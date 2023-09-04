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> 圖文創作 > 【桃園龜山】霖咖啡(附菜單)遠眺桃園千里目 理想山林小木屋

【桃園龜山】霖咖啡(附菜單)遠眺桃園千里目 理想山林小木屋

2023-09-04 17:10:09 Jun 人氣：158
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窩客好文

Jun

發表篇數：10篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龜山區

造訪商家：霖咖啡 lincafe'
place桃園市龜山區大棟山701-3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園龜山和新北樹林兩大都會圈交界的山區，是許多人不熟悉、未曾到訪過的世外桃源，你可能想說那邊有甚麼東西?搭高鐵南下經過，只印象要過很多山洞，正因為大家都這麼想，就成了假日不想人擠人的避世好去處。

離群索居歸隱山林，擁有一間自己的小木屋，最好還有一眼千里的遼闊美景，能好好欣賞早中午晚、一年四季變幻莫測，是許多人夢寐以求的夢想，隱居大棟山上可遠眺桃園平原美景的「霖咖啡lincafe’」，就是這麼一個dream come true的地方。

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資訊

霖咖啡lincafe’

所在地點：桃園龜山大棟山

地址：桃園市龜山區大棟山路701-3號

營業時間：(五)(一)13:00–17:00 (六)(日)11:00–19:00 (二)~(四)公休

電話：0988-837-528

霖咖啡lincafe’ 粉絲團

菜單

介紹

位於大棟山上的「霖咖啡lincafe’」，其實和TREE TOP KAFFA 樹頂上相隔不遠，幾百公尺之遙，有趣的是卻分屬桃園龜山和新北樹林兩個行政區，同樣位於這片桃園與新北兩大都會區交界、人煙罕至的山頭，山不在高，交通不便就是秘境，一般人只有搭高鐵才會快速穿梭過這片丘陵。

「霖咖啡lincafe’」是間純粹木板搭建的可愛小木屋，就像畫報上會出現的那種退隱山林後，群山擁抱的理想居所。

通往木屋前是長長的木頭扶梯，兩旁鬱鬱蔥蔥樹叢迎接中走進木屋。

有附設停車場，停車不用太擔心，只是從停車場走到小木屋中間沒有遮蔽物，下雨天可能要撐把傘。

進門口是大大隻看起來超好抱的熊熊！

室內空間採光明亮，整體當然是以木質調、昏黃燈炮營造溫潤居家的放鬆感。

座席約30席不到，若有家庭親子客來可能一下就坐滿了，好在不是太熱門的景點，人潮不多，保有舒服的靜謐。

點綴著綠色植栽，放下一切來到這裡，舒舒服服享受一個下午的山林生活。

有適合四人的沙發區，也有直面美景的吧台區。

「霖咖啡lincafe’」室內小空間處處能見老闆與老闆娘的用心，無論是可愛的裝飾，或照顧得很好的植栽。

員工就只有老闆夫妻，好像就住在這，還有顧一個小朋友，老闆忙進忙出的，讓我想起同樣一對夫妻HOLD全場的陽明山的山上聊。

真的蠻羨慕如此慢活人生，擺脫城市職場的桎梏，隨心所欲在山林間，做著自己喜歡的事，人生提早20年退休。

戶外露台，就是「霖咖啡lincafe’」最強賣點：遠眺桃園平原的觀景台。

這面向真的很讚，重重山巒後便是廣袤桃園，不禁想到南宋詩人楊萬里的「萬山不許一溪奔、堂堂溪水出前村」

盛夏常有午後雷陣雨，這天亦不例外，厚重烏雲飽含水氣，不一時傾盆落下，洗刷悶熱暑氣，下過雨後從雲縫灑下雲隙光很有儀式感，宛如聖光。

我很愛能遠眺夕陽美景的景觀餐廳，無論是同在大棟山的TREE TOP KAFFA 樹頂上、陽明山上的山上聊、貓空的貓懶 MAOLAN、礁溪的空ㄟ農場，都是我的最愛，感受晝夜變換帶來的魔幻時刻，華燈初上的點點星火，美景如此夫復何求。

餐點

「霖咖啡lincafe’」低消是每人飲品一杯，未滿兩歲嬰兒除外，點心蛋糕不算低消，其實也合理，畢竟飲料利潤較高，價位也沒離譜到哪去。

安格斯牛肉起司塔 175元

這店家手工製作的牛肉起司塔，送上桌時還熱呼呼的，烤得焦黃的起司下，是香氣四溢的燉牛肉起司。

看起來有點像巴斯克蛋糕，實際上是類似牧羊人派的鹹牛肉派，味道很好，份量紮實，吃完這顆晚餐直接不用吃了~

蜂蜜柚香氣泡飲 160元

這就是很普通的柚香氣泡飲啦，

梅酒咖啡氣泡飲 200元

微醺大人味的梅酒咖啡氣泡飲，是店家自己釀的梅子酒，MIX美式咖啡，很特別，「霖咖啡lincafe’」限定，喝起來不錯，梅酒酸酸甜甜果韻，與咖啡甘醇層次交織，譜出一曲舒服和諧午後，特別有意思。

結語

「山不在高，有景就行」，海拔405公尺大棟山上的「霖咖啡lincafe’」TREE TOP KAFFA 樹頂上，完美詮釋了這句話，若你也想尋求一個靜謐的下午，這兩間非主流景觀咖啡廳絕對適合。

Jun 2023.08

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