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> 圖文創作 > 台中中區美食｜新店爆爆！中華路夜市附近的深夜食堂，調酒暢飲很划算～好吃居酒屋推薦『敷酒串屋』

台中中區美食｜新店爆爆！中華路夜市附近的深夜食堂，調酒暢飲很划算～好吃居酒屋推薦『敷酒串屋』

2023-09-09 21:04:24 愛麗絲的美食旅遊日記 人氣：105
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窩客好文

愛麗絲的美食旅遊日記

發表篇數：37篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：敷酒串屋
phone04-2225-2188
place台中市中區公園路30-4號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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這間『敷酒串屋』位於台中中華路夜市周邊，營業時間從下午五點半開到凌晨1點，假日甚至營業到2點半，是夜貓族深夜的好去處。店內提供多樣日式料理、還有超值的啤酒暢飲方案，朋友聚餐、學生聚餐來這邊也很划算喔！



封面.jpg

 


餐點選擇性多每道料理都有其水準，是一間值得一去的好店！
愛麗絲本次前往對不少餐點都感到驚艷呢～本次帶爸爸媽媽來用餐，長輩吃得很開心喔！


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敷酒串屋交通資訊
 

位於中華路夜市周邊，店家位於公園路往三民路方向
周邊有不少停車格，對於開車前往的民眾蠻友善的。

開車前往▶ 自行開車建議停在公園路上的公有停車格，若沒有位置則可以在旁邊的巷弄找尋收費停車場


大眾運輸前往▶ 若從台中火車站出發，可搭乘公車5、15、41號，抵達光復國小(三民路)站後步行約3分鐘即可抵達。


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敷酒串屋用餐環境
敷酒串屋用餐位置主要在二樓，一樓則是廚房與結帳的櫃台。

 

 

 

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店內擺飾雖簡約，卻藏了不少亮點。
像是大門上這片匾額就讓人眼睛為之一亮，非常有特色。

 

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門口張貼不少活動資訊，價格明確規範也寫得很清楚，其中週五、周六$499暢飲很超值欸～不僅有ASAHI生啤酒可以喝，連甜甜解渴的沙瓦也能「喝到飽」，對於熱愛喝啤酒的男學生、上班族...等等，這個方案真是不錯～

 

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二樓用餐環境呈現鵝黃色氛圍，更增添了一股慵懶感
牆上掛滿趣味的漫畫布廉很趣味。
各桌之間的距離蠻遠的，所以用餐起來並不會拘束也不會互相干擾我覺得很棒。



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除了沙瓦跟啤酒之外牆上還有展示不少特色調酒類，許多有創意的調酒可以點購。本次有嘗試「梅子骰到九」「檸檬海洋之心」我覺得都蠻香甜好喝，酒感並不會很重喔！

 

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敷酒串屋菜單

酌收10%服務費，無用餐時間限制、無低消
 

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菜單上的選擇不少，舉凡飯類、麵類、湯、茶碗蒸、串燒烤肉、海鮮通通一應俱全；甚至還有老闆研發的創意甜點！很少居酒屋會販售甜點，這點讓我很意外呢～除此之外無酒精飲料的選擇也不少，所以不喝酒的朋友也不用擔心唷～



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餐點介紹

　茶碗蒸 $65
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以鮮高湯蒸熟的蒸蛋口感軟嫩而且充滿蛤蜊的鮮甜，這份主要都是爸媽吃的～他們給予蠻高的評價哈哈





　日式冷麵 $60
 

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天氣熱來碗冰涼的日式冷麵再適合不過了！
麵條是有點彈性的烏龍麵，搭配日式柴魚醬汁跟一顆溏心蛋
作為起始的開胃菜很適合呢！


 

 

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　豬油拌飯 $60
 

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這碗豬油拌飯堪稱本次的黑馬
對於日式居酒屋的飯類一直不抱期待，直到嘗到敷酒串屋這份豬油拌飯我與不愛吃飯的媽媽都瞪大眼睛~豬油香氣十足，蔥花切得細膩口感很好！搭配生雞蛋更是畫龍點睛。

 

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　乳酪奶香扇貝 $200
 

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一份奶香扇貝共有三顆與爸媽一人一顆分食剛剛好！
上面起司灑得好多，奶油扇貝鹹香濃醇，吃完真的會想再續盤欸

 

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　明太子奶油烏龍麵　$170
 

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很多居酒屋都有販售這道經典的「明太子奶油烏龍麵」這兒當然不可少。
敷酒串屋的明太子奶油烏龍麵也有自己的特色，給予一大匙滿滿明太子、每一根烏龍麵條都吸附了白嫩嫩的醬汁；將其攪拌均勻一口吃下真的是濃醇香呀～而且份量蠻大的唷！這價格超實惠啦～

 

 

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（看看這明太子！份量十足！）





　日式唐揚雞 $90
 

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日本人唐揚雞都怎麼吃？
熱騰騰一上桌馬上沾滿「美乃滋」就對啦！這邊的美乃滋很道地喔，是比較酸一點的口味
熱呼呼的咬下去雞汁還會滴出來呢！這唐揚雞值得一點～


 

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　明太子茭白筍 $90

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敷酒串屋的明太子系列都蠻推薦的！明太子醬擠得不手軟而且價格又不貴～







　明太子雞肉串 $135 / 蔥鹽雞腿肉 $125

 

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雞腿肉可以一次品嘗到明太子或是蔥鹽口味，兩者各有千秋！口味比較重一點蠻下酒的





　干貝培根捲  $120
 

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烤得酥脆多汁的培根包裹干貝在撒上起司～這道料理蠻有創意的！第一次品嘗到～但我們都很喜歡喔。我覺得敷酒串屋的老闆很有創意耶，研發不少特色餐點ＸＤ（而且都很好吃）

 

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　鹽蔥松阪豬　$130

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配酒的好朋友肯定就是「松阪豬」啦！
經過高溫烤熟之後，松阪豬的口感都會比較Q彈有嚼勁，這時就很考驗師傅的烤功囉！
要外皮酥、肉彈牙可不容易的，敷酒串屋的松阪豬口感就很不賴耶。





　醬烤魷魚 $130
 

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顏值超高的烤魷魚～新鮮軟Q，搭配私房醬汁很讚。
 

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　酒香蛤蜊 $110

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烈酒煮滾揮發後讓蛤蜊湯頭更鮮甜濃郁，這麼大份量一盤才$110真的很佛心必須點起來啊～～





　蒜香烤鮭腹 $100
 

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烤新鮮鮭魚腹肉，灑一點點胡椒鹽就很美味了!


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　香菇剝皮辣椒雞湯  $70 

 

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喝酒肯定需要來一碗熱湯收尾啦～敷酒串屋連湯品都誠意十足
推出少見的「剝皮辣椒雞湯」甘甜微辣的口感越喝越上癮！雞肉也十分軟嫩喔



 

 

 

 

　黑心司康  $85

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　煉上棉絲捲  $50 

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老闆的創意甜點系列，絕對是許多人回訪的原因之一啊！
超有特色的「炸銀絲卷」螞蟻人版本，裡面夾入棉花糖上方在灑OREO餅乾粉煉乳，甜蜜無比的滋味當成飯後甜點超棒的！另外一道「黑心思康」更是有趣，製作過程有點類似炸甜甜圈～熱愛甜食的人肯定會喜歡！



 




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｜總結

物價上漲跟通貨膨脹讓餐飲價格逐年攀升，好幾次跟男友聊天都說到「台中便宜的店越來越少了」；沒想到這間CP值超高敷酒串屋就被我給發現了。許多料理都是甜甜銅板價，讓人目瞪口呆！因為光是製作工序就極其複雜，老闆竟以這麼便宜的價位販售，連我都要替老闆捏一把冷汗啦！


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而且餐點每一道都十分好吃，本次約爸媽一起來享受家庭時光，連長輩也滿意的不斷稱讚～這間新開幕的深夜居酒屋很值得收藏！絕對是愛麗絲近期推薦台中居酒屋之一！趕緊找朋友一起去吃美味的日本料理找一個週末暢飲一番吧！




 




 

《敷酒串屋》
地址：台中市中區公園路30-4號 

檢視較大的地圖

連絡電話：04-22252188
營業時間：周日至周四 17:30-01:00、周五&周六 17:30-02:30 （公休日請至官方粉絲專頁查詢） 

敷酒串屋官方FACEBOOK




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