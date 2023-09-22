店家資訊:

典華雅聚 士林店

士林線上訂位：https://pse.is/56ys54

交通：捷運芝山站 1 號出口走路 30 秒

地址：台北市士林區福華路 114 號

電話：(02)8866-3333

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

典華雅聚 新莊店(新莊典華 2F)

新莊線上訂位：https://pse.is/55ge74

交通：捷運新莊副都心站走路 5 分鐘

地址：新北市新莊區中央路 469 號 2 樓(新莊典華 2 樓)

電話：(02)8522-9555

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30

官網: https://gathering.tw

FB: https://www.facebook.com/Gathering.tw

訂位連結: https://pse.is/46fack

會員系統：https://gathering.pse.is/4x5th5

士林美食餐廳推薦、士林聚餐餐廳首選、芝山站粵菜港點餐廳必吃~ "典華雅聚 士林店"

"典華雅聚"是典華旗下的餐飲品牌，店點分別為士林店與新莊店，主打道地的粵式料理，招牌菜色為窯烤櫻桃鴨、游水海鮮、港式點心，道道精緻的菜餚，更展現主廚的真功夫

近期推出的"超值龍蝦港點3人組合餐"，內容有粵菜經典的避風塘雙龍塔、瑤柱粥、港點(12選5)，還有精美甜湯，價位超值、CP值高，菜色豐富，同時，環境寬敞舒適，還備有隱密性包廂，無論家庭聚餐、朋友餐敘、商務聚餐，都相當適合

原文網址: 【士林美食】『典華雅聚士林店』近芝山站/粵菜港點餐廳推薦/大推超值龍蝦港點/避風塘雙龍塔味美吸睛/家庭聚餐、宴客首選餐廳/包廂餐廳

鄰近捷運站旁的士林雅聚，從芝山站 1 號出口只要 30 秒即可抵達 ，開車的朋友，附近也有付費的停車場，地理位置相當便利

「典」蘊含古典、榮典之意；「華」代表華麗、奢華之氣，典華之宗旨乃致力於提供典「雅」舒 適的用餐環境與各式「聚」會，服務尊榮的顧客，故稱「雅聚」

典華雅聚的目標是使顧客來到 雅聚不僅僅只是用餐，更是享受優雅的餐飲氣氛與活潑歡樂的聚會

店外的廚窗前也是士林雅聚聞名的游水活海鮮，每日一大早都會直送龍虎斑、活龍蝦等新鮮水產，讓客人有不同的選擇

同時利用海鹽營造鹹水環境，分為三池溫度，分別為水溫8度，適合帝王蟹、活波龍的冷水池；水溫16度，適合小龍蝦、沙公、活鮑魚等；水溫20度，合適魚類，龍虎斑、龍膽石斑

進入店內，映入眼簾的是中式餐廳少見的開放式廚窗，可以看見師傅正在製作手工點心

士林雅聚環境寬敞、空間雅緻，共有一、二兩層樓，提供 2~4 人小桌、大方桌、大圓桌、包廂等多種選擇， 規劃了不同用餐氛圍的區域

開放式的小吃區域適合小家庭或人數較少使用，每個區域的人數即使滿座也不會有太吵雜的狀態，動線也流暢，不會互相干擾

另外也規劃半開放的圓桌區域，人數較多的家庭或團體都很適合

如果希望擁有獨立空間的多人聚會或小型婚宴壽宴等就可以選擇獨立包廂，讓整體聚餐氣氛更為集中

隱密式包廂，還可以打通變成大空間，可以容納舉辦團體或公司聚會，各包廂的低消規定，詳細可詢問店家喔

同時還設有長輩友善設施，雅聚因為空間有 2 層樓，在前棟的空間中也特別體貼長輩攀爬樓梯的不便，設置了一個長輩友善設施~"個人化電梯"，讓不便走樓梯的長輩也可以輕鬆上下樓，相當貼心呢

MENU

菜單連結：https://pse.is/56ys54

*每位茶資酌收40元

*需加收10%服務費

超值龍蝦港點-3 人組合餐 $2380 (10%服務費及茶資另計) 原價$2750

餐點內容: 避風塘雙龍塔 ．瑤柱粥 ．港點 (12 選 5)、精美甜湯

茶資每人40元，有普洱、香片、鐵觀音，可回沖

茶資*3 $120($40/人)

我選擇 普洱

口感清新淡雅，富有濃郁茶香，相當順口好喝

避風塘雙龍塔

嚴選每日產地直送的新鮮游水海鮮，活龍蝦更是一年四季都有供應，是店內獨具的特色

一整隻龍蝦及些許炸蝦，拌炒滿滿的避風塘蒜酥及四季豆、辣椒，口感充滿蒜酥香氣及爆炒鍋氣的飄香風味

龍蝦肉質Q彈鮮美，底層的炸蝦，酥脆又肉質細嫩，還附有幾片點綴的炸地瓜，讓整道餐點豐富且增添多重美味

瑤柱粥

瑤柱粥以雞湯細心熬煮，米粒燉煮至軟綿，口感清甜美味，店員建議將避風塘蒜酥加入粥品中一起品嚐

滋味更為豐富，香氣滿滿，風味更佳飄香四溢

港點 12 選 5

店家的另一特色就是招牌的創意港點，承襲自典華原有的粵式料理起家，雅聚的港式點心個個經典又道地，除了經典款式更融合新意， 把創意發揮在港式點心上，有手做的 Q 彈還有現今最流行的網美元素，雅聚的港式點心可說是好吃又好拍

蜜汁叉燒包

蜜汁叉燒包外皮鬆軟中帶有彈性，裡面餡料飽滿豐富，叉燒醇香美味，口感鹹甜綜合，相當滿足滿意

蠔皇蒸鳳爪

蠔皇蒸鳳爪，口感軟綿，幾乎入口即化，一吮就脫骨，肉質飄香，又扒附著滿滿鹹甜醬汁風味，口感簡直齒頰留香

豉汁蒸肉排

港點的經典餐點，充滿鹹香回甘的豆豉香，肥瘦相間的小排骨，蒸至飄香又口感濃郁，肉排肉質軟嫩而不柴，口感簡直一級棒

芋香炸狗骨

外型相當可愛如狗骨頭，以吐司捲成長條，頭尾各沾附滿滿的白芝麻，入鍋油詐

外層炸至焦香，內層滿滿的濃郁芋泥，搭配白芝麻提振香氣，口感軟綿又香甜，很特別的港點推薦

金牌奶皇酥

金牌奶皇酥，外層酥鬆好食，內層充滿香濃蛋香，奶香四溢，餡料飽滿又鹹甜滋味，口感柔順綿密，可謂港點中的極品

精美甜湯

芋香西米露

口感滑順又綿密，充滿芋頭香氣，搭配裡面QQ的西米露，更具口感，當作飯後小品，相當適合

因為雅聚菜色實在太豐富，覺得意由未盡，所以加點了經典粵菜：京醬肉絲 $390

醇香的豬肉絲炒入調味的甜麵醬，口感鹹鹹甜甜，即使單吃也美味

搭配Q軟的餅皮，放入鹹甜的京醬肉絲，再加一點蔥絲，增添風味，然後包捲起來，一口品嚐，口感更是多層次的美味

金銀蛋莧菜 $300

新鮮脆嫩的莧菜，加上皮蛋及蛋白拌炒，口感相當完美結合，皮蛋的獨特風味，襯出莧菜的清新風味

『典華雅聚士林店』，餐點相當多元及美味，價位超值，口味大推，優雅的環境，也很適合孝親長輩、家庭聚餐、朋友餐敘

未來還會想回訪，品嚐店家首推的烤鴨多吃^^

會員系統：https://gathering.pse.is/4x5th5

加入典華會員系統，凡消費即可累積點數兌換各式優惠券，典華旗下各品牌點數皆可通用，可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、平日85折券、假日88折券、雅聚中點點 心兌換券等)、及生日好禮(雅聚招牌菜色兌換券、雅聚烤鴨第三吃免費券等)

*每周二、四會員點數雙倍送

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