2023中秋烤肉組合推薦「台畜」！今年聯名MeatLove 橡木韓國烤肉，免醃製免備料，一次到位！ - 艾薇覓食趣

中秋節烤肉是每年的重頭戲，不過今年多一個小嫩嬰，不想在備食材和醃製耗費太多時間，就鎖定了可以宅配的2023中秋烤肉組合推薦名單！今年「台畜中秋烤肉組合」要引爆日韓烤肉對戰，一口氣推出多人輕鬆享肉的5款烤肉組，愛韓式燒肉的我們，當然是選與Meat Love 橡木炭火韓國烤肉聯名的「5~7人 Meat Love大發韓味烤肉組」，吃得到戰斧豬排、帶皮五花肉、鐵板燒肉片等多款肉品，加上韓式調味、台畜安心的豬肉，即拆即烤，讓大家中秋節吃肉吃爽爽。想要省優惠記得結帳時輸入推薦代碼「ivychi」，即享全店95折優惠，在「加入台畜官網會員送100元購物金」，就可以省更多哦～

2023台畜中秋禮盒菜單

｜2023聯名烤肉組訂購方式｜

｜運費｜：中秋烤肉組只要購買一組就享免運

官網：https://shop.tham.com.tw

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2023中秋烤肉組合推薦｜台畜肉品 中秋烤肉組

60 年肉品專家的台畜，

在今年中秋節變出新花樣，

攜手「Meat Love橡木炭火韓國烤肉」，

以及日系燒肉的「乾杯燒肉居酒屋」，

推出5款2023宅配中秋烤肉禮盒，

從 3-4 人的小聚經典組合到8-12人的派對組合，

價格分別是 $899、$1199、$1699、 $2799，

可以依自己的喜好選擇口味，

也能一次把日韓口味全包走，

讓不吃牛的人可以大口吃肉，

真的是超方便的中秋烤肉組合！

台畜2023中秋烤肉組合｜5-7人Meat Love 大發韓味烤肉組$1699

台畜中秋烤肉組合，

下訂就只需要在家冷凍烤肉組合就可以了，

每個產品都是獨立包裝，

要烤肉的前一天拿到冷藏退冰，

隔天拆封就能馬上烤肉，

完全不用在醃肉、備料，

對今年剛有小朋友的我們來說，

是最便利最輕鬆的選擇了！

台畜中秋烤肉組合｜Meat Love 大發韓味烤肉組 內容物

Meat Love 韓式秘辣帶皮五花(400g) 2 包

Meat Love 蜜醬梅花肉片(340g) 2 包

迷迭香戰斧豬排(200g) 2 包

原味帶骨德式香腸(750g) 1 包

RÒU 口口噴汁珍珠香腸-辣味(500g) 1 包

鐵板燒肉片(500g) 1 包

加贈： 豆仁哥毛豆(130g) 2 包

Meat Love 橡木炭火韓國烤肉聯名的「Meat Love大發韓味烤肉組」，是2023中秋限定口味哦～





想要簡單和家人一起烤肉，

5~7人的烤肉組合，

又想來點韓式口味的話，

台畜 x Meat Love 橡木炭火韓國烤肉聯名的烤肉組合

「Meat Love大發韓味烤肉組」推薦給你們，

其中的有兩款肉品是今年中秋限定，

我們趕緊來看看吧！

Meat Love 韓式秘辣帶皮五花(400g)

說到韓國烤肉一定少不了豬五花肉，

這次台畜2923中秋烤肉禮盒中的限定口味，

「Meat Love 韓式秘辣帶皮五花」，

是一整條帶皮豬五花肉，

用上面有Meat Love特調的秘辣醬汁，

紅通通醬汁以為會很辣，

但放到鐵盤上吱吱作響，

逼出豬肉香氣和醬汁的鹹甜滋味，

看得我都食指大動了。

推薦料理方式：

前晚將肉片放到冷藏解凍 燒烤到半熟時，兩面再刷上包裝內的韓式秘辣醬汁，會更入味 表面烤至金黃焦脆時，可以開始剪開

Meat Love 韓式秘辣帶皮五花，

從側面看真的頗有厚度，

刷上特製醬料烤到表面焦脆，

真的超誘人的～

每塊切開都很有份量，

肥瘦肉分佈的蠻均勻的，

咬下去油脂會噴出來，

吃起來彈脆不柴口，

豬皮部分很有勁道，

加上秘製醬料後不會太油膩。

醃製豬五花肉的醬料，

真的超級Perfect！

微辣帶點甜味的韓式醬料，

把豬五花肉變得更好吃，

搭配上生菜、蒜頭一口吃，

超涮嘴解膩～

Meat Love 蜜醬梅花肉片(340g)

這套台畜中秋烤肉組合，

Meat Love 蜜醬梅花肉片有兩份，

每包都很有份量，

在肉品上選擇台灣梅花豬，

每片油花瘦肉都很均勻，

切成0.3公分的厚度，

夾起來很厚實耶！

推薦料理方式：

前晚將肉片放到冷藏解凍 肉片拿出來時可以先和醬汁攪拌再浸泡5分鐘後再烤肉

Meat Love 蜜醬梅花肉片，

肉片都有醃製入味，

重點蜜醬是用清甜水梨和蜂蜜、洋蔥、薑等多種蔬果調和的，

讓梅花肉吃起來帶有清爽的甜味，

超合我這南部人的口味！

原味帶骨德式香腸(750g約10支)

原味帶骨德式香腸外觀很驚人，

德式香腸是用豬前腿肉和豬腹脅肉混合，

中間插上豬肋骨，

還沒開烤就有淡淡的煙燻香。

烤過後的德式香腸，

咬下去肉質彈脆會噴汁，

燒烤過後的豬肋骨香氣十足，

每口都有多層次的風味，

比熱狗好吃100倍！

鐵板燒肉片(500g)

鐵板燒肉片也是選用梅花豬肉，

肉片紋路是漂亮的大理石紋，

油脂和瘦肉分布均勻，

每片肉也都醃製的入味。

特製醃醬醃漬入味過的梅花肉，

烤過後香氣逼人且肉質嫩口，

味道更是迷人順口，

鹹甜中帶點微辣，

達到去油解膩的效果。

搭配生菜一起吃，

脆中帶彈、甜中帶辣，

豐富口感會讓人一口接一口。

RÒU 口口噴汁珍珠香腸-辣味(500g)

中秋烤肉怎麼可以缺香腸呢！

台畜2023中秋烤肉禮盒，

就有辣味的RÒU口口噴汁珍珠香腸，

是用原味珍珠香腸加辣椒片醃製入味，

仔細一瞧可以看到裡面的辣椒哦。

而且RÒU口口噴汁珍珠香腸，

是傳承老師傅手藝製成的，

在台畜旗下餐廳「肉RÒU by T-HAM」很熱銷，

買烤肉組就能吃到很方便。

燒烤過的珍珠香腸，

香氣非常的誘人，

咬下去裡面的油脂很多，

有香腸本身的甜味，

同時帶有香辣口感，

我覺得是有爽勁的辣感，

愛吃辣的朋友推薦值得一吃～

迷迭香戰斧豬排(200g)

台畜的戰斧豬排也是有醃過，

上面滿滿的迷迭香、小茴香、月桂葉等天然香料，

只打開包裝就能濃郁天然的香氣，

是那種聞了很舒服的味道。

戰斧豬排很有厚度，

燒烤過後香料的味道都被逼出來了，

清爽不會過於濃厚，

肉質上很有嚼勁但不會乾柴，

每一口都是豐富的香草味，

讓我吃了一塊會一直回味。

豆仁哥鹽味毛豆

台畜「Meat Love 大發韓味烤肉組」，

有加贈兩包豆仁哥鹽味毛豆，

很適合當下酒菜或開胃菜，

而且毛豆搭配澳洲海鹽，

吃完很順口很清爽，

不會覺得很鹹很膩，

配著重口味的肉一起吃很對味。

台畜2023中秋烤肉組合｜Meat Love 大發韓味烤肉組｜評價

這次台畜中秋烤肉組合真的讓我很驚艷，

和Meat Love橡木炭火韓國烤肉聯名，

鹹甜調味與豬肉相當match，

配上生菜、泡菜在炎炎夏日，

清爽解膩吃得很開心。

另外還有戰斧豬排、珍珠香腸等烤肉食材，

調味不會過重過於負擔，

真的是cp值蠻高的2023中秋烤肉組，

不用自己採買食材、醃製，

真的超級輕鬆方便的拉～

艾薇粉絲專屬｜台畜中秋烤肉禮盒優惠

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兩者可以同時使用，

真的超划算的哦～

台畜2023中秋烤肉組合｜哪裡買

台畜youtube：https://www.youtube.com/c/ThamTw