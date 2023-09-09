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南投美食-溪頭福華渡假飯店-雲杉自助餐 全台最美森林系自助餐廳饗宴

2023-09-09 21:50:41 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：106
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跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1036篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：溪頭福華渡假飯店-雲杉自助餐
phone049-261-258
place南投縣鹿谷鄉森林巷10號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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封面3

日期：2023-08-27

名稱：溪頭福華渡假飯店-雲杉自助餐

電話：049-2612588 分機3024

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷10號

營業時間：07:00-09:30丨11:30-13:30丨17:00-19:30

平均消費：

早餐：大人480元丨小孩280元 (視情況開放外客訂位)

午餐：大人450元丨小孩225元

晚餐：大人680元丨小孩380元

(需加10%服務費)

FB粉絲頁：溪頭福華渡假飯店Howard Resort Xitou


檢視較大的地圖

於2021年全新整建的溪頭福華渡假飯店-雲杉自助餐

大大來為溪頭的午晚餐來進行升級加分

同時也讓溪頭山友們又多了一個更美味且豪華的選擇

接近夜晚的山區也同步來飄起濛濛大霧

更為雲杉樓增添上一些巧妙的神秘色彩

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若你說雲杉樓是全台森林最美麗的餐廳之一

小毛相信這種說法真的一點也不為過

餐廳內裝完全是以木質系來進行設計

適切的來融入於溪頭山裡的森林之中

望向窗外的那片樹林 這裡的一切盡是如此美妙

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雲杉自助餐(晚餐)

門口處的煲湯同樣很有溪頭的滋味

其中溪頭鮮筍湯是選用地竹筍下去燉湯

相信來這裡的朋友皆會想來上一碗開胃

香噴噴滷肉燥也是拌飯的絕佳好伙伴~

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輕食區提供多款烤麵包／生菜沙拉／水果蛋糕及起士等選擇...

選上一款自己喜歡的烤麵包並搭上最喜愛的果醬

接滿再夾滿一盤新鮮的生菜沙拉即可先來開動品嚐囉~

用完餐再來上一碗自製的冰涼豆花整個滿足!!

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熟食區則是海陸饗宴大餐的集中地

無論是火烤豬肋排／辣炒螃蟹／三杯雞肉等...

還是鮮菇青菜及嚐上一口來自高山的高麗菜

能在這樣的地方品嚐到如此眾多的佳餚美食

真的是一件很幸福的事~

現場所有菜色皆會依季節性進行調整配合

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海鮮區通常都是取早淪陷的重點區域

大白蝦／花枝／水晶雞等...食材

爬完山後整個肚子也都跟著餓起來了

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蒸籠區除了有提供幾款燒賣之外

還有現煮麵食可以來選用

旁邊還有炸物小品可以來解嘴饞

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果汁／咖啡及小朋友最喜愛的冰淇淋當然更是少不了

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雲杉自助餐提供相當多的座位空間

所以食材在消耗上的速度也很迅速

但服務人員在料理補上這一塊也做到盡善盡美

若你拿它與市區自助餐相較比擬其實有失公平

畢竟能在深山裡享用到這麼多新鮮美味的食材

真的是件非常不容易且值得來感恩一切~ 不是嗎!?

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漢光樓是2023年全新整建完工的住宿大樓

入住於溪頭森林裡的感覺

有種難以言喻的莫名感動

線上訂房：

完整文章參考分享：點我進入傳送門

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