最自然韓系燙髮推薦！韓國最流行Aria艾芮亞電棒記憶燙讓我秒變精緻歐膩！

入秋之際最適合來個新造型啦～距離上次燙頭髮也有一段時間了，最近早上整理頭髮的時候看著自己的髮型就突然覺得有點看膩了，就很想去換個造型。原本一直在猶豫要燙還是要染，但是那天在網路上看到一個韓國最近滿流行的燙髮技術叫做「Aria艾芮亞電棒記憶燙」，主打可以針對不同部位的頭髮下去進行藥水的調配，可以更精準的調整髮質！在燙髮的同時也像是在做深層護髮一樣～看到成品真的很心動！所以我就馬上查哪裡有引進這個技術的髮廊，後來找到台中風之晴的宜昌店剛好時間可以配合，就挑了一個假日拉著我的朋友直接殺去燙頭髮！

以下是髮廊的資訊～提供給大家！

。地址：台中市太平區宜昌路239號

。電話：04－22731393



一開始設計師會先很仔細的分析我的髮質，因為之前我也有燙染過，其實隔了滿久的但是髮質還是有受影響，分析完了之後就會針對我理想的頭髮長度去做修剪。這次剛好遇到一個帥又幽默的設計師，原本很緊張但設計師超好聊的所以我一下子就不緊張了～



然後設計師就開始調藥水啦～圖片裡是健康髮質用的軟化劑，可以讓毛鱗片比較不容易開啟的健康髮質加速軟化～裡面還有海洋性膠原蛋白可以防止頭髮乾燥，讓燙後的頭髮也能夠保持光澤～而且艾芮亞的藥水也有助於髮質修護，所以並沒有在第一劑之前上護髮產品喔！可以想成是艾芮亞的藥水本身就是兼顧護髮的藥水，讓燙髮同時向是在做深層護髮一般～

因為Aria艾芮亞電棒記憶燙的藥水成分都很天然～所以設計師再幫我上藥水的時候才沒有戴手套！跟我之前燙髮的時候完全不一樣！當然設計師都會說現在使用的藥水是什麼還有它的功效，像是第一劑是調整髮絲彈性的藥劑還有軟化的、調整髮質結構的等等的，用途跟功效都分得很清楚，但主要的共同點都是很天然不傷髮質而且非常保濕～不僅可以修護受損的髮質還能夠讓頭髮在燙完後散發自然的水潤光澤！

設計師怕燙完頭頂會太塌所以在髮根也有幫我上髮捲，這樣才不會燙完看起來頭會很塌～我後來燙完覺得這一步真的好重要！因為我的髮質沒有到很硬，可能比較偏細軟髮，所以如果髮根那時候沒有上髮捲的話真的會很悲劇！因為頭頂塌塌的容易看起來會很沒精神～







沖洗完頭髮之後～就是重頭戲啦！這就是今天的主角，Aria艾芮亞的專用電棒！

當頭髮快乾的時候，設計師就開始很仔細的在我頭上捲呀捲，針對不同的區塊使用不同的電棒，讓整體造型更加細緻。這個過程真的要超有耐心啊！因為以往燙髮都是上完髮捲就用機器燙，但Aria艾芮亞電棒記憶燙是要由設計師拿著電棒慢慢的捲，非常考驗設計師的手藝！不過他們都有經過韓國講師的專業訓練，所以我也是滿放心的～聽說還有設計師為了學習Aria艾芮亞電棒記憶燙，專程跑去韓國受訓呢！





燙完後看到自己真的是超級驚喜的！這個捲度真的很自然～就像平常用電棒整理過後的感覺一樣。而且這個捲度還可以維持3個月到半年，可以當一陣子的韓國歐膩了～設計師也有特別強調說因為Aria艾芮亞電棒記憶燙的特色就是超級自然的電棒感，所以回家自己在整理也是相當輕鬆方便！非常適合平常不想花太多時間整理頭髮的懶人（例如我）而且捲完後又進行了一次保養，頭髮一整個超級柔順，回家後還忍不住一直摸，實在是太喜歡了～～～

全台灣各地也都有髮廊引進Aria艾芮亞電棒記憶燙的技術，大家都可以在自己的縣市找找看～

下面放上Aria艾芮亞電棒記憶燙的官方網站，裡面也有針對會使用到的藥水做更詳細的解說！還有附影片哦！當初我就是看到這個網站才被燒到的～～真的超級滿意！秋天到了一起來燙個浪漫的歐膩捲髮吧～

超級自然的韓系燙髮推薦～Aria艾芮亞電棒記憶燙