住民宿就是要包棟住宿住起來才舒適，

玩起來也更盡興，

位於宜蘭的路邊覓宿，

只要4人就能包棟，

還有KTV歡唱、電動麻將桌、烤肉、兒童遊戲區、兒童泳池等設施，

入住後不無聊，

是家族旅遊、親友包棟、放鬆休閒住宿的好地方

路邊覓宿隱身於宜蘭三星的楓林社區中，

民宿新穎又可愛，

環境潔淨又有質感，這裡也是寵物友善民宿，出門玩就不用心繫家裡的毛小孩了，

想要包棟住宿的朋友可以參考喔~

鄰近安農溪泛舟、搖搖洛克馬公園、張美阿嬤農場、落羽松步道，

不管是入住前去玩，或是退房後去玩都適合

我們入住的這家路邊覓宿，

是因為老闆喜歡露營，

所以把民宿布置成露營風格

入住前管家會傳送信箱密碼，

拿取鑰匙後即可開門，

退房後再把鑰匙投進信箱後即可，

自助式進房、退房，方便又不會有人干擾真的超讚的

入內後就看到客廳、廚房、電動麻將桌、相當寬敞

沙發感覺相當的溫馨、一旁的流體熊也超可愛的，

還有小木馬、孩子很喜歡

一樓的洗手間，也有淋浴設備

路邊覓宿一共有3間房，可以睡得下10人

二樓有2間雙人房，

這間雙人房採光明亮，可惜的是沒有洗手間

整體佈置的相當溫馨

這間雙人佈置得相當不錯，

還有主人椅，

可以在這看書、滑手機

房間的對面有衣帽架、洗手間

洗手間有淋浴設備、還有浴缸，

在玩了一整天後可以泡泡浴缸、放鬆一下，

淋浴的水壓大水溫不會忽冷忽熱的，洗起來很舒服

三樓有一間六人房，

佈置成可愛的露營風，

旁邊還有搖搖洛克馬，超級可愛的

喜歡拍照的朋友可別忘了在這多拍幾張美照

六人房沒有浴缸，但有洗手間和淋浴設備

四樓這邊有兒童遊戲區，比較偏向小小孩玩的，

非常適合親子一起來包棟

戶外這邊有兒童泳池，

想要玩水不用跑到別的地方，清涼又消暑

晚上在餐廳外帶了水果、買了些炸物，就和家人們一起K歌，度過愉快又放鬆的夜晚

一家人第一次一起玩麻將，非常有趣、也非常歡樂

路邊覓宿環境新穎有質感，

乾淨溫馨又舒適，入住後完全不無聊，

很適合全家大小或三五好友一起來包棟玩樂喔~



店家資訊:

路邊覓宿

地址:宜蘭縣三星鄉楓林一路175巷5號

電話:0903 500 990

路邊覓宿官網

路邊覓宿粉絲團

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