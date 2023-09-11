年節禮盒推薦｜老闆娘愛吃麵包成癮，因此開了一間麵包店！吃了會流淚的超好吃蛋黃酥【中秋限定】

台中這間麵包店根本深藏不露，外表看似不起眼實際上麵包超好吃到會感動！老闆娘自己愛吃麵包但腸胃不好，為此特別延攬知名麵包店的麵包師傅合作，製作出健康天然的美味麵包，嚴選日本高品質麵粉與天然奶油製作而成，每一款麵包都既濃醇又Q彈，熟客源源不絕還沒開店就來搶購！





這間『一品糧匠』在台中共有三間分店，本次愛麗絲前往的是永春店就位於南屯區文心路周邊。主打高品質、安心、健康的食材製作美味麵包，在台中南屯擁有一票死忠粉絲～本次中秋節推出期間限定的『蛋黃酥禮盒』讓挑嘴的男友吃到驚呼連連！到底多厲害，趕緊跟愛麗絲看下去：













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｜一品糧匠永春店交通資訊

一品糧匠永春店位於南屯文心路旁，周邊知名景點有大漁迴轉壽司、女兒紅婚宴會館...等等。

開車前往▶ 開車走文心路往文心南路方向，抵達永春東路之後左轉就可以看到一品糧匠永春店囉！這裡停車位不少，交通十分便利呢。



大眾運輸前往▶ 一品糧匠永春店就位於捷運旁邊，周邊的停靠站是豐樂公園抵達後步行約五分鐘就可抵達。若是搭公車可以乘坐30、70、73到永春國小站下車，步行1分鐘可以抵達。











｜一品糧匠永春店 介紹



（真材實料的土雞蛋吐司，色澤好美啊！）



當天愛麗絲抵達的時間約莫中午時段師傅正在賣力的烘烤麵包中！老闆娘說明因為麵包都是當天現烤，師傅從早上7點就在廚房賣力烘焙了，麵包會陸續出爐，大約12點後依序上架，建議大家可以下午1點過後再來會比較多選擇哦～





店內的麵包種類繁多，除了少油少糖注重口感的歐式麵包、也有香甜軟糯的日式麵包。

Q彈飽滿的美式貝果，也是熱門麵包之一

（紅豆麵包、波蘿麵包、維也納麵包還有創意朱古力草莓（巧克力草莓））





不難發現每一款麵包其實個頭都蠻大的耶！而且真材實料～外觀圓滾滾的讓人胃口大開，每一顆都好想帶回家喔～

人氣蔥麵包滿滿新鮮的蔥段灑在麵包上～看了就流口水

有人跟愛麗絲一樣熱愛墨西哥奶酥麵包嗎？！聽說這款也是店內主打之一喔！！

抹上美奶滋再平鋪嚴選海苔肉鬆就是台灣麵包店不敗的肉鬆麵包，早上來一顆飽足感十足

（近期很夯的鹽可頌也是天天新鮮現烤出爐，金黃的模樣讓人食指大動）







（方便攜帶的小餐包，也是爸爸媽媽提供孩子的早餐好選擇）





（包裹小臘腸＋美奶滋的餐包愛麗絲也觀望好久！可惜吃不下只好下次再來買囉）





一品糧匠除了麵包之外也有販售蛋糕唷！生日蛋糕、父親節蛋糕、母親節蛋糕都可以在這邊訂購，蛋糕也是新鮮製作的所以記得提前訂購欸～～（愛麗絲後來父親節也有訂購他們的蛋糕，超級好吃大推薦！而且價格很平價欸）

（要訂蛋糕可以撥打電話訂購：04-24718585）



現場亦有提供一些切片生乳捲、生乳蛋糕以及常溫小蛋糕～

鮮奶泡芙以及烤布蕾、奶酪、手工餅乾也是店內熱銷甜點之一。













吃甜食搭配茶最對味了！老闆娘特別推薦我他們家的冷泡茶～

老闆娘直言不諱的說他很挑嘴，這款茶葉也是尋覓很久覺得好喝才開始賣的

當天天氣剛好很熱，灌一大口真的超消暑的啦！而且不會苦澀超甘甜，這茶葉真的厲害















另外吸引我眼球的還有這款主打「低升醣」（低GI）的巧克力蛋糕。













低GI是甚麼？

GI（Glycemic index，簡稱GI）是升糖指數的意思指的就是吃下去的食物所造成血糖上升快慢的數值指標。GI越高的食物，消化越快速，容易使血糖快速上升；反之，GI較低的食物，會緩慢分解，血糖也會緩和上升，也較容易有飽足感。 GI一開始是為研究糖尿病患者的飲食而發展，避免讓血糖不穩定；現在也逐漸走進人們日常生活之中，作為調整飲食的參考值。







這是一款糖尿病的病友甚至是正在控制飲食的人，都能大口享用美味的巧克力蛋糕！超厲害、超貼心啊～













跟老闆娘言談之中察覺到老闆娘真的是一位很注重健康喜愛原味美食的人！牆上一包包日本麵粉的紙袋、桌上放置的日本鮮奶油紙盒都象徵店內所使用頂級食材值得品嘗。











麵包都有妥善包裝很衛生！這一點也大推薦～

（PS.因為麵包剛烤好要放涼~因此也可能有部分麵包沒有包裝唷）

















｜一品糧匠永春店 麵包品嘗心得



本次愛麗絲品嘗了數款麵包，還有包含中秋節慶限定的『蛋黃酥禮盒』

所有麵包都讓人好喜愛，蛋黃酥的美味更是讓人驚豔啊！















▼ 蛋黃酥禮盒（一盒9入）

中秋節限定的蛋黃酥禮盒，提供：

單顆獨享裝、3入分享裝、6入禮盒裝、9入禮盒裝、12入禮盒裝



就算只是自己想吃也能買單顆，超方便的！



蛋黃酥也是現烤出爐，為了等待這盒蛋黃酥花了不少時間...但一放到口中一切都完美了

果然美食就是值得等待呀～







禮盒有提供優雅的紙袋，送禮很方便！大氣又高貴～

看看金光閃閃渾圓漂亮的蛋黃酥～師傅烤得太完美了，一看就知道肯定好吃









老闆娘很自豪地介紹它們蛋黃酥採用紐西蘭無水奶油，而且鹹蛋黃是放整顆的！

口味不是傳統死甜那種，這顆蛋黃酥紅豆泥微甜，很符合現代人講求健康兼顧美味的理念。



原料100%不添加、不用即期品更是新鮮現烤出爐！隔天吃、冰冷凍後再回烤都很美味







當天一吃真的驚為天人，一口咬下奶油味馬上充滿口中，這香氣不是一般蛋黃酥可以比擬的；其中紅豆泥雖甜卻不膩，搭配鹹香濃郁的鹹蛋黃堪稱完美...（我男友很愛吃蛋黃酥但也很挑，他一吃馬上又吃第二顆，因為真的太好吃了）



一想到這個只限定中秋販售我內心就一陣惆悵啊～大家真的要把握機會。











▼ 熊掌卡士達 $38









一咬就爆漿的熊掌卡士達其實也是克林姆麵包的意思～

克林姆奶油內餡微甜不膩，淡淡奶香很美味！孩子肯定會超愛













▼ 日式三明治 $35 / 芙蓉三明治 $38















店內亦有販售簡易的三明治，常見的日式三明治包裹美奶滋、蛋絲、火腿；芙蓉三明治則是雞蛋沙拉，兩個味道都以清爽為主體，雖然有抹美奶滋卻不會過甜膩，是款大人小孩都會喜歡的小點心。

































其他同樣讓我愛不釋手的玫瑰手絲，用手豪邁絲開然後一絲一絲的品嘗

可以嘗到每一口都有濃郁奶油香氣，沾一點鮮奶吃真的是人間美味！

















店內明太子軟法的明太子匠還是師傅自己調製的，獨門風味鹹鹹甜甜的，十分涮嘴

而且師傅製作過程好療癒，每一塊都是抹好抹滿，給料很阿沙力！





撥開奶酥吐司也能看到滿滿的奶酥內餡～超讚的啦！





｜ 結語

這間一品糧匠永春店的麵包，愛麗絲肯定會回購而且已經大力推薦給周遭許多親朋友好了！





因為秉持著自己也愛吃才肯販售的信念，

店內所有麵包都讓人深刻體會到健康天然的好滋味；老闆娘對於食材的堅持造就了各種麵包的美好滋味。







其中更推薦大家可以訂購生日蛋糕、節慶蛋糕；不只很美味價格也好實惠啊！

中秋節慶限定的蛋黃酥更是好吃到讓人流淚，時間有限大家要把握機會啊～～











▶▶訂購電話：04-24718585





