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忠孝敦化站 | Silk Road 絲路 放感情 餐酒館/水煙酒吧/異國風情酒吧 宵夜美食餐廳

2023-09-22 14:50:06 ifunny艾方妮 人氣：105
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窩客好文

ifunny艾方妮

發表篇數：1245篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：Silk Road 絲路
phone02-2771-1269
place台北市大安區忠孝東路四段223巷20弄3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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忠孝敦化站 | Silk Road 絲路 放感情 餐酒館/水煙酒吧/異國風情酒吧 宵夜美食餐廳

台北推薦餐酒館推薦東區的絲路放感情，令人神往的中東風情，加上美味的餐點、厲害的調酒，還能可以抽果香水煙，渡過一個開心難忘的夜晚。

內容目錄

台北東區餐酒館推薦-Silk Road 絲路 放感情 

放感情餐酒館系列目前在台北有士林放感情離城放感情童裏心放感情MUIM Taipei小閣樓放感情絲路放感情，6間各有特色的餐酒館，很想來搜集一遍！

Silk Road 絲路 放感情則是藏身在童裏心柑仔店的的地下室，所以會先來到這可愛的店面。沒想到還沒到營業時間，門口就很多年輕美眉等著要進去了！

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

Silk Road 絲路 放感情 在哪 怎麼去

絲路放感情隱身在童裏心柑仔店的地下室，由附近的捷運忠孝敦化站2號出口，步行約4分鐘；或由捷運國父紀念館站1號出口，步行約6分鐘可抵達。

台北大安區餐酒館-Silk Road 絲路 放感情

這天一起來放風的閨蜜說，她曾帶小孩路過這店面，覺得很可愛，本來想買東西的，但都找不到老闆。完全就是鄉下的雜貨店，還令人懷念啊！

完全復古風佈置得很完善，令人很想一探究竟。

然而我們這天的目標是在Silk Road 絲路 放感情，跟著我們的腳步一起來看看吧！

其實本來進入Silk Road 絲路 放感情，是採用打舊時公共電話的方式進入，可惜這天這公共電話送修，所以只能改按門鈴。之前有來這裡錄，所以門口有主持人的畫像。

跟門口的童趣風完全不一樣，一走來就是令人目眩神迷的酒吧氛圍。屬於大人味的夜晚就此展開！

雖然一樓的童裏心放感情也很有氣氛，但我們還是決定往地下室的方向走去。

走下這個樓梯後，我們來到一個很有異國風情的國度。

台北異國風情酒吧-Silk Road 絲路 放感情

這地下室跟樓上完全不一樣的風格，覺得自己彷彿來到了中東國家，隨時會出現戴著頭巾掩面的濃眉大眼的中東女子。

絲路放感情以中東鮮豔的地毯、燈飾、抱枕，營造出神秘又炫麗的氛圍，是能遠離現實壓力的夢幻場域。

還備有一個約可容納8~10人的大包廂，這樣的夜晚可以很恣意隨性！

都是以舒適的沙發區為主，大約都是6~8人的座位。

大安水煙酒吧-Silk Road 絲路 放感情

這天是我們抽水煙的初體驗決定獻給絲路放感情

水煙的瓶子都很華麗，相當地吸引人。不過，我們打算先填飽肚子再來玩。

Silk Road 絲路 放感情 菜單menu價目表

線上訂位及詳細菜單：請點我

台北東區酒吧推薦-Silk Road 絲路 放感情

絲路放感情有專業的調酒師，也有熟客直接坐在吧台的高腳椅上，是觀看調酒師帥氣動作的搖滾區。

Silk Road 絲路 放感情-金色絲綢

這杯荷蘭琴酒為基底，原本琴酒就有香料調味，加上了紫蘇、薑、百香果，造就這杯透明清澈的金黃調酒。柔順絲滑的口感，相當地清爽。

調酒師在製作下一杯調酒前，先將乾燥的紫蘇葉炙燒，接著就能聞到紫蘇葉濃郁的芳香。

Silk Road 絲路 放感情-台日茶道

這杯台日茶道，是以奶香金萱琴酒加入了日本柚子、紫蘇及蜂蜜，以日式禪風的擺盤來呈現。

雖然名為茶道，但其實酒味是夠的，柚子的清香很迷人。

Silk Road 絲路 放感情-木桶威士忌乾燒蝦

喝酒當然少不了下酒菜，這道鮮蝦事先醃漬，再加入木桶威士忌大火炙燒，香氣十足！

蝦子貼心地去殼及除腸泥，威士忌的酒氣已炙燒地差不多，只留下酒香，鮮Q緊實的蝦肉大吃好過癮！

Silk Road 絲路 放感情-很多風味香料炸雞

顧名思義就是加了很多風味香料的炸雞，上面名符其實的香料，讓炸雞有別於一般常吃到味道。

厚實的炸雞，吃來十分地軟嫰帶肉汁，香料滋味很豐富，相當優秀的下酒菜。

Silk Road 絲路 放感情-鮭魚菲力奶香培根燉飯

這鮭魚菲力給得很有誠意欸，餐酒館端出這樣的餐點相當具水準。

鮭魚煎得酥香，大塊的魚肉吃來更是香氣四溢！以特製白醬為基底的燉飯， 其中加了蒜頭及洋蔥，越吃越香，也不膩口。

Silk Road 絲路 放感情-松阪豬香料義大利麵

大家喝酒時，會想要來點味道重一點的料理嗎？那很推薦這道義大利麵。首先松阪豬處理得恰到好處，帶著Q彈的口感好討喜。

麵條芯略帶硬度，加入了辣椒呈現的微辣滋味，更是引人入勝！ 蒜頭、洋蔥、九層塔及香料麵包碎，讓每一根麵條都吃到滿滿的香料。

台北水煙館餐廳推薦-Silk Road 絲路 放感情 

這是我們第一次嚐試水煙，在此之前問了很多問題，感謝服務人員不厭其煩地說明。

基於衛生考量，有提供冰棍吸管。每個人都可以有自己專屬的吸管，輪流抽水煙。

Silk Road 絲路 放感情-特調水煙

水煙有著非常多種口味可選，價格都是1,500元，大部份都是水果風味，兩種口味綜合是1,800元，三種口味綜合是2,000元。我們選的是口味，以香甜果香為主，還有點微涼感。其實是有趣的，就算平常不抽煙的我們，也可以接受的風味，沒抽過水煙的人可以來玩一下！

水煙一次可供押1.5小時，其間服務人員會來補炭火，所以多點人一起抽，其實蠻划算的。

這天我們完全沈浸在絲路放感情營造的中東神秘氛圍之中，享受舒適慵懶的環境，滋味豐富的餐點，增加氣氛的調酒，還有第一次嚐試的水煙，真的很令人放鬆！有機會一定要來試試喔！

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

放感情 絲路Silk Road 店家資訊

FB粉絲頁：Silk Road 絲路

IG：Silk Road 絲路_放感情

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷20弄3號

電話：02 27711269

營業時間：週二~週四、週日 18:00~02:00，週五、六 18:00~03:00

線上訂位：請點我

 




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