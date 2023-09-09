南投美食-溪頭福華渡假飯店-雲杉自助餐 全台最美森林系自助餐廳饗宴

日期：2023-08-27
名稱：溪頭福華渡假飯店-雲杉自助餐
電話：049-2612588 分機3024
地址：南投縣鹿谷鄉森林巷10號
營業時間：07:00-09:30丨11:30-13:30丨17:00-19:30
平均消費：
早餐：大人480元丨小孩280元 (視情況開放外客訂位)
午餐：大人450元丨小孩225元
晚餐：大人680元丨小孩380元
(需加10%服務費)
FB粉絲頁：溪頭福華渡假飯店Howard Resort Xitou
於2021年全新整建的溪頭福華渡假飯店-雲杉自助餐
大大來為溪頭的午晚餐來進行升級加分
同時也讓溪頭山友們又多了一個更美味且豪華的選擇
接近夜晚的山區也同步來飄起濛濛大霧
更為雲杉樓增添上一些巧妙的神秘色彩
若你說雲杉樓是全台森林最美麗的餐廳之一
小毛相信這種說法真的一點也不為過
餐廳內裝完全是以木質系來進行設計
適切的來融入於溪頭山裡的森林之中
望向窗外的那片樹林 這裡的一切盡是如此美妙
雲杉自助餐(晚餐)
門口處的煲湯同樣很有溪頭的滋味
其中溪頭鮮筍湯是選用地竹筍下去燉湯
相信來這裡的朋友皆會想來上一碗開胃
香噴噴滷肉燥也是拌飯的絕佳好伙伴~
輕食區提供多款烤麵包／生菜沙拉／水果蛋糕及起士等選擇...
選上一款自己喜歡的烤麵包並搭上最喜愛的果醬
接滿再夾滿一盤新鮮的生菜沙拉即可先來開動品嚐囉~
用完餐再來上一碗自製的冰涼豆花整個滿足!!
熟食區則是海陸饗宴大餐的集中地
無論是火烤豬肋排／辣炒螃蟹／三杯雞肉等...
還是鮮菇青菜及嚐上一口來自高山的高麗菜
能在這樣的地方品嚐到如此眾多的佳餚美食
真的是一件很幸福的事~
現場所有菜色皆會依季節性進行調整配合
海鮮區通常都是取早淪陷的重點區域
大白蝦／花枝／水晶雞等...食材
爬完山後整個肚子也都跟著餓起來了
蒸籠區除了有提供幾款燒賣之外
還有現煮麵食可以來選用
旁邊還有炸物小品可以來解嘴饞
果汁／咖啡及小朋友最喜愛的冰淇淋當然更是少不了
雲杉自助餐提供相當多的座位空間
所以食材在消耗上的速度也很迅速
但服務人員在料理補上這一塊也做到盡善盡美
若你拿它與市區自助餐相較比擬其實有失公平
畢竟能在深山裡享用到這麼多新鮮美味的食材
真的是件非常不容易且值得來感恩一切~ 不是嗎!?
漢光樓是2023年全新整建完工的住宿大樓
入住於溪頭森林裡的感覺
有種難以言喻的莫名感動
線上訂房：
完整文章參考分享：點我進入傳送門
★支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★
★您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!★