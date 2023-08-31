中秋佳節即將到來之際，家樂福嘉義店的烏豆沙蛋黃酥再次引領潮流，

連續34年蟬聯中秋月餅銷售冠軍，成為了眾多消費者心中的首選，

月餅以其獨特的特點和口感，贏得了廣泛的讚譽與喜愛。

烏豆沙蛋黃酥的內餡更是多樣豐富，提供了棗泥、芋泥和地瓜等多種口味選擇。

這些內餡均採用台灣在地的優質食材，保證了品質的可靠性。

而每一塊月餅都是以新鮮現烤的方式精心製作，確保了口感的卓越。 其特選大顆整利鹹蛋黃，搭配多層次的酥皮，締造了令人陶醉的口感，

酥香綿密，讓人回味無窮。經典的鹹甜風味在口中交融，帶來美妙的味蕾享受，讓人流連忘返。 這款月餅的成功不僅體現在其口味上，更在於其在中秋市場中的卓越表現。

連續34年的銷售冠軍地位，不僅證明了消費者對其的熱愛，也展現了家樂福嘉義店在月餅製作上的專業和用心。

這款綠豆椪口味也受到了部落客們的廣泛關注。他們在文章中分享了對這款月餅的評價，

探討了口感、食材來源、製作過程等，進一步推廣了其知名度，吸引更多人嘗試這款美味的中秋佳餚。

總之，家樂福嘉義店 以卓越的口感、豐富的內餡選擇和長時間的銷售成績，再次證明了其在中秋佳節市場上的不可忽視的地位。

嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」優良烘焙得主 家樂福嘉義店

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