【墾丁民宿】Top3墾丁民宿，泳池包棟推薦，可烤肉玩水！

推薦最熱門、最人氣的墾丁民宿！本篇文章精選墾丁民宿，包含泳池、無敵海景、又可包棟的墾丁民宿，無論是在浴缸泡澡時愜意欣賞夕陽美景，或是在泳池邊眺望無垠海洋，這篇文章都不容錯過。這20間墾丁民宿，最值得推崇的是有獨立游泳池，再也不用去外面人擠人，能隨時隨地、自由自在的在民宿的泳池邊吹吹海風，欣賞闊麗海景。特別適合家族旅遊、親子同樂、大學朋友、員工旅遊，一起揪團來入住，放鬆度個假。(首圖:日和灣居)

👉墾丁飯店：【墾丁飯店推薦】Top20墾丁民宿，海景第一排！新開幕！

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墾丁民宿

1. 日和灣居

｜雙人房低價位：左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通：開車自駕前往，住宿有免費停車位

｜親子入住：2歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4-6人房可供多人入住

2 020 年新開幕！無敵海景的墾丁首選民宿 ，去南灣海灘走路3分鐘，玩水很方便

，去南灣海灘走路3分鐘，玩水很方便 極簡純白色的空間 ，很適合放鬆度假

，很適合放鬆度假 房間寬敞乾淨， 有專屬陽台可以欣賞海景

沐浴備品使用的是頂級有機 O. Bigelow 品牌 ，洗起來超放鬆

，洗起來超放鬆 早餐以西式為主，清爽又豐盛，用餐環境是海天一色的景緻

小缺點是日和灣居沒有電梯，需要扛著行李上下樓

2. 美好生活旅店

｜雙人房低價位：左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通：搭乘客運在「船帆石」下車，走路3分鐘；自駕前往，有提供免費停車場

｜親子入住：5歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4人房可供多人入住

很有設計質感的海景民宿！正對船帆石海岸，窗外的海景超療癒！

2018年新開幕！設施相對新穎！ 每個角落拍照起來都超美！家具擺設美觀

每個角落拍照起來都超美！家具擺設美觀 房間精緻且溫暖 ，床單質感舒服，地板是柚木，赤腳踩在上面超舒服， 還有泡澡浴缸，採光明亮舒適

，床單質感舒服，地板是柚木，赤腳踩在上面超舒服， 美味的現做早餐！吐司超好吃，是老闆自己做的，每天還會換菜單

3. 姊妹沙灘別墅

｜雙人房低價位：左右

｜｜Booking訂房｜

｜交通：搭乘客運抵達「墾丁小灣」或「墾丁大街」，飯店提供免費接駁服務；自駕前往，有提供免費停車場

｜親子入住：5歲（含）以下，在不佔床之情況下可免費與大人同住；有4-10人房可供多人入住

包棟別墅的最佳選擇！ 可以包下一棟4間房，共10人住的房型

可以包下一棟4間房，共10人住的房型 彷彿住在英式莊園內 ，裝潢精緻漂亮

，裝潢精緻漂亮 提供免費下午茶可以享用！ 餐點相當用心，每天下午15:00-17:00提供

餐點相當用心，每天下午15:00-17:00提供 地點不在墾丁大街上，但提供免費接駁車往返墾丁大街（18:30-21:30，每30分鐘一班），晚上很安靜

房間舒適寬敞，沐浴備品是法國DAMANA有機沐浴用品，還有浴缸！

早餐無比好吃，餐點精緻，令人相當滿意！

服務人員相當體貼，很開心有個美好假期

墾丁民宿總結

(圖: 初見恆美墾丁泳池包棟Villa)

介紹完20家墾丁民宿推薦名單，是不是想立刻出發渡假？墾丁有許多超Chill 的民宿可選擇，大人小孩都能玩得開心。立即訂購一間墾丁民宿，安排你的度假之旅吧！

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