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【台中吃到飽】Top5台中自助餐buffet推薦，特色價格總整理！

2023-09-15 09:56:16 V妞的旅行 人氣：104
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窩客好文

V妞的旅行

發表篇數：208篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台中林酒店LV森林百匯
phone04-2255-1111
place台中市西屯區朝富路99號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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台中吃到飽推薦清單台中自助餐如何預訂？台中buffet價格費用與各家特色一次整理，特搜台中吃到飽名單、優惠，從平價到奢華享受名單都有，可以參考評價來去預訂，讓你輕鬆找到想吃的台中吃到飽自助餐buffet，吃到飽還能省荷包。

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台中吃到飽自助餐

台中自助餐店家選擇，從平價到高級享受的選項都有，精選5家評價好的台中自助餐吃到飽店家。

 

# 饗食天堂

饗食天堂

｜營業時間：午餐 11:30-14:00、下午茶 14:30-16:30、晚餐 17:30-21:30（官網

｜評價：4.8 / 5

饗食天堂是台灣必吃Buffet連鎖品牌，價格平易近人，採開放式廚房，許多現場料理由主廚現點鮮做，各國料理多達200多道，現點現炒的中菜、烤排、鐵板、點心，每個月固定換菜比例三成，在全台灣都有分店，分店遍布台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，全餐期招牌餐點供應爐烤現切牛排、鐵板骰子牛、現煎天使紅蝦、人氣生魚片、壽司、手卷、霸王櫻桃鴨捲餅和70%生巧克力，假日晚餐更有提供嫩煎干貝、焗烤生蠔等等，生魚片有鮭魚、鮪魚、旗魚、黃金鯡魚等等，烤物種類也相當多，烤魚烤蝦應有盡有，另有提供雞尾酒、台灣啤酒無限暢飲。

 

# 漢來海港自助餐廳

漢來海港自助餐廳

｜營業時間：午餐11:30-14:00、下午茶14:30-16:30、晚餐17:30-21:30（官網

｜評價：4.8 / 5

漢來海港自助餐廳的招牌主打「豐富新鮮的海鮮」，全台的分店遍布台北、桃園、台中、台南和高雄，自助海鮮菜色的豐富度堪稱全台之最，海鮮包含生魚片、蟹蟳類、花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝、大蝦，下午茶也能吃到螃蟹唷！依季節不定期更換食材，除了海鮮之外，還有將近兩百道的異國菜色讓你選，像是義式香料烤鮮魚、日本散壽司、關東煮、德國豬腳、肉腸、法式香料烤雞、油封鴨腿、燒臘、現燙鮮甜的牛肉湯、東石蚵仔煎、等等，彷彿吃遍了各國與台灣美食。

 

# 台中林酒店森林百匯

｜營業時間：午餐11:30-14:00、晚餐17:30-21:00官網

｜評價：4.5 / 5

林酒店森林百匯餐廳位在飯店一樓，全日供餐時段提供超過百道料理，包含中式經典料理、日式人氣料理、泰式美食、港式道地燒臘、西式風味料理，最受歡迎的就是海鮮區，像是波士頓龍蝦湯、焗烤生蠔、椒鹽大蝦、生魚片、三點蟹或旭蟹都補得很快，片皮鴨也很值得一嚐，正餐種類豐富外，點心有人氣西點蛋糕，冰淇淋是哈根達斯。

 

台中吃到飽自助餐常見問題

 

台中吃到飽自助餐總結

（圖：）

分享完台中吃到飽自助餐buffet價格費用與各家特色，大家可以參考評價來去預訂，讓你輕鬆找到想吃的台中buffet，吃到飽還能省荷包，最後把名單彙整在下方。

 

▼全台吃到飽自助餐分享

▼台北吃到飽自助餐分享

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Taichung-travel

 

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