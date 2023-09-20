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> 圖文創作 > 大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店｜宜蘭壯圍美食食記｜網路知名人氣秒殺烤雞，吃起來果真有那價值香爆也超多汁，有專屬停車場好停車，熱炒合菜聚餐推薦餐廳 - 卡爾茗 C.L.M.

大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店｜宜蘭壯圍美食食記｜網路知名人氣秒殺烤雞，吃起來果真有那價值香爆也超多汁，有專屬停車場好停車，熱炒合菜聚餐推薦餐廳 - 卡爾茗 C.L.M.

2023-09-20 17:00:22 卡爾茗 C.L.M. 人氣：115
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窩客好文

卡爾茗 C.L.M.

發表篇數：140篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉

造訪商家：大仁哥蔗香脆皮桶仔雞 宜蘭旗艦店
place宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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#宜蘭
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文章關鍵字
宜蘭 宜蘭美食 烤雞 熱炒 more
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主要經營台北東半部日常生活美食資訊
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