17-21周一休息
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肉肉芽分享家 / Zoeyalee肉芽粒
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