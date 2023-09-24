《鮮切原肉廠》2023年中秋烤肉組合開箱！海陸食材大全配，輕鬆夯肉過中秋！苗栗烤肉食材大開箱！ @傻蛋夫妻生活札記

中秋夯起來！位於頭屋交流道旁的『鮮切原肉廠』，又在2023年中秋節前夕推出了豐盛的烤肉組合啦！不論是雞、豬、牛、海鮮等全都有！超滿足的份量，讓中秋烤肉時不用四處奔走採買，輕鬆簡單就能大口吃肉！文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。

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🔺『鮮切原肉廠』是專門供應平價與高級牛排館肉品的肉品加工廠，也是苗栗唯一的合法醃製肉料廠！原本主要對應的都是需要大量使用肉品的店家，現在因應中秋，也有對一般民眾販售“中秋烤肉組合”啦！

🔺而他們的位置就在“鱺魚小吃店”的正隔壁！老闆還表示，如果有想要開牛排餐廳或加盟安格斯，也都可以找他們提供肉品或批發真空包裝，甚至零買代工都可以找他們詢問價格喔XD

🔺這是今年2023年『鮮切原肉廠』推出的中秋烤肉組合菜單！主要以牛肉為主，可供應4-12人食用！如果不能到安格斯牛排館門市或工廠取貨，也可以使用黑貓冷凍宅配，宅配費用為每件300元！而工廠的對面就是7-11，寄件方便且不延遲，基本上第二天就可以到貨！

【 鮮切原肉廠訂購連結 】

🔺除了組合套餐以外，也有肉類單品可以選購！不論是想要吃原味自己刷醬，或是調好味的基本都有！

【 鮮切原肉廠訂購連結】

🔺這次我們開箱的是10-12人份、價值$4200的饗宴海陸組！不僅每個品項都獨立冷凍真空包裝，而且還很貼心的用保麗龍箱保持肉品的溫度與鮮度！

🔺隨便擺就滿滿一桌~超級澎派豐盛der！而且工廠因為有特殊的鋸台！所以肉片都有最適合燒烤，號稱黃金比例的厚度！而且解凍也相當快速，急的話連著包裝丟到水裡沒幾分鐘就解凍完成啦！

🔺鹹豬肉 500g，首先就先來一個每年烤肉我都會特別去買的三層鹹豬肉啦！而且這個還是已經事先醃製過了，省了我不少事呢XD

🔺義式豬小排 500g，這個豬小排口感也相當鮮嫩且有口感，只要簡單煎一下就吱吱冒油~整個香的勒~~~

🔺澳洲沙朗烤肉片500g，這個部位口感屬於油花少、肉感扎實且風味厚重的部位！如果喜歡肉感重且不要太油的人，這個部位相當可以！

🔺嫩煎里肌烤肉片500g，嫩煎里肌也稱為板腱，中間一條筋的通過就是它的特色之一，也是我們在好市多最常買的品項！而這的口感比較扎實有嚼勁，且牛肉味道豐富！喜歡帶有咀嚼口感的牛肉，這的部位最適合！

🔺美牛梅花烤肉片500g，牛梅花的部分使用的是油脂充沛的背肩肉！精瘦柔軟中又帶著豐沛的大理石油花，是最適合燒烤的部位之一！

🔺PS沙朗牛烤肉片500g，PS也是最高等級的沙朗牛片！比起上面的澳洲沙朗油質更豐富一些，肉質、肉汁也更鮮嫩！兩個相比這個更討我喜歡一些！

🔺澳洲丁骨烤肉片500g，丁骨是紐約客與菲利牛排的中心部！所以一隻丁骨就包含了兩種肉品！菲力的精瘦鮮嫩與紐約客的油嫩與嚼勁，一種品項就可以滿足兩個口感！

🔺帶骨牛小排烤肉片500g，這也是我最愛的品項之一！尤其是骨頭旁邊的骨膜~懂吃的人才不會放過這呢XD

🔺海鮮種類也是蠻豐盛的！裡面包含了鮮凍魷魚 4隻、格陵蘭比目魚 2片、鮮凍草蝦 1盒、鮮凍扇貝 1包！豐富的海鮮更是讓整個中秋烤肉組合錦上添花，更加豐富完整！

🔺而且有發現到，今年的肉品切的比以往再更薄了一些，老板說前幾年試賣有客人反應太厚，生熟不好掌握，所以今年也試著切薄一點~

🔺體驗下來也的確是好烤很多~而且因為比較薄的關係，口感吃起來也比前幾年厚片的感覺嫩上不少！看來這個薄切有加分~

🔺而且還要這樣烤的恰恰出油才更好吃啊~~~

🔺簡單刷上烤肉醬、包個生菜、蒜片、泡菜就很讚喔XD

🔺而且這個最大的“饗宴海陸組”品項也蠻多的，再也不用準備多元食材而東奔西跑，或是跑了Costco但一個品項就一大盒，整晚只吃零星幾種肉品！差不多的價錢，也可以有更輕鬆、更多元的選擇耶！乾杯啦XD【喝酒不開車，開車不喝酒】

整體來說，『鮮切原肉廠』的2023年中秋組合不僅肉品豐盛，而且份量十足~烤肉一箱全搞定，超級方便！此外，他們家的全部肉品也都是原肉現切且有送檢，爽吃之餘也不怕吃到組合肉~對於食安特別要求的世代更是相當的安心！看來中秋烤肉輕鬆簡單也是可以大口吃肉的啦XD

【店家資訊】

☎店家訂購連結：

鮮切原肉廠訂購連結：https://lin.ee/qNeqxkY

☎訂購專線：

工廠：037-255588

苗栗：0981-006600

桃園：0918-636363

📍取貨地點與聯絡電話：

鮮切原肉廠：苗栗縣頭屋鄉象山路231號【037-255588】

安格斯牛排苗栗店：苗栗市為公路185號【037-261616】

安格斯牛排桃園龍岡店：桃園市中壢區龍東路341號【03-4387878】

⏰營業時間：

工廠：11:00-21:00【每週六、日公休】

店面：11:00-21:00

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**本文感謝“鮮切原肉廠”邀約！內文為真實感受分享！**

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