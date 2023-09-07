「高雄老屋餐廳」柒壹喫堂，它的前身竟是個理髮廳！滿滿的懷舊氛圍｜高雄老屋餐廳｜高雄定食｜高雄美食

高雄鹽埕區一直都是許多美食的匯集地，少年這一篇文章要來介紹自己最近拜訪完的「柒壹喫堂」

柒壹喫堂 高雄市鹽埕區大公路71號 07-5216971

營業時間：1130-1430；1800-2100 公休：每個月會公佈在臉書上

這一間柒壹喫堂讓自己起心動念想要去拜訪的第一個理由就是「老屋餐廳」，推開厚實的木門一進餐廳立馬就感受到濃濃的懷舊氣氛，冷冽的水泥牆搭配著木質的餐桌椅，坦白說一開始進到屋內感覺有點昏暗的燈光，但是看向窗外又彷彿跟外頭的車水馬龍與世隔絕，很難想像它的前身竟是一個理髮廳

進到餐廳後會有服務人員帶位，之後會給客人一本菜單和一張QRCODE碼，客人若需要點餐只需用手機掃描QRCODE來點餐即可，不過點完餐後記得要再去櫃檯確認結帳，結完帳後它會給你一張交易明細，到了這裡才是完成整個點餐程序

那麽柒壹它提供的餐點有什麼呢？簡單來說它提供有日式定食和一些異國料理排餐，再來就是飲品和甜點，大部分的餐點都是單點的模式，頂多就是有提供雙人套餐。

少年一開始以為柒壹的定位是一間早午餐餐廳，但自己用完餐後發現它給自己的感覺比較像是一間簡餐餐廳，說真的它早上11點半才開門對於自己已經沒有吃早餐的感覺，不過它的餐廳氛圍自己覺得倒很適合約會或是放鬆吃個美食的地方

不過柒壹喫堂有一點小有趣的地方就是很多餐廳會收一成的服務費，也就是10%的服務費；但是這一間柒壹喫堂它雖也有收服務費，但是卻只有收5%的服務費，也可以說是對於一些喜歡吃美食的朋友們省下一些費用呢！

酸咪黑醋咕咕雞 以定食的方式呈現，有一道主搭配三道小菜、一碗飯和一碗湯

當天所吃的小菜滋味都還不錯，偏比較清爽的感覺，不過自己覺得當天的小菜是比較偏台式的感覺

味增湯 豆腐切丁混合著一些海帶芽 偏向於日式味增湯的感覺

貓飯

其實這一道定食原來所搭配的是白飯，貓飯是加價25元去更換的，簡單來說這一道貓飯就是大量的柴魚鬆搭配半熟的溏心蛋，柴魚鬆讓原本的白飯吃起來更香，再攪拌入半熟的溫泉蛋，讓濃郁的蛋汁流入白飯當中，吃起來是相當的好吃，因為除了可以感受到濃郁的蛋香之外，還間接的聞到白芝麻香和柴魚鬆的香氣

酸咪黑醋咕咕雞

相較於前面幾道配菜，它的主食酸咪黑醋咕咕雞吃起來比較油一點點，整體的味道吃起來是酸酸甜甜的味道，一塊塊的雞肉吃起來感覺稍微的炸過，混合著酸甜的醬汁吃起來是很濕潤的口感，再搭配一些甜椒和玉蜀菽成了這一道主食大致的風景

蜂蜜香柚茶

這一杯飲品是另外單點的，本擔心這一杯飲品會不會太甜，但是喝起來的感覺是非常度舒爽，喝起來的感覺是呈現恰到好處的酸甜感，但是可以感受到足夠的紅柚香氣，這樣一杯是90元，自己覺得這樣的風味水果飲的價格在這樣的簡餐餐廳內享用，價格其實是不貴的

食記心得

自己用完餐後的感覺就是柒壹的日式定食走的是餐點精緻化的路線，味道上的呈現都不錯，份量上吃起來就是剛剛好的感覺，自己覺得它的日式定食比較可惜的地方就是沒有提供搭配飲品或是甜點的套餐選擇，就是除了定食之外，假如你還想要喝杯咖啡或是吃個甜點，就是只能再單點的方式，是自己覺得比較可惜的地方

它最大的強項當然就是老屋的氣氛搭配著質量均優的餐點，自己吃完後反而覺得它不像是早午餐餐廳，而是一間適合來約會的簡餐餐廳

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