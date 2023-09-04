「高雄早餐」黃家古早味蛋餅，標榜半夜三點就營業的早餐店！？｜高雄麵糊蛋餅｜隱藏在苓雅自強夜市巷弄內｜

少年這一篇文章要來介紹一間低調的古早味蛋餅店，黃家古早味蛋餅

黃家古早味蛋餅 高雄市苓雅區永昌街18-1號

營業時間：0300-約早上11時許 每週一公休

第一次來拜訪時覺得這一間早餐店真的很低調，雖然在苓雅區自強夜市附近，但是早上一早來買早餐時，還是在附近兜轉了一下，才因為店門口的紅旗幟才確定自己找到這一間蛋餅店

因為.....遠遠的看過去早餐店的外觀就像是一般的民宅而已，等到騎到店門口時才確定自己找到早餐店了

說真的來到黃家第一個來自己好奇的事就是：它半夜三點就開始營業？！而且除了蛋餅之外，其實它也有賣蔥抓餅、吐司、貝果和鐵板麵等等早點

當天自己是為了蛋餅而來，所以買了一份季節限定的「茼蒿蛋餅」和菜單上有的「起司蛋餅」，另外買了一杯豆漿

當天是外帶早餐到公司吃，店家會附上包裝好的醬料和餐具在外帶袋內

茼蒿蛋餅 50元

自己吃火鍋時常吃茼蒿，但是茼蒿搭配蛋餅還是第一次吃，不過試吃過後比想像中的還要速配，因為感覺有一種蔬菜的甜融合了古早味蛋餅的軟Q蛋香感，吃起來是很舒服的！沒有那一種吃起來會有菜味很重的感覺

起司蛋餅

最安全牌的起司蛋餅吃起來自然是相當的好吃，融化的起司濃郁的味道搭配軟Q的蛋餅吃起來真的是好滿足

豆漿大杯20元，雖然喝起來沒有自己喜歡的那一種微燒焦味，但是整體的味道喝起來並不會有很稀、很淡的感覺，還不錯

食記心得

這一間早餐店比較特別的是標榜半夜三點就開始營業，不過少年自己覺得黃家的麵糊蛋餅平均價對於自己來說是微高了一些，但是它的麵糊蛋餅吃起來的味道仍是相當不錯的，內餡也很紮實，喜歡吃蛋餅的朋友們可以去試吃看看

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