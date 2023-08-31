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麻吉烘焙坊：健康與專注的美食，展現腦麻兒的堅持 嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」優良烘焙得主

2023-08-31 21:52:46 Geebai Man 米其林筆記 人氣：70,009
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Geebai Man 米其林筆記

發表篇數：17篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麻吉烘焙坊
phone00-5285-5669
place嘉義市西區玉康路160號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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DSC03055.JPG走進「麻吉烘焙坊」，你會感受到一股獨特的氛圍，這不僅僅是一個烘焙坊，更是一個充滿溫暖與專注的地方。
這裡秉持著「三低」原則，即少糖少油少熱量，將健康視為首要原則，讓每一位顧客都能品嚐到無負擔的美食。DSC03054.JPG

新鮮食材麻吉烘焙坊的鳳梨酥堅持使用新鮮成熟的鳳梨，確保每一口都能品味到鳳梨的天然香甜。

經典製作工藝： 鳳梨酥的製作工藝融合了傳統與創新，經過多道工序，將鳳梨果肉經過特殊處理，以保留最佳口感與風味。

酥皮香脆麻吉烘焙坊的鳳梨酥外層的酥皮製作精湛，烘焙過程中形成香脆的質地，與鳳梨餡的柔軟口感形成絕妙的對比。

包裝精美： 鳳梨酥不僅美味，也十分講究包裝，麻吉烘焙坊通常將鳳梨酥以精美的禮盒包裝，適合作為送禮或自己享用的點心。DSC03056.JPG

然而，「麻吉烘焙坊」不僅僅是一個美食的天地，更是培訓腦麻兒自立更生、獨立自主的場所。
在這裡，烘焙產品都是由腦麻兒在烘焙老師的指導下親手製成。
或許他們在手上的靈活度上有所不同，但是在製作過程中，他們的執著與對品質的堅持卻超越了一般人的想像。
他們以自己獨特的風格和專注，展現出與眾不同的創作，將每一個產品都注入了用心與堅持。

DSC03053.JPG

「麻吉烘焙坊」不僅僅為顧客提供了美味的烘焙產品，更讓我們見證了腦麻兒們的堅持和努力。
他們以自己的方式，展現了生命的價值和光彩。這個地方散發著愛和希望，

讓我們深刻地感受到，每一個人，都有能力在自己的領域裡做出改變，用心去創造美好。
「麻吉烘焙坊」，每一個產品都是一份愛的見證，每一位腦麻兒都是生命的勇者。
讓我們一同支持這個充滿愛和希望的烘焙坊，為每個人的努力和堅持點讚！DSC03051.JPG嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」優良烘焙得主 麻吉烘焙坊

 

文章標籤

金麥方獎 嘉義市衛生局 麻吉烘焙坊 健康美食 腦麻兒的堅持
 
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