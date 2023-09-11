靚玉研 芙曦中醫診所｜來自韓國超夯的美顏針灸，零恢復期，除皺、拉提一次搞定，還你緊緻小V臉

不知不覺已經來到熟女階段，該垮的也垮了、不該出現的小紋路也都慢慢爬上臉，但女生絕對不能被歲月打敗，坊間好多醫美院所我也不是沒嘗試過，可是每次做完醫美都要有一段恢復期，以前疫情的時候天天戴口罩還不會被發現，現在都疫後時代都不戴口罩啦，該怎樣偷偷變美而不被發現呢?! 來~我終於來嘗試從韓國夯過來的美顏針啦

自從知道美顏針灸這個好東西後我就一直想要試試看，趁著兒子都開學了，媽媽也該送自己一個大禮進廠維修，靚玉研 芙曦中醫診所是一間主打中醫針灸微整型的醫美診所，裡面的執針醫師是具有10多年針灸經驗，又常常在節目上看到她的王心眉醫師，美顏針灸更是她親自去韓國、日本鑽研技術，回來推廣分享的，由她親自操作施針真的更加安心啦

靚玉研 芙曦中醫診所從捷運大安森林公園站一號出口走過來不用3分鐘，低調又有質感的裝潢讓我還以為是誰的住家勒，診所採預約制，不像其他診所都是大門敞開，靚玉研 芙曦中醫診所打造了一個隱密的空間，到了記得按門鈴，就會有溫柔的服務人員帶領你進門喔

靚玉研 芙曦中醫診所

台北市大安區新生南路一段165巷16號

02-27553696

一~五 12:00–20:00 / 六 10:00–18:00

靚玉研 芙曦中醫診所▵環境

一進門就讓我大大讚賞這個環境，也太美了吧，淡淡的香氛氣息讓你一瞬間變得好放鬆，因為是預約制也不會有診間內滿滿人潮的吵鬧感，我覺得隱密性很夠耶

洗手間的位置也超美的，這是我夢想家裡的裝潢啊，哈哈

施作的小房間有三個，都有配置間隔的布簾跟隔間的門，我認真大推他的床，是高檔的乳膠墊，躺在上面超舒服，不知不覺就會睡著耶

初診的人一樣要填寫基本資料，讓醫師可以第一時間了解你的狀況喔

王心眉醫師專業溫柔的諮詢

接著就由王心眉醫師來觀察你的瑕疵啦，因為我本身很愛笑，除了有法令紋之外還有一咪咪的木偶紋，如果放任它在臉上不管就很容易出現老態，還有我不自覺的挑眉也會讓抬頭紋更深，雖然我都有固定打肉毒桿菌控制抬頭紋，但我有覺得常常打肌膚的感受就會越來越疲乏，施打的週期會越來越短，所以我才想來試試非侵入性美顏針療程

使用高規格日本原廠針具

靚玉研 芙曦中醫診所是針對臉部美容而開設的美顏診所，所使用的針具也是最高規格等級的，用的是日本原裝極細逆齡針，它跟坊間用的粗硬的針灸針不一樣，比髮絲還細軟呢，上面沒有化學塗層，施作後也不會讓施針處染色黑黑的，日本原裝極細逆齡針可以針對不一樣的肌群做穴道刺激，微調、拉提、緊緻都沒問題

諮詢完後就會進行卸妝的動作，這時候也會順便做一些肩頸按摩來放鬆，順便消除緊張感

韓式美顏針初體驗~start

施作前醫師也會仔細的消毒，醫師的動作都很輕柔又快速，整個過程基本上沒什麼太大的感覺，免驚啦~

王醫師看得很仔細，把每個需要微調的地方都下針，利用美顏針來刺激穴位，肌膚的壓力釋放掉，更促進臉部的血液循環，讓肌膚緩緩地恢復澎、潤、彈

而且美顏針並不是把針插進去就好，王醫師還會依照膚況來微調下針的深淺，整個過程你只會感覺臉越來越緊繃而已，沒有什麼痛感喔

我最在意的抬頭紋跟皺眉也是王醫師加強的區塊，下針過程中也會教你如何改善作息跟常做的動作，才不會造成細紋加深

整個下針大約10~15分鐘就完成，這時候會讓美顏針在穴道上刺激30分鐘，你可以在這裡舒服的睡一覺沒有人會打擾你，整個臉看起來雖然很驚人，但比打肉毒桿菌還不痛，痛感超低的，哈哈，對美顏針真的相見恨晚啊，而且一次就能微調全臉，快速又方便

30分鐘後一樣由王醫師幫你拔針喔

剛拔完針也沒有一般剛做完醫美的滿臉紅腫，醫師也說療程結束後馬上就可以上妝，光是這點就很讚啊，不然每次等那幾天的恢復期都要素顏上班，我覺得好麻煩

最後會敷上面膜保濕補水，現在的感受就是微微漲漲的，肌膚好像變得很緊繃，整個流程大約1.5小時，下針過程還能跟王醫師閒聊耶

結束後還會奉上小點心，你可以坐在這麼舒適的環境享用，真的好貼心喔

美顏針施作感想

美顏針真的是很溫和的變美療程，細如髮絲的日本原裝極細逆齡針降低了一般針灸的痛感，你只會感受到醫生輕輕捏你的臉，其實就是在微調針灸，讓刺激穴位的力道更全面，做完後也能去逛街，因為我完全沒有紅腫或是瘀青的現象喔

零恢復期，太開心啦~

王醫師有說三天後就能感受到臉部線條、紋路的變化，我真的覺得有耶，本來要靠肉毒桿菌撫平的抬頭紋，做完美顏針後紋路有稍微變淡了，下巴線條也跑了出來，還蠻滿意的呢

你也可以把美顏針當作保養，初期可能1-2個禮拜密集施作，等到膚況調整好後再一個月做一次當作保養，讓緊緻澎潤度持續維持，就跟我們跑美容院保養一樣，重點它零恢復期真的太讚了，讓你神不知鬼不覺的偷偷變美喔！

店家/景點資訊

❖店家名稱：靚玉研 芙曦中醫診所

❖所在地址：台北市大安區新生南路一段165巷16號

❖店家電話：02-27553696

❖營業時間：一~五 12:00–20:00 / 六 10:00–18:00

❖公休日：週日

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❖靚玉研 芙曦中醫診所 官網

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