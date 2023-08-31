( NEW!7月新店報報）鄰近台中大坑風景區又一間知名火鍋品牌進駐啦！而且還是改版升級的「惹鍋+精緻鍋物-東山旗艦店」供應豪華豐富的食材像是高級龍蝦跟A5和牛通通可以吃得到。鍋底也充滿特色；胡椒豬肚鍋跟酸菜魚鍋都讓人充滿記憶，自助吧的冰品飲料很豐富，升級版惹鍋+真的是一個值得一去的火鍋店喔～









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｜惹鍋+精緻鍋物-東山旗艦店 交通資訊

位於建和路二段的惹鍋東山旗艦店，位置就靠近東山路，該路段正好是通往大坑風景區的主要路線

因此若是從大坑返程、或是往大坑的路上作為中繼用餐地點都很適合喔！













開車前往▶ 自行開車的話建議可以開台74線快速道路減少平面道路塞車的狀況。

台74線往大里區方向→在松竹路下交流道後→走東山路一段往建和路二段方向約三分鐘即可抵達。

惹鍋+東山旗艦店 周邊有許多停車位，店家亦有少量的停車位喔！開車來很方便。





大眾運輸前往▶ 搭乘公車 1、21、270經大南、276經興中山莊 在東山建和路口下車，步行3分鐘即可抵達。



















｜惹鍋+精緻鍋物-東山旗艦店 用餐環境

店內主色以黑與橘兩色調呈現，更添時尚氣息。天花板特別挑高讓整體環境感覺很寬廣。









座位區很大每桌之間更有毛玻璃隔開來，讓用餐的時候更隱蔽、不用擔心與隔壁桌的客人互相干擾。











做位有分成少人的雙人桌、四人桌、也有多人用餐的六人桌，可以滿足各種團體用餐需求。











從大門往內走會通往自助吧的區域。惹鍋+精緻鍋物東山旗艦店 不只菜單與環境升級，連自助吧都更豐盛！

提供lotte樂天冰淇淋、霜淇淋、Niseko冰淇淋、Hersheys聯名可可飲，還使用莫凡彼聯名咖啡飲。











最近更看到消息新增了Hersheys可可歐蕾冰沙跟明果黃金榴槤牛奶冰沙欸！

光是這個甜點自助吧就好誘人喔ＸＤ當天還沒開鍋就忍不住開吃冰淇淋了...甜點控來這邊會很開心欸

















｜惹鍋+精緻鍋物-東山旗艦店 菜單

菜單選項很多，菜色包羅萬象；從常見的牛豬羊、到

龍蝦鮑魚等高級海鮮通通有

很貼心的讓客人可以自己選擇要吃火山肉盤還是高級的A5和牛。











湯底也超多的，許多在其他火鍋店沒看過的特色鍋物！讓人好想每一鍋都嚐看看喔～



最特別的地方是這裡竟然還有供應炸蝦天婦羅、炸牡蠣、炸薯條...等熟食。

這次還有品嘗到超吸睛的奶酪！不僅好拍照也很好吃喔～











｜ 餐點介紹



▼特大龍蝦海鮮盤 $1980



​​​​ （內含：大龍蝦+生蠔+蛤蜊+天使紅蝦+草蝦+白蝦+鯛魚片）













龍蝦重量高達800G巨無霸的尺寸超奢華！拿起來幾乎跟我身體一樣長了～







這個價格能吃到整尾大龍蝦跟生蠔﹐天使紅蝦、草蝦、白蝦還有鯛魚片這麼豐富的海鮮真的蠻划算的。

















龍蝦一整尾供應所以連蝦膏都吃得到。

我們直接把龍蝦頭拿去焢湯，火鍋湯變得超鮮美～

如果吃得下甚至可以把白飯加下去就變成「龍蝦粥」了！可惜當天真的吃太飽啦～

















▼A5和牛(150g) 880$







惹鍋+東山店的A5和牛油花分布均勻，比起常見和牛他們的油脂感比較低

我們很喜歡！因為油花過多容易膩，但這裡的和牛我覺得吃一整盤都沒問題啊～





（這盤和牛我們大推薦～就是比較有肉感的部位！超讚）









▼胡椒豬肚鍋 +$50



鍋底就附有超多塊Q彈有勁的豬肚～很有誠意欸。

值得推薦這鍋胡椒豬肚毫無豬腥味！可見店家處理豬度十分用心





湯頭有點類似肉骨茶的那種白胡椒香，單喝湯也很好喝喔；我們則是煮了不少海鮮來煨湯

吃到最後整鍋湯頭鮮甜又帶點微辣～我男友超愛的！直呼下次還要再來吃這鍋底XD直接變成粉絲欸。







▼酸菜魚鍋





最近台灣掀起酸菜魚旋風，許多火鍋店都推出酸菜魚火鍋，惹鍋+當然也不會錯過。

惹鍋的酸菜魚酸度較低，雖然酸菜給得很多，但吃起來相對較無負擔。





搭配鮮魚片一起煮最對味，看這個色澤真的讓人食指大動啊！

魚片不用煮太久唷，涮一下就可以吃了。

















▼綜合火山拼盤(240g) $598



肉火山端上桌的時候好吸眼球啊～

煙霧裊裊從滿滿的肉片中升起，這畫面是不是有點像肉肉版火山啊（笑）







肉提供雙拼，有豬肉與牛肉；我覺得這樣的設計很貼心，讓選擇障礙的朋友一次可以享受兩種肉盤，重點是份量很多喔！我們兩人分食都覺得差點吃不完呢。







▼炸蝦天婦羅 $120 / 廣島炸牡蠣 $150



雖然是火鍋店，但他們的炸物也挺好吃的欸！









喜歡牡蠣的朋友可以點起來，外面酥皮薄薄的很脆口、

一口咬下牡蠣會爆漿超好吃而且個頭都很大欸！





▼奶酪（每鍋均附一份）



套餐附贈的奶酪有兩種口味可以挑選，當天的口味一份是芒果另一個則是檸檬蝶豆花

不僅外觀漂亮口味也很不錯，並不會過甜奶味也充足，作為飯後甜點蠻不錯的。













｜總結

本次來到 惹鍋+東山旗艦店 用餐刷新了我對於惹鍋的印象。



惹鍋算是一個長青品牌，相信不少人都有吃過也聽過；從以往惹鍋就主打「平價高CP值」的路線擁有一群死忠粉絲；而今年最新開幕的 「惹鍋東山店」 與其他分店稍顯不同，不僅用餐環境更舒適、自助吧更豐富之外，連菜單也增添許多精緻選擇了起來。





但儘管惹鍋東山店提供許多奢華高級的菜色，但仍保留原本平價的菜色，讓來訪的民眾可以彈性選擇今天想吃哪種層級的肉與海鮮，這是我認為 惹鍋+東山旗艦店 最棒的地方。



火鍋選項多，肉盤海鮮都十分新鮮美味；甜品自助吧更是豐盛到眼花撩亂

用餐環境既寬敞又好停車～這麼多優點總結下來我真的蠻推薦大家可以來品嘗升級版惹鍋喔！





《惹鍋+精緻鍋物-東山旗艦店》

地址：台中市北屯區建和路二段245號

連絡電話：04-24351767

營業時間：11:00-02:00



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