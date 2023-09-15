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【墾丁民宿】Top3墾丁民宿，泳池包棟推薦，可烤肉玩水！

2023-09-15 15:00:44 V妞的旅行 人氣：103
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窩客好文

V妞的旅行

發表篇數：207篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：屏東縣 > 恆春鎮

造訪商家：日和灣居Sunshine Liv.
phone08-888-3663
place屏東縣恆春鎮南灣路48號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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墾丁民宿

推薦最熱門、最人氣的墾丁民宿！本篇文章精選墾丁民宿，包含泳池、無敵海景、又可包棟的墾丁民宿，無論是在浴缸泡澡時愜意欣賞夕陽美景，或是在泳池邊眺望無垠海洋，這篇文章都不容錯過。這20間墾丁民宿，最值得推崇的是有獨立游泳池，再也不用去外面人擠人，能隨時隨地、自由自在的在民宿的泳池邊吹吹海風，欣賞闊麗海景。特別適合家族旅遊、親子同樂、大學朋友、員工旅遊，一起揪團來入住，放鬆度個假。(首圖:日和灣居)

👉墾丁飯店：【墾丁飯店推薦】Top20墾丁民宿，海景第一排！新開幕！

墾丁飯店 / 墾丁親子飯店 / 墾丁民宿 / 墾丁包棟Villa墾丁泳池飯店 /墾丁寵物飯店

 

 

墾丁民宿

1. 日和灣居

雙人房低價位：左右

Booking訂房

｜交通：開車自駕前往，住宿有免費停車位

｜親子入住：2歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4-6人房可供多人入住

  • 2020年新開幕！無敵海景的墾丁首選民宿，去南灣海灘走路3分鐘，玩水很方便
  • 極簡純白色的空間，很適合放鬆度假
  • 房間寬敞乾淨，有專屬陽台可以欣賞海景
  • 沐浴備品使用的是頂級有機 O. Bigelow品牌，洗起來超放鬆
  • 早餐以西式為主，清爽又豐盛，用餐環境是海天一色的景緻
  • 小缺點是日和灣居沒有電梯，需要扛著行李上下樓

 

2. 美好生活旅店

雙人房低價位：左右

Booking訂房

｜交通：搭乘客運在「船帆石」下車，走路3分鐘；自駕前往，有提供免費停車場

｜親子入住：5歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住

  • 很有設計質感的海景民宿！正對船帆石海岸，窗外的海景超療癒！
  • 2018年新開幕！設施相對新穎！每個角落拍照起來都超美！家具擺設美觀
  • 房間精緻且溫暖，床單質感舒服，地板是柚木，赤腳踩在上面超舒服，還有泡澡浴缸，採光明亮舒適
  • 美味的現做早餐！吐司超好吃，是老闆自己做的，每天還會換菜單

 

3. 姊妹沙灘別墅

雙人房低價位：左右

Booking訂房

｜交通：搭乘客運抵達「墾丁小灣」或「墾丁大街」，飯店提供免費接駁服務；自駕前往，有提供免費停車場

｜親子入住：5歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4-10人房可供多人入住

  • 包棟別墅的最佳選擇！可以包下一棟4間房，共10人住的房型
  • 彷彿住在英式莊園內，裝潢精緻漂亮
  • 提供免費下午茶可以享用！餐點相當用心，每天下午15:00-17:00提供
  • 地點不在墾丁大街上，但提供免費接駁車往返墾丁大街（18:30-21:30，每30分鐘一班），晚上很安靜
  • 房間舒適寬敞，沐浴備品是法國DAMANA有機沐浴用品，還有浴缸！
  • 早餐無比好吃，餐點精緻，令人相當滿意！
  • 服務人員相當體貼，很開心有個美好假期

墾丁民宿總結

墾丁-包棟

(圖: 初見恆美墾丁泳池包棟Villa)

介紹完20家墾丁民宿推薦名單，是不是想立刻出發渡假？墾丁有許多超Chill 的民宿可選擇，大人小孩都能玩得開心。立即訂購一間墾丁民宿，安排你的度假之旅吧！

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