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> 圖文創作 > 【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種東南亞早午餐，均一價339元/平價、高CP值、大份量/東區早午餐首選

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種東南亞早午餐，均一價339元/平價、高CP值、大份量/東區早午餐首選

2023-09-20 13:07:25 小噗 人氣：99
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發表篇數：683篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：ABV南洋餐酒館
place台北市大安區光復南路280巷39號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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 ABV Bar %26; Kitchen 南洋餐酒館.jpg

店家資訊:

ABV南洋餐酒館-台北國館店-世界精釀啤酒

官網：https://www.abv.com.tw/southeast-asian/

南洋餐酒館訂位： 02-2721-0760

營業時間：中午12:00～凌晨 1:30

地址：台北市大安區光復南路28039

粉絲頁：https://www.facebook.com/ABVbeer10

IGhttps://www.instagram.com/abv_southeast_asian/

球賽轉播節目表：http://abv.com.tw/livesport/

東區早午餐推薦、國父紀念館站早午餐首選、台北大安區早午餐必吃~【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種"ABV南洋餐酒館"【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

喜歡品嚐東南亞風味料理的我，最近收入了"ABV南洋餐酒館"，網羅泰國料理、越南菜、印尼菜、星馬料理等9個東南亞國家的特色道地美食料理，推出10道豐盛又大份量的早午餐，價位十分超值，只要339元，實在超佛心

搭配來自世界各國300款以上的精釀啤酒，環境圍繞滿滿的東南亞特色風情，彷彿一秒到國外，讓您品嚐當地的美味佳餚，猶如用10種特色餐點，環遊整個東南亞【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種原文網址: 【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種東南亞早午餐，均一價339元/平價、高CP值、大份量/東區早午餐首選

店家鄰近捷運國父紀念館站，自2號出口出站，步行約5分鐘即可到達

位於眾多餐廳的巷弄中，充滿南洋風格的裝潢設置，店外的戶外座位，讓人彷彿一秒掉入國外街頭，有種偽出國的fu

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

竹編的燈飾，加上充滿南洋風的掛畫，舒適的座椅，多為四人~六人座位，無論家庭聚餐、朋友餐敘、情侶約會皆合適

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

ABV南洋餐酒館的主廚團隊實地走訪當地，網羅泰國、越南、緬甸、馬來西亞、菲律賓、寮國、新加坡、印尼、柬埔寨的傳統美食

重新演繹創新東南亞的料理，讓餐點注入新的靈魂，讓東南亞的特色風味美食，完整的呈現給大家

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

在店內，隨時提供來自德式、美式、英式、比利時超過300種的精釀啤酒，每週更換30~40種啤酒風味

吸引眼球的大冰箱內還有很多如荷蘭、希臘、奧地利、法國、南非、匈牙利等...超過30個國家的啤酒

開店至今，已引進過超過3000種以上的精釀啤酒

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

*早午餐共10種餐點，均一價 $339+10%

*隨餐附 南洋咖椰吐司、紅茶or美式咖啡

*每天供應至下午四點

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

南洋料理因地理及人文因素，口味在於融合各種不同鹹、甜、辣、酸、香等多重滋味，口感相當多元豐富

ABV南洋餐酒館，以泰式料理以及東南亞9個國家為主的特色料理呈現，每樣都匯集精髓的料理，都令人印象深刻

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

早午餐均附 咖椰吐司

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

咖椰吐司是東南亞料理的特色小點，將半熟水波蛋攪勻後，拿吐司沾著蛋液品嚐

吐司外層烘烤至外酥內軟，裡面夾著半融化的奶油及甜香的咖椰醬，搭配滑順的蛋液，鹹鹹甜甜的相當好食

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

早午餐隨餐附有飲品 (紅茶/咖啡 擇一)

美式咖啡

無糖，香醇的咖啡香氣，口感順口好飲

紅茶

無糖，富有香醇的茶香，清新不苦澀，清涼消暑氣

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

火烤沙嗲雞肉串早午餐 $339+10% (附咖椰吐司、飲料) 附 參巴醬

餐點份量十足，CP值超高，大部份基本主食不同

基本上都有 蒜油拌飯、小魚乾、香炒花生、蝦餅、生菜

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

蝦餅烘烤的香酥脆，相當涮嘴，並帶有點微辣口感

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

蒜油拌飯

米粒相當軟Q甜香，搭配澆淋的蒜油，品嚐起來飄香又滋味豐富

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

小魚乾、香炒花生

口感偏甜口，一起拌飯挺不錯的，或是單吃都美味

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

火烤沙嗲雞肉串

雞肉串外層有刷上一層香料咖哩醬，內層肉質不會過於柴口，口感軟嫩適中，並帶有香氣撲鼻的辛香料氣息

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

早午餐附有兩種醬料

紅色的是參巴醬，幾乎每份早午餐都會附，帶有微辣及蝦米和洋蔥、紅蔥頭的香味，口感綜合甜辣滋味，可以搭配生菜或是拌飯都很不錯喔

黃色的是獨特特調醬汁，加入花生及各種香料調和而成，最後加入芹菜，可以搭配雞肉串，口感相當多層次的美味

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

新加坡海南雞 $339+10% (附咖椰吐司、飲料) 附 參巴醬

蒜油拌飯、小魚乾、香炒花生、蝦餅、生菜

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

將去骨雞腿使用真空低溫，舒肥方式烹調，最後冰鎮完成，所以肉質相當軟嫩細緻，外皮嫩Q，好吃到單吃都美味喔

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

還可以搭配附的油蔥醬，更添滋味，口感清新不油膩，相當爽口好吃

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

或是搭配新加坡道地的甜辣醬，口感香辣過癮，並帶有甜味，搭配海南雞簡直是絕配

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

泰式梅子豬肉咖哩早午餐 $339+10% (附咖椰吐司、飲料) 附 參巴醬

蒜油拌飯、小魚乾、香炒花生、蝦餅、生菜

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

泰式梅子豬肉咖哩

喜歡泰式料理的朋友會非常喜歡喔~豬肉以紅咖哩及梅醬醃製，口感酸甜開胃，充滿梅醬的自然滋味

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

肉質醇香美味，肥瘦香間，相當具有口感，越咀嚼香氣越散發，好吃到不可錯過喔

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

越式羅望子酸甜炒螺肉早午餐 $339+10% (附咖椰吐司、飲料) 附 參巴醬

蒜油拌飯、小魚乾、香炒花生、蝦餅、生菜

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

越式羅望子酸甜炒螺肉

主廚巧妙的加入羅望子(Tamarind)，又稱酸豆，在印尼羅望子是主菜的調味料之一，滋味偏酸，帶有層次及微甘，富有果膠，所以料理會有濃稠感

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

新鮮的螺肉，沒有腥味，清理得很乾淨，口感脆口有咀嚼感，帶有酸甜風味，感覺很好下飯，越吃越上頭呢

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

ABV南洋餐酒館，早午餐真是大份量又CP值爆高，份量多到要分食了，喜歡東南亞料理的朋友，千萬不要錯過，尤其還有我最愛的咖椰吐司

環境相當寬敞舒適，也會播放運動賽事，適合家庭聚餐、朋友餐敘、情侶約會、公司聚餐，而且不限時相當優質

想要渡過悠閒早午餐，一定要來ABV南洋餐酒館，不用出國就彷彿可以遊遍東南亞啦【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

【台北大安早午餐】『ABV南洋餐酒館』近國父紀念館站/10種

 

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