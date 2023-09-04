10家「台北韓式料理推薦」一起來大口吃海鮮煎餅韓式燒肉
發表篇數：450篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 中山區
軟西之前整理過台北日式料理推薦，翻了翻之前文章，發現也吃過不少韓式料理，最知名的就是各種韓式烤肉，這次蒐集了10家台北韓式料理，有烤肉、韓式料理、韓式餐酒館等，一樣加入了軟西星星小短評，標註地址、營業時間、電話等資訊給大家參考，台北韓式料理推薦給軟絲們。
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▻原文:10家台北韓式料理推薦◅
「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」
台北韓式料理 韓式餐酒館
Broccoli Beer韓國餐酒食堂
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市中山區松江路40號
✓交通：近捷運松江南京站
✓電話：02-25236878
✓營業時間：一到四11:30-15:00，17:30-00:00，五六日11:30-00:00
✓軟西：選擇超多~ 結合韓國傳統與創新食材，搭上復古工業風店內裝潢，將韓國時下流行美食呈現給人客，是軟西韓式料理台北推薦!
✓小評分：★★★★★
Pocha韓式熱炒
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄9號
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-27116395
✓營業時間：一到四17:30-23:00，五六12:00-15:00.17:30-01:00，日12:00-15:00.17:30-23:00
✓軟西：餐點選擇多多適合聚餐，古早味一隻雞，皮金黃酥脆，肉鮮嫩多汁豪好吃。
✓小評分：★★★★★
台北韓式料理 韓式烤肉
Maple Tree House楓樹韓國烤肉
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區光復南路585號
✓交通：近捷運信義安和站或台北101/世貿站
✓電話：02-87809222
✓營業時間：一到四12:00-23:00，五六日12:00-00:00
✓軟西：被CNN譽為世界上最好吃的台北韓式烤肉，軟西當天吃覺得是也沒那麼誇張XD但是有專人幫忙烤肉&小菜沒在客氣這點很棒!
✓小評分：★★★☆☆
娘子韓食-市民店
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄10號
✓交通：近捷運忠孝敦化站
✓電話：02-87738818
✓營業時間：一到五17:30-23:30，六日12:00-14:00、17:30-23:30
✓軟西：放在特製牛盤子上超可愛，多種牛肉燒肉部位一次滿足，還有專人幫忙烤肉，不過價位稍微高一點點。
✓小評分：★★★☆☆
阿豬媽
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓
✓交通：近捷運西門站
✓電話：02-23310511
✓營業時間：日~一 11:00-22:00、五六11:00-22:30
✓軟西：多樣選擇得吃到飽居然只要499+10%，平日還更划算~CP值很高，西門町韓式燒烤吃到飽推薦給大家。
✓小評分：★★★☆☆
台北韓式料理
三兄弟韓式料理
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市中山區農安街233號1樓
✓交通：近捷運行天宮站
✓電話：02-25013040
✓營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30
✓軟西：韓國華僑開的店，台北道地韓式料理之一，多款道地經典韓式料理和烤肉，每次經過都有超多韓國人在用餐，環境乾淨服務親切。
✓小評分：★★★★☆
韓笑味
✓文章：點我看全文
✓地址：新北市新店區中華路61號
✓交通：近捷運新店區公所站
✓電話：02-29157126
✓營業時間：11:00-14:30、17:00-21:30
✓軟西：韓國人開的韓式料理台北推薦，帶點韓國口音到處熱情招呼人客很可愛，軟西最推薦的就是焗烤馬鈴薯泡菜炒飯了，
✓小評分：★★★★☆
GiliGili韓國釜山餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市中山區天津街16號
✓交通：近捷運善導寺站
✓電話：02-25230678
✓營業時間：一到四12:00-22:30，五六12:00-00:00，日12:00-22:00
✓軟西：雖然食物不錯吃，但其實跟姐妹看到這份量有點傻眼哈哈哈，我們完全沒吃飽…(到底多餓XD!
✓小評分：★★★☆☆
這家韓式漢堡排食堂
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區延吉街131巷18號1樓
✓交通：近捷運國父紀念館站
✓電話：02-87726765
✓營業時間：11:30-14:30、17:00-21:30
✓軟西：之前是以漢堡排為主的可愛韓式小店，現在轉型成台北平價韓式料理。
✓小評分：★★★★☆
台北韓式料理 韓系咖啡廳
Cross Cafe克勞斯咖啡店
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市大安區仁愛路四段91巷23號
✓交通：捷運忠孝復興站
✓電話：02-27718281
✓營業時間：一、三到六10:30-22:00、日09:00-22:00
✓軟西：鍵盤造型鬆餅超特別，整體環境純白韓式風格，選擇多多軟西好幾訪了。
✓小評分：★★★★☆
秀咖啡SHOWCAFE
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市中山區林森北路247號5F
✓交通：捷運松江南京站
✓電話：02-25371822
✓營業時間：10:30-20:00
✓軟西：是看電影前後歇會兒和朋友姊妹們聊天討論劇情的好去處，多種鹹食甜點，新開幕純白咖啡廳很好拍。
✓小評分：★★★☆☆
(最後更新日期2023/08/25，持續更新中…)
▻原文:10家台北韓式料理推薦◅
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軟西
我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰