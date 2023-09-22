為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【開箱】路邊生鮮製造所｜路邊烤肉多人組合箱，無需料理直接開烤，適合3~4人～

【開箱】路邊生鮮製造所｜路邊烤肉多人組合箱，無需料理直接開烤，適合3~4人～

2023-09-22 14:45:06 胖貓咪的奇幻旅程 人氣：112
share
窩客好文

胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：135篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：路邊生鮮製造所
place宜蘭縣羅東鎮林場51號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

今天我要分享一個讓我垂涎欲滴的美食驚喜，就是最近在台灣知名燒烤店『路邊燒烤』推出的宅配美食多種組合。這個組合包含了多種精選的香烤肉品，讓你可以輕鬆輕鬆在家中享受道地的燒烤風味。讓我來為大家開箱，一探究竟！

內容目錄

路邊烤肉｜路邊生鮮製造所

多人組合箱｜6壯氣吞牛箱

  • 穀飼牛肋串               (6入)
  • 韓式牛肉盤            (230g)
  • 手打牛肉丸串           (6入)
  • 歐風香料牛肉串       (6入)
  • 切塊香料翼板牛     (200g)
  • 美國雪花牛肉片     (300g)
  • 美國帶骨牛小排     (250g)
  • 香料板腱牛排           (1片)
  • 手工烤肉醬            (200g)
  • 特製胡椒鹽              (50g)
  • 特製辣椒粉              (35g)

要讓燒烤更加美味，少不了佐料的擴展。這次的『路邊燒烤』宅配了多人組合附帶了品牌特製的手工烤肉醬、特製胡椒鹽、特製辣椒粉。然而這不同佐料都非常好吃，加入烤肉中，可以吃得更豐盛，絕對是必吃的美味。

首先，我吃了穀飼牛肋串。這塊肉質鮮嫩多汁，經過炭火燒烤後，肉的香氣更加四溢。搭配特製的烤肉醬，真的是一口接一口，停不下來！

同時，我嘗試了式韓式牛肉盤。這道食材充滿了韓式烤肉的風味，肉片剛經過烤烤，穿著著香味，搭配特製辣椒粉，辣中帶甜式，真是開胃。而手打牛肉丸串的口感則是鮮嫩細膩，吃起來非常順口。

我也嚐了切塊香料翼板牛，這部分的肉質有些嚼勁，但經過烤後，入口滋味豐富，讓人愛不釋手。接下來，美國雪花牛肉片和美國帶骨牛小排也都非常好精彩，肉質鮮嫩，烤熟後保持了原汁原味的美味。

陽台開烤超Chill

路邊烤肉品牌介紹

延伸閱讀
樹林美食｜直接在「路邊烤肉」人氣燒烤店插旗樹林，樹林秀泰正對面炭烤飄香來嚐鮮～附菜單

追蹤胖貓咪

胖貓咪美食家

用最樸實的角度分享好看又好吃的美食給你。

每天的工作就是白日夢冒險王，喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

檢舉
share
chevron_left

台南住宿推薦｜臺邦商旅｜房間舒適優質服務，異

【開箱】淬魚精｜一包就有兩條魚的營養，獨家淬

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：135篇

美食 • 旅行 • 開箱 ｜食尚玩家駐站部落客｜ETtoday旅遊雲部落客專欄作家｜PopDaily 波波黛莉創作者｜ 📩plumpyblog@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
大煙囪食料本舖 照片

大煙囪食料本舖

4.30 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣礁溪鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up