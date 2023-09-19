「高雄燒肉吃到飽」豬麻吉韓式燒烤，其實最便宜的吃到飽價格就很夠吃了｜泡菜火鍋湯底還不錯｜韓式小菜好吃

應該很多人滿喜歡吃到飽的餐廳吧！！少年今天這一篇食記要來分享位於高雄前金區的「豬麻吉韓式燒烤」

豬麻吉韓式燒烤 高雄市前金區中山二路575號 07-2812000

營業時間：1100-2230

這一間豬麻吉少年上班時只要有走中山路的話都一定會看到，不過一開始看到時看到餐廳外觀時覺得還好，只猜的出來大概是一間韓式燒烤店，後來因為要招待實習生們吃飯來拜訪豬麻吉，進到餐廳時有點訝異進到餐廳內的感覺和在外面看它的外觀有一點不太一樣。

進到餐廳內發現餐廳的空間和內用座位比想像中的還要來的大，自己覺得餐廳的裝潢還滿少女的，呈現一種很年輕的、很粉色系的裝潢基調，第一印象就是餐廳內的不同角落都裝飾著彩色氣球，總之餐廳給人一種活潑年輕的氛圍

這一間豬麻吉的消費模式是屬於「吃到飽的模式」，而且還是火烤兩吃吃到飽。

消費價格分成469元、599元和799元的三種吃到飽價格（均要再加收一成服務費），簡單來說最便宜的469元就是餐廳內的「自助吧」的肉品、蔬食、韓式小菜、熟食、飲品和甜點都可以無限續用。

那麼599元的豪華餐和799元的頂級餐跟最便宜的吃到飽價格469元差別在哪裡呢？自己吃完後覺得最大的差別就是可以點比較高級的肉品以及海鮮，因為豬麻吉的自助吧可以吃到的肉品海鮮和牛肉是最少的，豬肉是最多的，再來就是雞肉，所以想吃牛肉或是海鮮的朋友就是得點到豪華餐或是頂級餐才能爽吃比較高檔的海鮮

所以少年先來介紹豬麻吉最便宜的吃到飽價格469元，餐廳內提供了什麼吃到飽的餐點給消費者，少年的食記紀錄是中午用餐的時間

肉品區

豬麻吉的自助吧所有餐點都是由客人自取的，客人都可以在自己的餐桌上找到裝肉品的大鐵盤和裝韓式小菜的小鐵盤，而當天所看到的自助吧肉品就如同少年前面所說的，所看到的豬肉肉品是最多的，牛肉是最少的，而少年喜歡吃的雞肉在豬麻吉也算是不少，大部分的肉品都是有經過調味的，像是黑胡椒豬、麻辣豬、泡菜豬、泡菜雞和三杯雞等等肉品

自己吃完後的感覺就是假設沒有特別想要吃什麼高檔的肉品，其實自助吧的肉品種類對於少年來說就已經夠吃了

在肉品區旁則是提供一些烤肉需要的醬料和調味罐，像是柚子醬以及韓式辣醬等醬料

蔬食區

在肉品區旁就是蔬食區，提供了10多種蔬菜，另外還提供一些韓式小菜像是韓式泡菜、海帶芽以及辣豆芽菜等等，而豬麻吉的火鍋湯底當天自己在聽現場的服務人員講解有韓式泡菜鍋和部隊鍋，少年當天選的是韓式泡菜鍋，自己覺得它的泡菜鍋味道滿不錯的，我也很喜歡它們的韓式小菜，都值得推薦

火鍋的湯底加湯由客人自取自用

現場也有提供白飯和黑咖哩醬供客人自取

熟食區 提供了一些韓式料理和異國料理

熟食區少年只吃了幾樣，坦白說自己不喜歡它的韓式煎餅和韓式炸雞，口感上和自己曾吃過其他家的韓式料理不太一樣，雞腿排吃起來還不錯

除了白飯之外，現場也有提供台式麵條供客人自取自煮

飲品區

飲品區有碳酸飲料、果汁、茶飲、冰沙和咖啡機，不過少年當天拜訪時咖啡機故障中，所以少年當天並沒有喝到自己喜歡的咖啡，不過自己觀察到豬麻吉提供給客人盛裝飲品的容器是免洗的紙杯

另外現場也有提供一些韓式飲品，不過是需要另外收費的

甜品區

豬麻吉的甜品區就是只有一種香草霜淇淋，現場還有提供一些配料用來搭配霜淇淋食用，坦白說豬麻吉的甜品區對於自己來說是有點弱啦

而少年當天吃的是799元的吃到飽價格，可以另外點一些比較高檔的食材像是天使紅蝦、松阪豬、牛舌以及北海道帆立貝等等食材，第一輪的話是由服務人員會幫客人上基本的份量，之後客人要再加點豪華餐或是頂級餐的食材，就是掃描餐廳給的QRCODE來點餐，由服務人員來送餐

服務人員也會不定時的來幫客人更換烤盤上的烤紙，有需要換烤紙的客人也可以即時向現場的服務人員反映

食記心得

對於少年來說，就以當天現場所提供的肉品種類和蔬食種類來說，沒有要求什麼高檔肉品的前提下，其實最便宜的吃到飽價格就很夠吃了，另外當天所吃到的火鍋湯底和韓式小菜也都相當不錯，不過它的幾道韓式熟食料理自己覺得不太ok，不是說不好吃，而是自己吃完覺得比較沒有那一種韓式風味，再來就是喜歡甜食的朋友來這邊用餐可能會一點失望，現場就是只有提供一種香草霜淇淋而已。

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