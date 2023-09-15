台中素月餅推薦/神岡中秋月餅禮盒/中秋禮盒宅配推薦-『朱記素餅』品味中
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中秋節月餅，何不嚐鮮純素美味？
台中神岡素月餅推薦『朱記素餅』自民國76年創立以來，一直秉持純素主義，絕不含蛋奶素，也絕不添加防腐劑，『朱記素餅』為廣大素食朋友提供安心又美味的選擇，特別開發了純清素食月餅和素食訂婚喜餅，不含蛋、奶，更是絕無防腐劑，台中潭子中秋月餅禮盒推薦『朱記素餅』極度注重原料來源，堅持做到純清素食，讓您吃得既安心又健康！
照片提供：台中神岡素月餅推薦『朱記素餅』
台中神岡中秋禮盒宅配推薦『朱記素餅』『素食愛好者的最愛！』
小月餅禮盒(椰香松子酥、純綠豆小月餅、香菇彩頭酥、香菇小月餅、金秸小月餅)
台式中秋月餅-綠豆椪
各式中秋禮盒
訂婚喜餅
鳳梨酥
金棗酥
照片提供：台中潭子中秋月餅禮盒推薦『朱記素餅』
『朱記素餅』的每一款產品都堅守純素原則，絕不含蛋、奶製品，也不含添加防腐劑，不追求貪多少利益，而是真心提供最良心的產品，台中大雅訂婚喜餅推薦『朱記素餅』堅持純清素食，為素食消費者打造放心、開心的購物體驗！關於口感和口味的疑慮？別擔心，『朱記素餅』顛覆了素食不好吃的刻板印象，用心研發每一款產品，無論是口感還是口味，都能夠媲美葷食，為素食者帶來美味的享受。
照片提供：台中大雅中秋月餅宅配推薦『朱記素餅』
台中神岡中秋月餅宅配推薦『朱記素餅』中秋節佳節預購及宅配資訊：
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純素不無聊，美味不需妥協！🌿💚
台中神岡中秋禮盒宅配推薦『朱記素餅』聯絡資訊
營業時間｜08:00-20:00
店家地址｜台中市神岡區中山路970-1號
聯絡電話｜04-2562-1006
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照片提供：台中北屯中秋禮盒宅配推薦『朱記素餅』
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照片提供：訂婚喜餅推薦『朱記素餅』
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