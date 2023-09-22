忠孝敦化站 | Silk Road 絲路 放感情 餐酒館/水煙酒吧/異國風情酒吧 宵夜美食餐廳

台北推薦餐酒館推薦東區的絲路放感情，令人神往的中東風情，加上美味的餐點、厲害的調酒，還能可以抽果香水煙，渡過一個開心難忘的夜晚。

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台北東區餐酒館推薦-Silk Road 絲路 放感情

放感情餐酒館系列目前在台北有士林放感情、離城放感情、童裏心放感情、MUIM Taipei、小閣樓放感情、絲路放感情，6間各有特色的餐酒館，很想來搜集一遍！

Silk Road 絲路 放感情則是藏身在童裏心柑仔店的的地下室，所以會先來到這可愛的店面。沒想到還沒到營業時間，門口就很多年輕美眉等著要進去了！

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Silk Road 絲路 放感情 在哪 怎麼去

絲路放感情隱身在童裏心柑仔店的地下室，由附近的捷運忠孝敦化站2號出口，步行約4分鐘；或由捷運國父紀念館站1號出口，步行約6分鐘可抵達。

台北大安區餐酒館-Silk Road 絲路 放感情

這天一起來放風的閨蜜說，她曾帶小孩路過這店面，覺得很可愛，本來想買東西的，但都找不到老闆。完全就是鄉下的雜貨店，還令人懷念啊！

完全復古風佈置得很完善，令人很想一探究竟。

然而我們這天的目標是在Silk Road 絲路 放感情，跟著我們的腳步一起來看看吧！

其實本來進入Silk Road 絲路 放感情，是採用打舊時公共電話的方式進入，可惜這天這公共電話送修，所以只能改按門鈴。之前有來這裡錄，所以門口有主持人的畫像。

跟門口的童趣風完全不一樣，一走來就是令人目眩神迷的酒吧氛圍。屬於大人味的夜晚就此展開！

雖然一樓的童裏心放感情也很有氣氛，但我們還是決定往地下室的方向走去。

走下這個樓梯後，我們來到一個很有異國風情的國度。

台北異國風情酒吧-Silk Road 絲路 放感情

這地下室跟樓上完全不一樣的風格，覺得自己彷彿來到了中東國家，隨時會出現戴著頭巾掩面的濃眉大眼的中東女子。

絲路放感情以中東鮮豔的地毯、燈飾、抱枕，營造出神秘又炫麗的氛圍，是能遠離現實壓力的夢幻場域。

還備有一個約可容納8~10人的大包廂，這樣的夜晚可以很恣意隨性！

都是以舒適的沙發區為主，大約都是6~8人的座位。

大安水煙酒吧-Silk Road 絲路 放感情

這天是我們抽水煙的初體驗決定獻給絲路放感情。

水煙的瓶子都很華麗，相當地吸引人。不過，我們打算先填飽肚子再來玩。

Silk Road 絲路 放感情 菜單menu價目表

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台北東區酒吧推薦-Silk Road 絲路 放感情

絲路放感情有專業的調酒師，也有熟客直接坐在吧台的高腳椅上，是觀看調酒師帥氣動作的搖滾區。

Silk Road 絲路 放感情-金色絲綢

這杯荷蘭琴酒為基底，原本琴酒就有香料調味，加上了紫蘇、薑、百香果，造就這杯透明清澈的金黃調酒。柔順絲滑的口感，相當地清爽。

調酒師在製作下一杯調酒前，先將乾燥的紫蘇葉炙燒，接著就能聞到紫蘇葉濃郁的芳香。

Silk Road 絲路 放感情-台日茶道

這杯台日茶道，是以奶香金萱琴酒加入了日本柚子、紫蘇及蜂蜜，以日式禪風的擺盤來呈現。

雖然名為茶道，但其實酒味是夠的，柚子的清香很迷人。

Silk Road 絲路 放感情-木桶威士忌乾燒蝦

喝酒當然少不了下酒菜，這道鮮蝦事先醃漬，再加入木桶威士忌大火炙燒，香氣十足！

蝦子貼心地去殼及除腸泥，威士忌的酒氣已炙燒地差不多，只留下酒香，鮮Q緊實的蝦肉大吃好過癮！

Silk Road 絲路 放感情-很多風味香料炸雞

顧名思義就是加了很多風味香料的炸雞，上面名符其實的香料，讓炸雞有別於一般常吃到味道。

厚實的炸雞，吃來十分地軟嫰帶肉汁，香料滋味很豐富，相當優秀的下酒菜。

Silk Road 絲路 放感情-鮭魚菲力奶香培根燉飯

這鮭魚菲力給得很有誠意欸，餐酒館端出這樣的餐點相當具水準。

鮭魚煎得酥香，大塊的魚肉吃來更是香氣四溢！以特製白醬為基底的燉飯， 其中加了蒜頭及洋蔥，越吃越香，也不膩口。

Silk Road 絲路 放感情-松阪豬香料義大利麵

大家喝酒時，會想要來點味道重一點的料理嗎？那很推薦這道義大利麵。首先松阪豬處理得恰到好處，帶著Q彈的口感好討喜。

麵條芯略帶硬度，加入了辣椒呈現的微辣滋味，更是引人入勝！ 蒜頭、洋蔥、九層塔及香料麵包碎，讓每一根麵條都吃到滿滿的香料。

台北水煙館餐廳推薦-Silk Road 絲路 放感情

這是我們第一次嚐試水煙，在此之前問了很多問題，感謝服務人員不厭其煩地說明。

基於衛生考量，有提供冰棍吸管。每個人都可以有自己專屬的吸管，輪流抽水煙。

Silk Road 絲路 放感情-特調水煙

水煙有著非常多種口味可選，價格都是1,500元，大部份都是水果風味，兩種口味綜合是1,800元，三種口味綜合是2,000元。我們選的是口味，以香甜果香為主，還有點微涼感。其實是有趣的，就算平常不抽煙的我們，也可以接受的風味，沒抽過水煙的人可以來玩一下！

水煙一次可供押1.5小時，其間服務人員會來補炭火，所以多點人一起抽，其實蠻划算的。

這天我們完全沈浸在絲路放感情營造的中東神秘氛圍之中，享受舒適慵懶的環境，滋味豐富的餐點，增加氣氛的調酒，還有第一次嚐試的水煙，真的很令人放鬆！有機會一定要來試試喔！

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放感情 絲路Silk Road 店家資訊

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地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷20弄3號

電話：02 27711269

營業時間：週二~週四、週日 18:00~02:00，週五、六 18:00~03:00

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