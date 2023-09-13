為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 《禾孟壽司坊-竹科店》超特色壽司超市！百樣壽司、日式烤飯糰琳瑯滿目~也可客製精美餐盒與宴會盤喔！竹科外帶、外送推薦~ @傻蛋夫妻生活札記

《禾孟壽司坊-竹科店》超特色壽司超市！百樣壽司、日式烤飯糰琳瑯滿目~也可客製精美餐盒與宴會盤喔！竹科外帶、外送推薦~ @傻蛋夫妻生活札記

2023-09-13 09:00:00 傻蛋夫妻生活札記 人氣：107
share
邀約
窩客好文

傻蛋夫妻生活札記

發表篇數：71篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：禾孟壽司坊(竹科店)
phone03-6661-551
place新竹市東區新莊街150號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

新竹東區美食『禾孟壽司坊-竹科店』是竹科這邊一間超夯的壽司超市，更是新竹科學園區外送的熱門店家！不論是各式花壽司、豆皮壽司、日式烤飯糰、茶碗蒸等應有盡有~不僅口味眾多而且購買也超級方便！除了現場供應的以外，還能客製化製作餐盒或宴會盤喔！文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

 

↓↓↓加入粉絲團，follow我們的最新訊息↓↓↓

🔍我的臉書粉專：傻蛋夫妻生活札記

🔍我的Instagram：@sillycoupleblog

🔺『禾孟壽司坊』是新竹近期相當夯的一家壽司專賣店~目前總共有三家分店，分別是有內用空間的“文興店”、外帶為主的“縣府店”以及這次的“竹科店”！而『禾孟壽司坊-竹科店』更是距離新竹科學園區最近的分店，也是園區外送最熱門的店家之一喔！

🔺『禾孟壽司坊-竹科店』主要是以盒裝外帶壽司為主~一旁的冷藏展示櫃擺著琳瑯滿目的壽司，喜歡什麼就直接拿去結帳即可~

🔺除了壽司以外，還有日式配料、調味料與其它的商品可以選購喔！

🔺雖說是以外帶為主，但店內還是有準備一些座位，如果想要內用也是可以的~

🔺店家完整菜單【2023/09】除了現場購買以外，他們家也有線上訂餐系統可以使用~外送的話，3公里內600元、4公里800元、5公里1000元即可外送，以此類推~另外，還能客製餐盒以及宴會盤！

🔺看了每種都想吃啊~拿著拿著不自覺得就滿滿的一整桌啦XD

🔺味噌湯 $33，他們家的味噌湯口感濃郁不死鹹，海帶配料也是脆又大片，跟壽司超match！而且在販售以前還會再加熱，拿到手都熱呼呼的呢！

🔺茶碗蒸 $58，茶碗蒸吃起來不僅相當滑順且鹹淡適中，除了裡面有塊Q嫩的雞肉以外，上面還有一片鮮蝦點綴~是個大人、小朋友都喜歡的品項！

🔺旗魚鬆飯糰 $55、照燒雞飯糰 $55，這個可愛的飯糰我超喜歡！目前共有旗魚與照燒雞兩種口味~

🔺如果想吃熱呼呼的飯糰，店家也有提供現烤飯糰的服務！你看看～將飯糰烤的表皮脆脆的，再簡單的刷上層特製烤醬！烤好後外層也會再包上一片壽司，整個就是炙烤過的御飯糰啊~

🔺烤好後的飯糰口感略帶焦脆，散發著炙烤的香氣~整個香噴噴~有夠迷人耶！

🔺廣式烤鴨捲 $79，沒想到壽司店也看的到烤鴨捲！出自於好奇，必須給它來上一份嚐嚐~~而這烤鴨吃上去沒有一般烤鴨的重鹹口感，醬料、小黃瓜等配料都包裹在裡面，整個比想像中的清爽不少，蠻好吃的！

🔺涼筍沙拉 $120，炎熱的夏天，脆脆的涼筍沙拉必須來上一份！而且這筍子口感脆又甜，加上沙拉整個相當爽口呢~

🔺毬壽司 $99，這個可愛的毬壽司無疑絕對是小朋友的最愛啊XD

🔺裡面有“起司”、“鮮蝦”、“蟹肉棒”、“魚鬆”、“蛋絲”和“花椰菜”六種口味！一顆顆可愛的壽司，超適合小朋友帶去學校當早餐或是戶外教學、遠足之類的，真的超可愛XD

🔺創意B組合 $105，這組合其實就是“加州捲”和“明太子壽司”的組合，如果特別喜歡吃裡面的哪一樣，都有單獨販售！但像我這種什麼都想吃的，這個組合絕對首選~~

🔺這兩樣裡面我最愛的絕對是這明太子壽司！不僅口感鹹香適中、滋味濃郁~而且入口還會有波茲波茲的口感，喜歡啊~

🔺黑米太卷 $120，壽司組合裡，當然少不了黑米系列啊！除了將黑米做成豆皮壽司以外，這個花壽司也相當特別！裡面包了蟹壽棒、小黃瓜與很少看到會跟壽司結合在一起的玉米筍！沒想到這樣的組和，口感還蠻不錯的呢XD

🔺自然B組合 $130，這組合裡有“紅藜洋芋”、“素火腿”和“佃煮筍絲”三種口味，也是這次吃起來口感層次最豐富的一組！風味上不僅相當有辨識度，而餡料比例也非常高，實在很讓人喜歡耶~

🔺蛋糕壽司 $133，這個壽司組合也超特別！裡面除了花壽司、豆皮壽司和細捲壽司以外，還有超特別的蛋捲壽司！

🔺一開始我還在想這蛋糕壽司是什麼，原來它和一般的壽司不一樣，它的外皮真的是蛋糕耶！吃起來還帶著蛋糕的香氣與微微的甜味~還蠻特別的呢！

整體來說，『禾孟壽司坊-竹科店』不僅口味好吃、份量足、價格實惠之外，琳瑯滿目的品項也跟一般以握壽司為主的迴轉壽司有著很大的區別！尤其是那烤飯糰，口感、香氣實在太讓我印象深刻了！買壽司之餘，這個也推薦來上幾顆！推推~

店家資訊

📍營業地點：新竹市東區新莊街150號

⏰營業時間：週一至週日 11:00-19:30

☎聯絡電話：03-6661551

🔍店家IG：禾孟壽司坊 (@theend0980)

🔍店家粉專：禾孟壽司坊

↓↓↓加入粉絲團，follow我們的最新訊息↓↓↓

🔍我的臉書粉專：傻蛋夫妻生活札記

🔍我的Instagram：@sillycoupleblog

**本文感謝“禾孟壽司坊-竹科店”邀約！內文為真實感受分享！**

 

 

延伸閱讀




#新竹美食
morechevron_right
文章關鍵字
新竹美食 竹科美食 新竹東區美食 新竹壽司 more
檢舉
share
chevron_left

《羊角炭火燒肉》799起吃到飽！蔥鹽牛舌、日本

《胖胖豬》特色肉鬆蛋黃酥！台中人氣伴手禮推薦

chevron_right
延伸閱讀

2023 士林劍潭美食【松竹梅壽司】新鮮現作壽司還可自選口味，必點芋頭花壽司

 寶寶❤️放電

高雄美食｜超可愛的手毬壽司/食材新鮮獨特果醋壽司飯開胃好吃/一和壽叔SUSHI BENTO

 安安日常

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

傻蛋夫妻生活札記

發表篇數：71篇

作者的其它文章
同類據點
上允生魚片 照片

上允生魚片

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
餃幸 照片

餃幸

4.15 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
享稻壽司 照片

享稻壽司

4.32 (10人評鑑)

區域：新竹市北區
八庵壽司割烹關新店 照片

八庵壽司割烹關新店

4.30 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
禧樂-丼飯·刺身·炭燒 照片

禧樂-丼飯·刺身·炭燒

4.05 (2人評鑑)

區域：新竹市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up