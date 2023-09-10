高雄火鍋【肉多多火鍋 高雄三多店】全台罕見可用餐3.5小時的火鍋店，平日午餐搶先開放！最低＄349起，自助吧超過40種食材吃到飽｜網路溫度計好感度，星等及聲量排行蟬聯兩年第一名｜內含菜單價格｜三多商圈

肉多多火鍋 高雄火鍋推薦 自助吧吃到飽





以超狂大肉盤一炮而紅，現在全台有50家分店的火鍋第一品牌【肉多多火鍋】，旗下多家餐飲連鎖品牌，已發展成【樂多多集團】。【肉多多火鍋】今年推出全新菜單，主打熟成好肉、爆炒神湯，而且他們家現在是「點肉品套餐，即可享超過40種蔬食自助吧吃到飽」的模式，最便宜＄349起就可以吃到飽耶！會不會太划算？！剛好趁著加入會員有提供生日免費送肉盤優惠，而且現在吃到飽模式我們還沒吃過，所以我們來囉！







肉多多火鍋 高雄三多店



地址：高雄市前鎮區三多三路213號12樓（新光三越三多店12樓）



點我導航：https://goo.gl/maps/mvSX5DkdPtReyWXh6



電話：07 331 7020



營業時間：

平日 12:00～15:30，17:30～22:00（最後點餐20:30)

假日 11:30～22:00（最後點餐20:30）



FB https://www.facebook.com/rododohotpot.KaohSiungSanDuoStore



IG https://www.instagram.com/twrododo_hotpot





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肉多多火鍋 高雄三多店 地址位置



【肉多多火鍋 高雄三多店】就在三多商圈的新光三越百貨12樓，捷運站走路可到，四通八達，我們現在開車來，都直接停百貨地下停車場，因為天氣熱啊，直接從停車場搭電梯上來，不用曬到太陽最讚！









還沒開店就有幾組客人在等候了。











還沒開店在外面看看菜單和或介紹，發現有這可愛的手拿卡，好適合年輕人來拍照喔！







【比愛心 做公益 你打卡 我送肉】火鍋推薦





認真一看【肉多多火鍋】送肉盤、抽贈品的活動很多ㄟ～以下幫大家整理重點，要仔細看，免費加肉有撇步！









【愛心處處分享，讓愛無限傳遞】



＊來店消費分享愛，打卡即贈好禮六選一

美國培根牛、活力梅花豬、無骨鮮雞腿、鮮魚片、蛤蜊、鮮蚵



＊吃肉多多火鍋也能做公益

臉書留言分享愛，各店粉專限定再加碼

全台共抽出 AppleWatch智慧型手錶、PS5遊戲機 得獎者各一名

每間門市各抽出5張＄349元套餐兌換券



＊樂多多APP會員限定

下載樂多多集團APP https://bit.ly/3KThjQO

◆ 入會禮（梅花豬或鮮雞腿 2擇1）

◆ 當月生日免費兌換肉蛋糕

◆ 消費$100累績1點，5點可兌換5選1（梅花豬、鮮雞腿、蛤蜊、麻辣鴨血豆腐、巴沙魚）、10點、15點可兌換品項詳如APP，將不定期更新品項。



＊詳細活動規則及注意事項，請依粉絲團最新公告為主。（可以點看這裡）







肉多多火鍋 高雄三多店 店內環境



【肉多多火鍋 高雄三多店】因為在百貨最高樓層，所以也是景觀餐廳，可遠眺高雄壽山，桌椅座位相當寬敞舒適。











仔細找發現可以看到高雄流行音樂中心耶！







肉多多火鍋 菜單價格

【肉多多火鍋】消費方式是先選湯底，再選肉盤（或海鮮），金額就是湯底＋肉盤的價格，包含超過40種蔬食自助吧吃到飽。









海皇沙茶湯和客家酸菜湯是2023年全新上市，爆炒石頭湯則是【肉多多火鍋】招牌人氣NO.1，推薦第一次來的朋友，如果不知道想選什麼，可以從這三款先嘗試喔！

















肉品有分單人、雙人、三人餐，【肉多多】明星商品超級大肉盤，有25oz、32oz、35oz三種重量大小，豬肉、牛肉、濕式熟成牛、1983黑豚豬......，各種食材組合出十種大肉盤，提供各位饕客依照個人喜好挑選。



【肉多多火鍋】還有隱藏服務，來這裡點過海鮮的朋友就知道，【肉多多】提供超貼心隨桌剝蝦服務，讓你吃蝦不用沾手，吃得滿意又滿足！









最新推出的「熟成肉肉元宇宙」採用三種不同部位的美國牛肉、1983黑豚豬、台灣洽富氣冷雞，經過濕式熟成工序處理，使肉質軟嫩鮮甜、風味絕佳、讓人驚艷。











覺得套餐不夠吃，也有單點的部分，









食材來源都有清楚標示。







肉多多火鍋 40多種蔬食自助吧吃到飽



大家最關心的自助吧有什麼？蔬菜、根莖類、瓜果類、菇類、豆腐、蒟蒻、甜不辣、火鍋丸餃，應有盡有，樣樣不缺。



















取餐檯很乾淨清爽，蔬菜看起來也相當新鮮保水。









麵筋、油條、豆皮、冬粉。











各種快煮麵類。









白飯、滷肉燥（牛豬混合）、豬油，絕對不怕吃不飽。









調味料、沾醬們，除了一般常見的沙茶、蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥以外，還有特調川府椒麻醬、泰式酸辣醬、岡山豆乳醬、日式胡麻醬、日式檸香柚汁。







以下是選擇多樣飲料區，有冰的、熱的、茶飲、咖啡奶茶、果汁、碳酸飲料、冰沙......，多到數不完。























最後當然要用甜甜的冰品結尾，冰淇淋、霜淇淋都有喔！【肉多多火鍋】平日午餐可以用餐3.5小時，吃完火鍋與自助吧後，休息一下，可以接續咖啡、霜淇淋下午茶，絕對是選【肉多多火鍋】C/P值最高！





以上全部都是自助吧的內容（食材會隨季節更替），先選好肉品和湯底，這些就可以任你吃到飽，獨家超值爆表！我都想好下次帶我媽來了。







肉多多火鍋 餐點推薦



我們點的是一份雙人餐－濕式熟成牛拼盤，再利用【肉多多】提供的福利當月生日壽星送肉蛋糕，會員積點換鮮嫩福氣魚片，加上自助吧無限暢吃，真的飽到美丁美當！







爆炒招牌石頭湯 蒜頭雞白湯



推薦一定要點招牌爆炒石頭鍋，真的香得不得了，在你面前爆炒滋滋作響，色香味俱全還兼聲光效果，讓人食慾大開！









爆炒石頭鍋有三種口味：招牌石頭湯、川府麻辣湯＆我選的蒜頭雞白湯，原料有用蒜頭、麻油煸香的薑片，還有獨家配方中藥辛香料，加上秘製豚骨高湯、米酒，是很受食客好評的一款湯底。

















爆炒我錄了一個簡短影片可以來看看（記得右下角點選1080HD）











爆炒蒜頭雞白湯有淡淡的中藥味和酒香，非常有特色讓人印象深刻，加入食材煮久了，味道漸漸融合在一起，喝來濃醇甘甜、不油不膩。







海皇沙茶湯



右邊是海皇沙茶湯，基本醬底是用沙茶醬爆炒扁魚、魷魚、蝦米，再加入豚骨高湯熬製，只要一加熱，會開始散發出讓人完全無法抗拒、迷死人的香氣，好想趕快開吃啊！









我們都蠻喜歡這個海皇沙茶湯，市面上很多沙茶鍋的扁魚味太重，涮煮任何東西都覺得扁魚味太搶戲，【肉多多】的海皇沙茶湯是扁魚、魷魚、蝦米各種原料均勻融合在一起多層次的味道，而且意外的清爽，吃到最後也不覺得味蕾有負擔。







時蔬自取吃到飽



自助吧選擇多多，挑自己愛吃的就對了，只要不浪費食材，能吃盡量吃！









記得先拿高麗菜、大白菜、紅蘿蔔、杏鮑菇、玉米這一類的，先丟進去熬湯頭，喝來更有自然的鮮甜喔！







濕式熟成牛拼盤（２人份）



兩人份就這麼大盤，再加上我們還有生日肉蛋糕、鮮嫩福氣魚片，差點吃不完！

所謂「濕式熟成」是用真空方式包裝牛肉，存放溫度控制在0～4°C，因為沒有接觸到空氣，牛肉本身會產生天然酵素，讓牛肉保留水分、更加軟嫩多汁，是老饕必吃的美味牛肉。







濕式熟成霜降牛





霜降牛雖然油花較少，但經過濕式熟成處理，吃起來不柴不澀，【肉多多】將肉片切得薄厚適中，建議涮5分熟就很好吃，可以吃到肉質微微嚼感與肉汁鮮甜。







濕式熟成板腱牛





板腱是牛肩部位，肉嫩油少，中間有一條筋，建議燙五分熟食用，吃來肉汁滿溢濃郁、口感細緻，喜歡肉味重的人必吃，而且【肉多多】處理得不錯，吃起來幾乎感覺不到中間一條筋的存在。







濕式熟成牛腹肉





牛腹肉又稱牛五花，油脂豐富，軟而不爛、肥瘦層次鮮明，可以燙到七分熟，口感柔嫩細緻，肉汁如奶油般鮮甜滑順，跟板腱牛的味道及霜降牛的口感，有相當明顯的差異，一次嚐遍三種不同感受，是濕式熟成牛拼盤的最大魅力。









生日肉蛋糕（APP會員生日當月兌換）



加入樂多多APP會員，當月壽星來肉多多內用，可獲得超吸睛生日肉蛋糕一顆！而且很有誠意，是生日當月整個月都可以兌換喔！













雖然免費贈送，但肉質美味完全不馬虎，我們選活力梅花豬，吃起來是新鮮有彈性的，不是廉價粗粗的口感，也不會一燙就碎，非常超值，生日月一定要來免費吃肉啊！









店員服務很殷勤、很親切，會主動來詢問加湯，加的是高湯喔！而且加湯時會細心地拿個擋板，避免噴濺到客戶。







客家酸菜湯





選用「酸菜王國」雲林大埤生產的純天然酸菜，搭配豚骨高湯熬製，加入乾辣椒、青麻椒提味，微酸微辣，香麻過癮，尤其搭配油條、鮮菇、木耳、冬粉、丸子、豆皮，超級對味！







鮮嫩福氣魚片（APP積點兌換）





APP會員點數15點，可兌換鮮嫩福氣魚片一份，和客家酸菜湯底是天造地設的一對，馬上變成酸菜魚鍋！









魚片外表有先裹粉處理，吃起來很滑嫩，而且入鍋久煮不易散碎，方便好吃，就算單點也不貴，推薦必點。







黃金魯肉飯



看到自助吧上面寫這是使用牛＋豬兩種肉類製成，我就很想試試看，很少有人在免費吃到飽的魯肉飯這麼下功夫的吧！滷汁果然結合了牛肉與豬肉兩種優點，香濃入味，濃到有點膠質黏嘴，不輸給外面專門賣魯肉飯的小吃店，而且滷汁要多要少，可以隨自己喜好，還有什麼比這個更讚呢？







必吃霜淇淋