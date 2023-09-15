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台中素月餅推薦/神岡中秋月餅禮盒/中秋禮盒宅配推薦-『朱記素餅』品味中

2023-09-15 22:14:25 特別企劃 人氣：106
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發表篇數：77篇

文章類別：娛樂-綜藝娛樂

中秋節月餅，何不嚐鮮純素美味？

台中神岡素月餅推薦『朱記素餅』自民國76年創立以來，一直秉持純素主義，絕不含蛋奶素，也絕不添加防腐劑，『朱記素餅』為廣大素食朋友提供安心又美味的選擇，特別開發了純清素食月餅和素食訂婚喜餅，不含蛋、奶，更是絕無防腐劑，台中潭子中秋月餅禮盒推薦『朱記素餅』極度注重原料來源，堅持做到純清素食，讓您吃得既安心又健康！

照片提供：台中神岡素月餅推薦『朱記素餅

 

台中神岡中秋禮盒宅配推薦『朱記素餅』『素食愛好者的最愛！』

 

小月餅禮盒(椰香松子酥、純綠豆小月餅、香菇彩頭酥、香菇小月餅、金秸小月餅)

台式中秋月餅-綠豆椪

各式中秋禮盒

訂婚喜餅

鳳梨酥

金棗酥

照片提供：台中潭子中秋月餅禮盒推薦『朱記素餅

 

朱記素餅』的每一款產品都堅守純素原則，絕不含蛋、奶製品，也不含添加防腐劑，不追求貪多少利益，而是真心提供最良心的產品，台中大雅訂婚喜餅推薦『朱記素餅』堅持純清素食，為素食消費者打造放心、開心的購物體驗！關於口感和口味的疑慮？別擔心，『朱記素餅』顛覆了素食不好吃的刻板印象，用心研發每一款產品，無論是口感還是口味，都能夠媲美葷食，為素食者帶來美味的享受。

照片提供：台中大雅中秋月餅宅配推薦『朱記素餅

 

台中神岡中秋月餅宅配推薦『朱記素餅』中秋節佳節預購及宅配資訊：

 

8/20-9/19 預訂95折

 

中秋佳節即將來臨，宅配送禮方便有心意！

無論您選擇『朱記素餅』官網、蝦皮賣場或是PcHome商店街，都能輕鬆下訂購買，讓您的節日購物無負擔，送禮不耽誤！

 

選擇『朱記素餅』，讓你的味蕾感受驚喜與美味！

純素不無聊，美味不需妥協！🌿💚

 

台中神岡中秋禮盒宅配推薦『朱記素餅』聯絡資訊

營業時間｜08:00-20:00

店家地址｜台中市神岡區中山路970-1號

聯絡電話｜04-2562-1006

 

台中北屯中秋節送禮推薦『朱記素餅』外部網頁

 

朱記素餅｜官方網站

https://rink.cc/o7tyt

朱記素餅｜Facebook粉絲專頁

https://rink.cc/bctd8

朱記素餅｜蝦皮賣場

https://rink.cc/s8z1q

朱記素餅｜PCHOME商店街

https://rink.cc/kla3x

朱記素餅｜加入LINE好友

https://rink.cc/xx955

朱記素餅｜GOOGLE地圖

https://rink.cc/jkzy3

朱記素餅｜店家日報

https://buzzdaily.tw/store.php?id=aj2023082402

朱記素餅｜星級店家

https://star.soeasy.today/street/aj2023082402

照片提供：台中北屯中秋禮盒宅配推薦『朱記素餅

照片提供：中秋禮盒宅配推薦『朱記素餅

照片提供：訂婚喜餅推薦『朱記素餅

照片提供：台中神岡中秋月餅宅配推薦『朱記素餅

照片提供：台中潭子中秋禮盒宅配推薦『朱記素餅

照片提供：台中大雅訂婚喜餅推薦『朱記素餅

照片提供：台中北屯素月餅推薦『朱記素餅

照片提供：中秋月餅禮盒推薦『朱記素餅

 

 


本內容由店家日報授權，他人非經授權不許轉載、重製、公開播送或公開傳輸。[引用來源]

 

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