新竹東區美食｜新竹聚餐推薦－餐點豐富平價、多款啤酒清酒任選，還有聚會包廂！新竹美食推薦『福氣廚房』

就是這間位於世界街上的『福氣廚房』，鄰近巨城百貨整間店充滿日本氣息，餐點提供各式日式和食、居酒屋料理之外，也有各式精緻台菜佳餚可以選擇。『福氣廚房』主要分成三大類菜，日式和食包括刺身、手捲、鍋物、燒物等等，居酒屋料理包括各式串燒、炸物、輕食、烤物、炒物、湯品等等，以及chill的臺菜系列，酒類則有啤酒、日式清酒及沙瓦等等，另外也有冬季限定鍋物。





『福氣廚房』營業時間至凌晨12點，很適合下班後來小酌，二樓也有提供6~10人的包廂，有低消限制可事先預訂，很適合家庭用餐或是三五好友無拘無束聚餐。當天平日晚上去用餐，才開門半小時就瞬間滿座，強烈建議事先訂位！





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｜福氣廚房-新竹世界店 交通資訊

位於東區世界街的福氣廚房，位置就靠近新竹巨城百貨十分熱鬧

開車前往▶ 自行開車的話下交流道後走光復路二段接東大路一段，左轉走北大路進入仁愛街與世界街交叉口就可以看到福氣廚房周邊有許多停車格，當天愛麗絲就蠻幸運在路邊碰巧看到車位！走路不到1分鐘就到了呢，開車來很方便。



大眾運輸前往▶ 搭火車抵達新竹火車站後，徒步走約13分鐘。若不想走路也可以搭乘藍線抵達市政府站，步行4分鐘就可到餐廳囉！離新竹車站很近呢

（門口裝潢滿滿日本味，很適合拍照！）

｜福氣廚房-新竹世界店 用餐環境

店內燈光呈現鵝黃色風格十分神似日本在地居酒屋，整體氛圍給人一種放鬆且溫柔的感受。





牆上張貼許多當日推薦或當季限定美食，包含生猛海鮮、日本直送海產...等等，

像是熊本生蠔、波士頓龍蝦甚至連螃蟹鍋都有！品項很豐富呢～





參觀環境的時候也發現店內提供的酒水選擇很多呢！不僅有少見的日本清酒、啤酒，還有 日本威士忌。

當天我們也點了生啤酒來喝，能感受出福氣廚房不僅重視菜色，酒也十分看重呢！

進門會先看到一樓的吧台座位。

舒適的椅墊，整齊擺放在實木椅上頭，座位數約十人；

適合1-2人的賓客或喜歡觀賞廚師製作過程的話，推薦坐吧台。

一樓堪稱搖滾區！直接觀賞師傅高超的刀工～而且生魚片色澤飽滿艷麗，一看就很新鮮！正前方是生魚片的工作檯，隔壁則是烤爐，餐點都是現點現做要有點耐心（不過並不會很久！師傅手腳都很俐落呢）

除此之外這邊還有供應平價商業午餐，中午用餐可以享用超值和食個人獨享套餐！

感覺附近的上班族中午一定超愛來這邊的～

拐個彎會看到樓梯，往樓上走去更別有洞天。

數個可移動式包廂座位區，還有長桌以及圓桌，很適合大型聚會、團體包場、家族聚餐、慶生活動甚至尾牙應該也沒問題耶～從外面真的很難看出這間福氣廚房用餐空間如此廣闊。

牆上裝飾許多知名藝術家作品，也為環境增添了一點趣味感。



｜福氣廚房-新竹世界店 菜單

（午間套餐）

（晚間套餐）

菜單分成午間跟晚間菜單，菜色不太一樣；中午時段提供較多定食還有個人鍋物套餐， 晚上則多了串燒還有下酒菜、快炒類餐點。

喜歡吃生食的朋友則不用擔心，中餐跟晚餐都有供應美味的握壽司、手卷等日本料理的經典 菜色。



｜餐點介紹



▼ 鮭魚刺身／五枚 $320



新鮮現切的鮭魚生魚片，每一片厚度十足鮭魚濃郁油脂香氣帶有生魚肉獨有的甘甜味，一入口就讓人很滿足。



▼ 明太子醬烤飯糰 $100

日式烤飯糰一直是居酒屋必點的菜色之一！

福氣廚房的明太子烤飯糰在飯糰上擠滿明太子醬，再以高溫燒烤

外酥內軟十分好吃，一顆100元價格也不貴！







▼日式炸豆腐 80$

日式炸豆腐，以軟嫩的雞蛋豆腐包裹薄薄一層麵衣

油炸後外皮會有點酥軟、吸飽和風醬汁後跟蘿蔔泥一起吃很讚～但小心燙口呀～



▼串燒

（豬五花山藥$90／豬五花萵苣$80／牛五花青龍椒$80／培根蘆薈$90／培根麻糬$80）

福氣廚房的串燒種類不少，單價比較高一些但每串個頭都蠻大的

兩人用餐蠻推薦口味各點一串分食，這樣也讓肚子有空間吃其他餐點。





▼明太子奶油蛤蜊烏龍 $360

濃郁白醬遇上鹹香明太子堪稱絕配！

福氣廚房的烏龍麵口感比較軟嫩，入口後不用咀嚼舌頭一碰就劃開了XD（就是這麼嫩）

雖然不是我最愛的那種Q彈口感，但軟軟的別有一番風味！





▼鹽烤日本山藥 $160

薄度適中的山藥灑鹽巴後炭烤上色，簡單卻美味！





▼炸蝦手捲 $100 / 龍蝦沙拉手捲 $80

手卷內餡飽滿，飽足感很夠！

喜歡龍蝦沙拉的朋友必點，肯定會吃得超開心啦～







｜總結

本次來到福氣廚房覺得這間日式居酒屋真不賴！餐點種類繁多酒水也十分多樣化；用餐環境乾淨舒適，二樓廣闊的用餐區域更提供了大型團體、朋友出遊可以來用餐的好選擇。氛圍很有情調，坐在吧台區宛如置身日本小酒館般的感受！

在新竹市中心能品嘗這種特色小店很稀奇，看來新竹被稱為美食沙漠實屬誤會啊～

下次來若到新竹，很推薦來福氣廚房聚餐喔！





《福氣廚房-新竹世界店》

地址：新竹市東區世界街95號





連絡電話：03-5335899

營業時間：11:30-14:00/17:30-00:00（週一公休）



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