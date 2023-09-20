大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店｜宜蘭壯圍美食食記｜網路知名人氣秒殺烤雞，吃起來果真有那價值香爆也超多汁，有專屬停車場好停車，熱炒合菜聚餐推薦餐廳 - 卡爾茗 C.L.M.

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前陣子從泰國回來之後,朋友邀請來去網路紅店大仁哥的宜蘭旗艦店用餐。網路上大仁哥非常有名,可以說是排隊秒殺美食。來到宜蘭這裡開了旗艦店,特別找個時間前往試試。

這裡停車場有專屬的,也有庭園造景,小朋友還可以玩。

店內的用餐空間非常大,用餐時間人超多。我們是提早一個月左右就有預約,所以時間到了直接入座不用等。

【銀芽水蓮 NT.150】

水蓮脆口好吃,香味不錯,鹹度也適中。

【三星蔥香餅 NT.180】

蔥餅外頭香酥裡頭蔥香四溢,蠻值得一吃。沾點胡椒粉更夠味。

【炒山豬肉 NT.250】

山豬肉的份量蠻多,肉片新鮮,帶皮,有用辣椒醬豆瓣醬下去炒的口感。沒有豬的腥臭味，口感彈牙。

【蝦仁滑蛋 NT.200】

滑蛋蝦仁略油一點,蛋蠻柔順,蝦仁數量也不少。

【酥炸肥腸】

脆皮肥腸非常推薦,很好吃,份量很多,使用大腸頭先魯後炸。

外層很香酥裡頭很軟嫩,還包裹著蔥,吃起來十分可口也不噁心。

【糖醋鮮魚 NT.450】

糖醋魚的調味很不錯,底下的魚是使用台灣鯛。

酥炸過後再淋上糖醋醬的口感,魚沒有新口味,糖醋醬酸中帶甜。

【排骨筍湯 NT.250】

竹筍湯則是比較清香的口味,裡頭的竹筍不老,還有許多排骨肉。

【帆立貝蒜味西魯肉 NT.300】

來到宜蘭的話,西魯肉不能少,但是這裡的西魯肉,雖然料很多,有蝦仁、扇貝等等滿滿的料。

但是湯頭的部分略微清淡,我覺得不算是宜蘭絕頂好吃的西魯肉。如果想吃的話我推薦富美的，拾松的也不錯。

【大仁哥烤雞 NT.700】

最後進入到主角烤雞的部分,送上來那烤雞的香味就撲鼻而來。整個雞金黃帶點紅褐色,香味非常了得,一旁的配菜有泡菜以及美生菜。在剝雞的時候,可以充分發現這隻雞非常多汁,整個雞有用噴發式的散發出來,所以雞胸的部分完全不會乾柴。整個雞肉都吃得到這香帶點煙燻的香氣,這隻雞真的非常多汁又超香,十分推薦。

【簡單小評】

這次解鎖了網路知名排隊美食大仁哥烤雞，吃完後覺得名不虛傳，主要是那烤雞的香氣真的香爆，而且在剝雞時就可以感受到那多汁感，吃起來更是香又嫩，這隻雞應該可以名列我吃過的烤雞中前三名，其他的菜色味道也不錯，不過整體價格略高一些，我建議還是來這吃雞為主，其他菜不要點太多，這樣吃起來會更划算！

【大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店】

電話：03 930 3189

地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號

營業時間：11:00–20:00(週日到17:00)

用餐時間：2023年06月

每人平均價位：400~600

服務費：無

停車場：有免費停車場

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