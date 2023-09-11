【桃園新屋】郭鵝肉海產店(附菜單)來永安漁港最好的海產店選擇！

北台灣西海岸散佈不少風景宜人的沙灘，點綴著幾座如珍珠明媚的觀光漁港，其中以大園「竹圍漁港」和新屋「永安漁港」人潮最盛，尤其「永安漁港」近年加強觀光建設，新建海螺外觀的文化園區、能在橋上觀夕賞暮的永安觀海橋，以及乾淨明亮的觀光漁市。

雖然漁市的魅力在於產地即餐桌，標榜「尚青」「尚新鮮」的現撈海鮮，不少漁市內的餐廳以此主打攬客，但懂吃的老饕知道，越多觀光客聚集的大排檔，為了搶客，價位、用料也越容易變質，做了一番功課才找到離港邊有段距離，但品質手路深獲口碑的「郭鵝肉海產店」。

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資訊

郭鵝肉海產店

所在地點：台61西濱公路114公里處

地址：桃園市新屋區中山西路三段960號

營業時間：10:30–14:00, 17:00–20:00

電話：03-486-1612

郭鵝肉海產店 粉絲團

菜單

介紹

小時候不曉得有沒有來過，但這是我有記憶來第一次造訪永安漁港。

以前對觀光漁市印象沒有很好，雜亂無章不太舒服，然而永安漁港完全不會有這種感覺，可能有新規劃過，室內明亮舒適，室外完整規劃，留下很好的印象。

港邊賞夕陽餘暉，天空瞬間轉為深沉黯藍，拉上夜的帷幕。

「郭鵝肉海產店」離漁港其實不遠，在台61西濱公路附近，一間藍色招牌的獨棟餐廳，還附有停車場。

新屋永安漁港最早墾戶就是郭姓氏族，「郭」在當地是大姓，不曉得和「郭鵝肉海產店」有沒有關聯。

應該很多人覺得奇妙，海產就算了，為什麼還標榜鵝肉?其實桃園新屋鵝肉養殖非常發達，年產量3萬餘隻，甚至與南部雲林「鵝鄉」台西齊名，有「南台西 北新屋」之稱。

新屋會變成鵝肉產地的由來很有趣，是因為其中一間餐廳賣鵝肉賣到供不應求，養殖戶聞到商機，紛紛開始養鵝，從此搖身一變為產鵝大鄉。

用餐空間就是一般傳統桌菜餐廳，老實說有些老舊，整體環境也略嫌油膩，如果可以稍微整修會更好。

用餐時已經7點多了，隔天週一，許多出遊家庭早早用餐完離席，所以蠻多空桌，但若再早一點來，可是人聲鼎沸、一位難求呀。

「郭鵝肉海產店」還有獲得桃園市濱海客家美食認證餐廳，雖然我看菜單是沒甚麼傳統客家菜啦，還是以海產為主。

冰箱裡滿滿冷凍料理加熱即食，看來也有在經營宅配或年菜，白鯧米粉、黑胡椒牛排等招牌菜色都有。

餐點

這次初訪只有兩個人，而且我們就想吃海產熱炒，沒有點到「郭鵝肉海產店」的招牌白鯧米粉和鵝肉，真的可惜~只好留給下次再訪囉。

肉絲炒麵 70元

豬油爆炒香噴噴的肉絲炒麵有夠香，而且一上桌我都傻了，這樣才70元?

這個份量是三~四人份都還很夠吃的欸，而且炒麵多汁爆香，是好吃的。

炸蚵仔酥 220元(小)

早上才在「全興蚵仔大腸麵線」吃了滿滿鮮美肥蚵，晚上還要在吃炸鮮蚵~

我吃過難吃不新鮮的蚵仔酥，肉又小又癟，只吃得到粉，當然「郭鵝肉海產店」不會這樣，炸蚵仔酥脆大顆，咬下多汁肥美，搭配九層塔更讚。

鯊魚炒蒜 200元(小)

這道菜最怕鯊魚肉炒老了味如嚼蠟，還好30年火侯控制精準，仍相當鮮嫩。

豆鼓炒鯊鹹香下飯，味道掌握得很好。

炒三鮮 280(小)

炒三鮮是哪三鮮，眾說紛紜，一定會有的就是蝦仁和花枝，至於第三鮮有人說是海參，也有人說干貝。

海料新鮮，豌豆青翠，我只對芡汁有意見，重鹹香辣醬汁沒有加分，其實夠新鮮的海料清炒就好吃啦。

蒜泥蒸大蝦 300元(6隻)

常在喜宴上看到的澎湃餐點-蒜泥蒸大蝦，送上桌就是全場焦點，人見人愛！

其實這道菜作法簡單，選用夠新鮮的蝦，放在鋪墊好的粉絲上，澆上蒜泥淋上熱油，大火蒸出來就是超好吃的鮮蝦囉~

店家還特別將蝦子剪成吸睛的蝴蝶蝦，看起來就很厲害，還不用剝殼，蝦肉Q彈新鮮，搭蒜泥超配，而且吸飽鮮蝦精華與蒜泥香油的粉絲，真的超讚！私覺得比蝦肉還好吃XD。

薑絲蛤仔湯 150元(小)

沒錯這只是小碗，到底是台北物價太高，還是因為這裡鄰近產地?連薑絲蛤仔湯小碗都是台北大碗的量。

重點是蛤仔肥美大顆又多，趁還沒被熱湯燙到太老前，趕快先吃幾顆~

結語

這次造訪「郭鵝肉海產店」對餐點印象很好，價格合理，用料新鮮，雖然沒有吃到招牌白鯧米粉和鵝肉很扼腕，但海產的新鮮與手路是值得肯定的，如果用餐環境再提升些就更好了，有來永安漁港又不想在漁市熟食區用餐，推薦「郭鵝肉海產店」喔！

Jun 2023.09

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