新竹東區美食『禾孟壽司坊-竹科店』是竹科這邊一間超夯的壽司超市，更是新竹科學園區外送的熱門店家！不論是各式花壽司、豆皮壽司、日式烤飯糰、茶碗蒸等應有盡有~不僅口味眾多而且購買也超級方便！除了現場供應的以外，還能客製化製作餐盒或宴會盤喔！文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

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🔺『禾孟壽司坊』是新竹近期相當夯的一家壽司專賣店~目前總共有三家分店，分別是有內用空間的“文興店”、外帶為主的“縣府店”以及這次的“竹科店”！而『禾孟壽司坊-竹科店』更是距離新竹科學園區最近的分店，也是園區外送最熱門的店家之一喔！

🔺『禾孟壽司坊-竹科店』主要是以盒裝外帶壽司為主~一旁的冷藏展示櫃擺著琳瑯滿目的壽司，喜歡什麼就直接拿去結帳即可~

🔺除了壽司以外，還有日式配料、調味料與其它的商品可以選購喔！

🔺雖說是以外帶為主，但店內還是有準備一些座位，如果想要內用也是可以的~

🔺店家完整菜單【2023/09】除了現場購買以外，他們家也有線上訂餐系統可以使用~外送的話，3公里內600元、4公里800元、5公里1000元即可外送，以此類推~另外，還能客製餐盒以及宴會盤！

🔺看了每種都想吃啊~拿著拿著不自覺得就滿滿的一整桌啦XD

🔺味噌湯 $33，他們家的味噌湯口感濃郁不死鹹，海帶配料也是脆又大片，跟壽司超match！而且在販售以前還會再加熱，拿到手都熱呼呼的呢！

🔺茶碗蒸 $58，茶碗蒸吃起來不僅相當滑順且鹹淡適中，除了裡面有塊Q嫩的雞肉以外，上面還有一片鮮蝦點綴~是個大人、小朋友都喜歡的品項！

🔺旗魚鬆飯糰 $55、照燒雞飯糰 $55，這個可愛的飯糰我超喜歡！目前共有旗魚與照燒雞兩種口味~

🔺如果想吃熱呼呼的飯糰，店家也有提供現烤飯糰的服務！你看看～將飯糰烤的表皮脆脆的，再簡單的刷上層特製烤醬！烤好後外層也會再包上一片壽司，整個就是炙烤過的御飯糰啊~

🔺烤好後的飯糰口感略帶焦脆，散發著炙烤的香氣~整個香噴噴~有夠迷人耶！

🔺廣式烤鴨捲 $79，沒想到壽司店也看的到烤鴨捲！出自於好奇，必須給它來上一份嚐嚐~~而這烤鴨吃上去沒有一般烤鴨的重鹹口感，醬料、小黃瓜等配料都包裹在裡面，整個比想像中的清爽不少，蠻好吃的！

🔺涼筍沙拉 $120，炎熱的夏天，脆脆的涼筍沙拉必須來上一份！而且這筍子口感脆又甜，加上沙拉整個相當爽口呢~

🔺毬壽司 $99，這個可愛的毬壽司無疑絕對是小朋友的最愛啊XD

🔺裡面有“起司”、“鮮蝦”、“蟹肉棒”、“魚鬆”、“蛋絲”和“花椰菜”六種口味！一顆顆可愛的壽司，超適合小朋友帶去學校當早餐或是戶外教學、遠足之類的，真的超可愛XD

🔺創意B組合 $105，這組合其實就是“加州捲”和“明太子壽司”的組合，如果特別喜歡吃裡面的哪一樣，都有單獨販售！但像我這種什麼都想吃的，這個組合絕對首選~~

🔺這兩樣裡面我最愛的絕對是這明太子壽司！不僅口感鹹香適中、滋味濃郁~而且入口還會有波茲波茲的口感，喜歡啊~

🔺黑米太卷 $120，壽司組合裡，當然少不了黑米系列啊！除了將黑米做成豆皮壽司以外，這個花壽司也相當特別！裡面包了蟹壽棒、小黃瓜與很少看到會跟壽司結合在一起的玉米筍！沒想到這樣的組和，口感還蠻不錯的呢XD

🔺自然B組合 $130，這組合裡有“紅藜洋芋”、“素火腿”和“佃煮筍絲”三種口味，也是這次吃起來口感層次最豐富的一組！風味上不僅相當有辨識度，而餡料比例也非常高，實在很讓人喜歡耶~

🔺蛋糕壽司 $133，這個壽司組合也超特別！裡面除了花壽司、豆皮壽司和細捲壽司以外，還有超特別的蛋捲壽司！

🔺一開始我還在想這蛋糕壽司是什麼，原來它和一般的壽司不一樣，它的外皮真的是蛋糕耶！吃起來還帶著蛋糕的香氣與微微的甜味~還蠻特別的呢！

整體來說，『禾孟壽司坊-竹科店』不僅口味好吃、份量足、價格實惠之外，琳瑯滿目的品項也跟一般以握壽司為主的迴轉壽司有著很大的區別！尤其是那烤飯糰，口感、香氣實在太讓我印象深刻了！買壽司之餘，這個也推薦來上幾顆！推推~

【店家資訊】

📍營業地點：新竹市東區新莊街150號

⏰營業時間：週一至週日 11:00-19:30

☎聯絡電話：03-6661551

🔍店家IG：禾孟壽司坊 (@theend0980)

🔍店家粉專：禾孟壽司坊

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**本文感謝“禾孟壽司坊-竹科店”邀約！內文為真實感受分享！**

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