為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 家樂福嘉義店烏豆沙蛋黃酥：連續34年蟬聯中秋月餅銷售冠軍 嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」優良烘焙得主

家樂福嘉義店烏豆沙蛋黃酥：連續34年蟬聯中秋月餅銷售冠軍 嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」優良烘焙得主

2023-08-31 23:06:27 Geebai Man 米其林筆記 人氣：4,329
share
窩客好文

Geebai Man 米其林筆記

發表篇數：17篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：泰舍家樂福嘉義店
place嘉義市西區博愛路二段461號B1461號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

DSC03068.JPG

中秋佳節即將到來之際，家樂福嘉義店的烏豆沙蛋黃酥再次引領潮流，
連續34年蟬聯中秋月餅銷售冠軍，成為了眾多消費者心中的首選，
月餅以其獨特的特點和口感，贏得了廣泛的讚譽與喜愛。DSC03066.JPG

烏豆沙蛋黃酥的內餡更是多樣豐富，提供了棗泥、芋泥和地瓜等多種口味選擇。
這些內餡均採用台灣在地的優質食材，保證了品質的可靠性。
而每一塊月餅都是以新鮮現烤的方式精心製作，確保了口感的卓越。DSC03065.JPG其特選大顆整利鹹蛋黃，搭配多層次的酥皮，締造了令人陶醉的口感，
酥香綿密，讓人回味無窮。經典的鹹甜風味在口中交融，帶來美妙的味蕾享受，讓人流連忘返。DSC03064.JPG這款月餅的成功不僅體現在其口味上，更在於其在中秋市場中的卓越表現。
連續34年的銷售冠軍地位，不僅證明了消費者對其的熱愛，也展現了家樂福嘉義店在月餅製作上的專業和用心。
這款綠豆椪口味也受到了部落客們的廣泛關注。他們在文章中分享了對這款月餅的評價，
探討了口感、食材來源、製作過程等，進一步推廣了其知名度，吸引更多人嘗試這款美味的中秋佳餚。
總之，家樂福嘉義店 以卓越的口感、豐富的內餡選擇和長時間的銷售成績，再次證明了其在中秋佳節市場上的不可忽視的地位。DSC03063.JPG
 嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」優良烘焙得主 家樂福嘉義店

文章標籤

嘉義市衛生局 金麥方 家樂福 中秋禮盒 月餅 蛋黃酥
 
創作者介紹
創作者 有趣的人類 的頭像
有趣的人類

有趣的人類




檢舉
share
chevron_left

麻吉烘焙坊：健康與專注的美食，展現腦麻兒的堅

蓁古早味蛋糕：保留傳統風味，西台灣享譽盛名嘉

chevron_right
延伸閱讀

【狀元腿庫飯】吃肉大好、古早的軟滑肉濃滋味~

 沾墨點落

台東市-鷗咖啡 台東旗艦店 AU CAFE

 海爸

一碗米糕，一碗四神湯，一個旅程的美好記憶｜台南市中西區｜禧樂米糕

 草西

捷運府中站 ‧ 今日子涼面(涼麵/滷味)

 Shirley Huang
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Geebai Man 米其林筆記

發表篇數：17篇

Taiwan Food｜Global Food 座右銘:路邊攤也可以是米其林
作者的其它文章
同類據點
瓦城 照片

瓦城

4.50 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
泰鄭翰金吞餛飩專賣店 照片

泰鄭翰金吞餛飩專賣店

4.55 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區
泰嘉 Thai Home 61 照片

泰嘉 Thai Home 61

3.50 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區
泰泰小姐 照片

泰泰小姐

3.90 (1人評鑑)

區域：嘉義市西區
阿拉泰式料理 照片

阿拉泰式料理

3.35 (1人評鑑)

區域：嘉義市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up