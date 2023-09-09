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> 圖文創作 > 2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2023/09/09～09/30。

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2023/09/09～09/30。

2023-09-09 14:46:24 揚子陵 人氣：117
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：443篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 大溪區

2023大溪韭菜花季，已經成為桃園大溪韭月雪觀賞的地方，感覺今年的舉辦更加的盛大～

趁著活動開始的第一天前往走走～來趣踏雪～

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

 

2023桃園韭菜花節 
活動地點：桃園市大溪區大鶯路407號
活動日期：2023/09/09(六)～09/30(日) 8:00-18:00 

 

本篇拍攝圖片拍攝地點： 335桃園市大溪區大鶯路1320巷。
開放時間：
每天　24 小時營業
☑大溪中庄下崁福安宮內有洗手間。

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

 

在大溪區的韭菜花田中，第一眼看到的是無邊無際的韭菜花田，一片白雪茫茫，在陽光的照耀之下，更加美麗。

整片田地都種滿了韭菜花，小小的白色花朵在風中輕輕搖曳，現場還有濃郁的韭菜花味道，有些人喜歡～有些人討厭，不過比起味道之中，這邊的美景還是讓人喜愛～

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

 

桃園韭菜花節不僅僅是欣賞美麗的花海，今年還有許多漂亮的地景裝置藝術，矗立在田中，為活動增加許多的色彩，難怪～路過的遊客總是會停駐下來拍照～

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

 

這裡也是攝影愛好者拍照的好趣處，不管什麼樣的角度｜構圖，都可以留下九月雪的美好一刻。

這裡的蜜蜂｜蝴蝶不停的忙碌，穿梭在花田之中～

而有些的田園，則是可以搭配夕陽西下，拍出九月雪絕美的限定畫面～

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

 

而今年在大鶯路1320巷中，則是有三處的農田地，韭菜花正在盛開～

相信假日來此走走也是不錯的，而附近也有大溪老街｜大溪景點可以逛逛，來安排一日輕旅行吧！

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

2023大溪韭菜花季｜中新里韭菜花田，九月雪季節限定花季：2

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