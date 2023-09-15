基隆安樂平價海鮮料理推薦/外木山在地人推薦海鮮/龜吼漁港合菜海鮮料理-
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文章類別：娛樂-綜藝娛樂
海鮮美食盛宴，『帝龍海產餐廳』，讓您愛不釋口！🐟
基隆安樂海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』讓您嚐盡海洋鮮味的絕佳去處，無論您是海鮮愛好者，還是喜歡挑戰新滋味的食客，『帝龍海產餐廳』絕對會讓您的味蕾跳動不已！🦀
照片提供：基隆安樂海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』
基隆安樂合菜料理推薦『帝龍海產餐廳』以多樣化的菜色為您提供極致的美食享受，桌菜、熱炒、海鮮應有盡有，無論您想要輕食享用，還是大快朵頤，『帝龍海產餐廳』都能滿足您的需求，基隆七堵快炒海鮮推薦『帝龍海產餐廳』不僅提供單點菜色，還有豐富的合菜選擇，適合親朋好友的聚餐。🍤
基隆安樂平價海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』『絕不能錯過的經典必點菜色』
生菜蝦鬆
龍蝦三明治
小卷米粉鍋
龍蝦沙拉海景盤
不是臭豆腐
黃金泡菜牛
德國豬腳
照片提供：基隆安樂合菜料理推薦『帝龍海產餐廳』
「海鮮鮮味，滿足您的味蕾」，基隆市平價海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』深信，新鮮的海鮮能夠為每位顧客帶來無限的美味和快樂，『帝龍海產餐廳』的廚師專業且充滿創意，以新鮮食材為基礎，創造出一道道精緻可口的菜餚，讓您在『帝龍海產餐廳』享受到最真實的海鮮美味，外木山海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』隨時為您提供專業的服務，確保您在『帝龍海產餐廳』度過一個美好的用餐時光。🍽️
照片提供：基隆七堵快炒海鮮推薦『帝龍海產餐廳』
誠摯地邀請您前來龜吼漁港快炒海鮮推薦『帝龍海產餐廳』，一同品味海洋的鮮味，享受美食的狂歡，無論是與家人共享美味，還是和朋友一同聚餐，『帝龍海產餐廳』都能為您帶來美好的回憶，『帝龍海產餐廳』讓您的味蕾沉浸在鮮美的海鮮世界中，讓您的用餐體驗更加豐富多彩。
基隆安樂平價海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』聯絡資訊
營業時間｜11:00-21:00
店家地址｜基隆市安樂區基金三路52號
聯絡電話｜02-2431-0970
基隆安樂在地人推薦海鮮『帝龍海產餐廳』外部網頁
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帝龍海產餐廳｜店家日報
https://buzzdaily.tw/store.php?id=aj2023081702
帝龍海產餐廳｜星級店家
https://star.soeasy.today/street/aj2023081702
照片提供：基隆七堵聚餐餐廳推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：基隆市平價海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：基隆市在地人推薦海鮮『帝龍海產餐廳』
照片提供：外木山海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：外木山合菜料理推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：龜吼漁港快炒海鮮推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：龜吼漁港聚餐餐廳推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：龜吼漁港平價海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：外木山在地人推薦海鮮『帝龍海產餐廳』
照片提供：龜吼漁港聚餐餐廳推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：龜吼漁港海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：基隆安樂平價海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：基隆安樂在地人推薦海鮮『帝龍海產餐廳』
照片提供：基隆安樂快炒海鮮推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：基隆七堵平價海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』
照片提供：基隆七堵在地人推薦海鮮『帝龍海產餐廳』
照片提供：基隆市平價海鮮料理推薦『帝龍海產餐廳』
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