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> 圖文創作 > 【台北大安】誠記越南麵食館(附菜單)40年始終如一 永康街招牌美食

【台北大安】誠記越南麵食館(附菜單)40年始終如一 永康街招牌美食

2023-09-11 10:55:08 Jun 人氣：102
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窩客好文

Jun

發表篇數：14篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：誠記越南麵食館
place台北市大安區永康街6巷1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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紛紛擾擾、戰雲密佈的上個世紀，在週邊地區烽火連天，動輒內戰動輒革命的東亞列國中，台灣偏安一隅，大面積戰亂從未真正波及這塊福地，相對平穩的環境接納不少被迫離鄉背井的人民，如97年香港回歸後，不想被中共統治的香港人，或越戰南越政權遺民。

台北永康街老牌越南美食「誠記越南麵食館」的楊老闆，就是越戰後為躲避越共，移民台灣的越南華僑，從在越南老家富過三代，到輾轉來台孑然一身，楊老闆開始賣起家鄉味越南河粉，味道講究、用料純粹，不僅越南老鄉懷味，就連許多台灣人也是從小吃到大。

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資訊

誠記越南麵食館

所在地點：台北永康街

地址：台北市大安區永康街6巷1號

營業時間：11:00–16:00, 17:00–21:45

電話：02-2321-1579

誠記越南麵食館 網站 粉絲團

菜單

介紹

「誠記越南麵食館」位於永康街人氣鐵三角的6巷和13巷街口，對面是曾被爆出全台單坪最貴店面的黃金芒果冰店-思慕昔本館，前方則是來永康街不可不吃的散步美食-天津蔥抓餅。

從前對「誠記越南麵食館」印象就很好，在以觀光客生意為主的永康街，誠記是少數幾家阮囊羞澀的學生族群負擔得起的小吃店。

誠記吃完河粉，走出門立刻又點個蔥抓餅，來永康街就是要吃吃吃，這句話說得太好了。

其實我蠻久沒來誠記了，大多只是經過，所以這次真的覺得有種「熟人好久不見，怎麼變那麼漂亮了」的驚艷。

記得以前「誠記越南麵食館」沒有現在翻新店面、品牌優化後那麼時髦，但店面一直維持很乾淨的形象，用餐環境舒服，東西便宜好吃，難怪生意興隆，名聲久久不墜。

「誠記越南麵食館」的老老闆杜漢琛，是祖籍廣東的越南華僑第三代，祖父闖南洋落腳越南西貢，小本生意有成，原本衣食無憂的生活直到共產黨打來，只能被迫放棄家業輾轉來台，才會因緣際會在永康街擺攤賣河粉，1980年代的台灣人對外來料理河粉興趣缺缺，剛開始生意很差，但杜老闆相信美食不分國界，就這麼堅持著，果然「誠記越南麵食館」蒸蒸日上，才有如今規模。

現在「誠記越南麵食館」從年已八旬的老老闆杜漢琛，交棒到第二代杜與方與店長們打理，其實第二代也不是坐等接班，已經在這條路上穩紮穩打磨練近20年。

這幾年，「誠記越南麵食館」這間40多年老店煥然一新，除店面外觀、用餐空間這些看得到的部分全面升級，品牌再造、POS系統、外送系統及員工獎勵分紅的開通，都為這間老字號注入靈魂。

用餐空間藉由打光和牆面質感，內斂沉穩卻又透漏年輕活力，強調老店的歷史傳承。

只要是用餐時間，一定門庭若市，門口排好幾組客人是常態。

餐點

「誠記越南麵食館」有單點和套餐形式，加購套餐就能無限續杯飲料和小菜(春捲等)。

越式生春捲 套餐加購，單點100元

越南代表涼菜生春捲，正確名稱為「膾卷」或「夏卷」，米紙包上生菜、鮮蝦等，沾魚露或醬油，是越南夏季經典涼菜。

應該可以看到，鮮蝦拿~摸大隻，新鮮彈牙，沾著濃縮鮮味的魚露，別有風味，夏天吃很清爽。

酥炸椒麻雞 160元

椒麻雞和月亮蝦餅一樣，台灣的東南亞餐廳常出現，但實際走訪當地根本沒有這道料理，是台灣人自己發明的。

但因為和東南亞料理連結太深，搞到就算是正統跨國來台的品牌都會設計進菜單裡。

「誠記越南麵食館」的椒麻雞就是典型台式椒麻雞，沒有辣也沒有麻，只有泰式甜辣醬味道，尤其炸得乾淨好吃，嗜甜的台灣人當然超愛~

犇越牛肉河粉 270元

河粉算是越南國菜了，一碗好吃的河粉，對粉條之厚薄、湯頭之講究，可不是隨便弄弄，因為米做的河粉本身沒有味道，是故湯頭就非常重要。

經過豬、雞骨、蔬菜、蝦米熬成的湯頭清甜爽口，甘醇美味，有如穿著越式旗袍「奧黛」的清麗女子般婉約，又如斜陽晚風吻上臉頰的動人。

這碗犇越牛肉河粉，可是「誠記越南麵食館」榮獲國際牛肉麵節亞軍的經典菜色，沒錯，越南河粉也能獲牛肉麵節評審青睞，就知道這碗有多厲害了。

越式清燉湯頭，滿滿膠原蛋白的軟嫩牛筋、吸飽清燉精華湯之的牛肚、適合精燉的牛腹肉、牛肉丸，好料多到快滿出來。

最讚的是這參考台南牛肉湯吃法的鮮嫩牛肉片，帶血色的新鮮牛肉在滾燙熱湯涮好涮滿，多汁軟嫩入口尖叫，這就是幸福的滋味呀~

這碗的確有問鼎「最好吃清燉牛肉麵」的實力，我覺得很可以！

春捲乾拌牛肉河粉 220元

雖然我對河粉迷人湯頭念念不忘，但做乾的我也是很愛~

尤其搭上特殊的魚露醬汁，更是唰嘴。(怎麼東南亞料理甚麼都要加魚露)

我原本不是很喜歡沒味道的河粉，但「誠記越南麵食館」的河粉真的很好吃~

Q彈爽滑、寬窄適中，搭配酸甜鮮美魚露醬汁，和大火快炒過的牛肉、花生，是夏日最佳開胃餐點。

炸到焦黃的春捲用料非常紮實，東南亞香料賦予異國口味，相當特別。

結語

競爭激烈的知名觀光景點永康街，沒有兩三把刷子可是很容易就被淘汰的，也因此「誠記越南麵食館」能夠在此立足數十年火紅依舊，可說相當不簡單，老餐廳邁向企業化之路實屬不易，但我相信楊老闆的初心，就如同誠記的招牌河粉，任時光推移，始終如一。

Jun 2023.09

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