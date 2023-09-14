水相餐聚苑介紹

水相餐聚苑｜台中北屯網美餐廳、慶生約會餐廳首選！

水相餐聚苑，是一間台中在地經營十五年的餐廳，現在已經搬到中央公園附近，一整個大變身，變成獨棟的白色系網美餐廳。

多層次的白色調外觀、採光良好，室內結合了籐編的元素，輕奢又優雅的風格，十分好拍！餐點豐富、口味獨特，是許多人在台中聚餐、情侶約會、慶生聚餐的首選。

水相餐聚苑交通資訊

水相餐聚苑，位於台中市北屯區，鄰近台中中央公園，鄰近就有很多路邊停車格。從門口一進去，就可以看到一棟白色系的建築物，戶外庭院是許多網美拍照打卡的位置。在旅遊雜誌上有看過水相餐廳的報導，算是台中地標性的餐廳之一，唯美的新空間，光是環境就讓人不禁拿起手機，拍了好多照片，十分漂亮！

１．自行開車：直接導航水相餐聚苑，那附近都有停車位，很方便。

２．搭火車轉計程車：先搭火車到台中火車站，再坐計程車前往即可。

３．騎機車：直接導航水相餐聚苑即可抵達，附近都有停車格。

｜店名：水相餐聚苑

｜電話：04-2426-4288

｜地址：台中市北屯區經貿三路二段100號

我的食記: 水相餐聚苑｜台中北屯網美餐廳、慶生約會餐廳首選！

水相餐聚苑菜單價錢

水相餐聚苑的菜單，主要分成開胃菜、沙拉、湯品、燉飯、義大利麵、酒類飲品等等，種類十分多樣，份量也都很足夠，價格算是偏中高的，但因為他的裝潢、氣氛、餐點美味程度、以及擺盤，都很適合慶生、情侶約會或是朋友聚餐，整體用餐體驗很不錯，所以總是高朋滿座。

水相餐聚苑需要排隊預約嗎？

因為這是一間熱門的餐廳，建議大家可以線上提早預約，假日繁忙的時段，現場不一定會有位置，所以最好提早預約。如果有需要慶生的話，可以在備註提早告知店家，當天他們就會替您準備一個小蛋糕，還有幫忙拍照、並洗出來給您留作紀念。