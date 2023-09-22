【開箱】路邊生鮮製造所｜路邊烤肉多人組合箱，無需料理直接開烤，適合3~4人～
2023-09-22 14:45:06 胖貓咪的奇幻旅程 人氣：112
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮
今天我要分享一個讓我垂涎欲滴的美食驚喜，就是最近在台灣知名燒烤店『路邊燒烤』推出的宅配美食多種組合。這個組合包含了多種精選的香烤肉品，讓你可以輕鬆輕鬆在家中享受道地的燒烤風味。讓我來為大家開箱，一探究竟！
路邊烤肉｜路邊生鮮製造所
多人組合箱｜6壯氣吞牛箱
- 穀飼牛肋串 (6入)
- 韓式牛肉盤 (230g)
- 手打牛肉丸串 (6入)
- 歐風香料牛肉串 (6入)
- 切塊香料翼板牛 (200g)
- 美國雪花牛肉片 (300g)
- 美國帶骨牛小排 (250g)
- 香料板腱牛排 (1片)
- 手工烤肉醬 (200g)
- 特製胡椒鹽 (50g)
- 特製辣椒粉 (35g)
要讓燒烤更加美味，少不了佐料的擴展。這次的『路邊燒烤』宅配了多人組合附帶了品牌特製的手工烤肉醬、特製胡椒鹽、特製辣椒粉。然而這不同佐料都非常好吃，加入烤肉中，可以吃得更豐盛，絕對是必吃的美味。
首先，我吃了穀飼牛肋串。這塊肉質鮮嫩多汁，經過炭火燒烤後，肉的香氣更加四溢。搭配特製的烤肉醬，真的是一口接一口，停不下來！
同時，我嘗試了式韓式牛肉盤。這道食材充滿了韓式烤肉的風味，肉片剛經過烤烤，穿著著香味，搭配特製辣椒粉，辣中帶甜式，真是開胃。而手打牛肉丸串的口感則是鮮嫩細膩，吃起來非常順口。
我也嚐了切塊香料翼板牛，這部分的肉質有些嚼勁，但經過烤後，入口滋味豐富，讓人愛不釋手。接下來，美國雪花牛肉片和美國帶骨牛小排也都非常好精彩，肉質鮮嫩，烤熟後保持了原汁原味的美味。
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