【新北樹林】樹頂上(附菜單)慵懶下午窩在樹頂 三鶯美景盡收眼底
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 樹林區
從鳥的視角，俯瞰桃園龜山與新北樹林交界，一片有如波浪板的起伏丘陵，天氣清朗立於林口脈陵最高峰、海拔405公尺的制高點-大棟山，台北盆地、101、林口台地、桃園平原盡收眼底。
南北遠眺數十里美景，鬱鬱蔥蔥山色迷人吸引，大棟山是不少宗教禪寺、景觀餐廳最愛，朝甚麼面向的風景都令人心曠神怡，今天介紹可飽覽新北鶯歌、三峽、白雞山群面向，大棟山頂的「TREE TOP KAFFA 樹頂上」。
大棟山另一間美景咖啡廳
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資訊
TREE TOP KAFFA 樹頂上
所在地點：新北樹林大棟山
地址：新北市樹林區德和街17巷15號
營業時間：11:00–19:00
電話：0918-701-883
TREE TOP KAFFA 樹頂上 粉絲團
菜單
介紹
這片台北與桃園接壤的丘陵，只要有搭過高鐵，就一定穿梭過此處的重重隧道，但也就是經過，不會有人有興趣知道，這些隧道的山頭上有些甚麼，就算因為某些原因長期往返台北桃園兩地的我，在途經大棟山旁必經的萬壽路上，也未曾想過這片鬱鬱蔥蔥的山裡面有甚麼，直到這次來訪。
經過蜿蜒縣道，抵達大棟山視野極佳的制高點，這邊有兩家景觀咖啡「TREE TOP KAFFA 樹頂上」，和霖咖啡lincafe’，如果說霖咖啡lincafe’可遠眺桃園市區美景，那麼「TREE TOP KAFFA 樹頂上」就是直面三峽白雞山，將三鶯美景盡收眼底了。
「TREE TOP KAFFA 樹頂上」這間樸實無華的小咖啡廳，不是旅遊書會介紹的熱門景點，路不好走訪客不多，因此獲得這類景觀餐廳難得的靜謐，沿著小徑走向石砌外牆的主樓，宛如探訪在深山深居簡出的隱士，很有「結廬在人境，而無車馬喧」的詩意。
屋前還有窯爐，看來原本有計畫提供窯烤披薩?或是屋主自己招待三五好友?不得而知。
「TREE TOP KAFFA 樹頂上」主樓是間兩層小平房，空間舒適溫馨的1樓室內，有冷氣比較舒服，但看不到景。
此時我還在狐疑，這週遭都被鬱鬱蔥蔥的樹林阻擋，何來美景?
原來沿著屋後樓梯上2樓，才是能觀賞美景處。
2樓是一片半露天的露台，冷氣是舒爽的自然風。
有面稍嫌廉價的打卡牆和鞦韆，哈哈我就不是網美，對這沒興趣。
兩個面向，一面對著三峽、鶯歌，一面對著桃園，來到此處，方能明白為何取名「TREE TOP KAFFA 樹頂上」。
樹梢勾著小屋，扶托眼前如畫美景，遙眺山腳下的三峽、鶯歌，這個鏡位取得恰到好處。
只是才剛讚嘆完這邊美景，突然一場陣雨，世界縮為屋簷，傾盆大雨直接打進二樓，整個地板積水，無論哪個角落都是風雨哈哈哈，其他客人只能到一樓避難，但我沒差，盡情享受這片初夏的天然涼爽。
這場大雨約持續一小時多方歇，工作人員上樓清理積水和擦拭桌椅，雨後斜陽格外美麗。
晝夜變幻和暮暮朝朝，為時間的流動上了一抹艷紅，夕陽西下，可斷腸人在哪呢?
這塊面向桃園的小露台，也正對著斜陽西沉方位，點綴點點浪漫燈泡，私認為這根本是最佳求婚位吧！
如果包場在這裡舉辦求婚派對一定很讚，希望有天也能有這個機會。
華燈初上、點點火光，這是我覺得一天最美的時段，「TREE TOP KAFFA 樹頂上」點起點點燈火，有如童話裡的山中奇妙小屋，就是那麼夢幻。
餐點
其實這種景觀咖啡，餐點往往不是重點啦~提供參考。
海鹽焦糖拿鐵 160元
這是一杯合乎水準的咖啡，還ok，就略嫌稍甜了些。
法式千層蛋糕 130元
千層的分層餅皮有些乾硬，但這個價位還ok啦。
結語
若你只是想找間遠離人群，不那麼網美、不那麼熱門的舒服美景咖啡廳，度過一場靜謐平靜的悠閒下午，位於這片杳無人煙山頭上的「TREE TOP KAFFA 樹頂上」和霖咖啡lincafe’，就是你的最佳選擇。
Jun 2023.08